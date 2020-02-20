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20.02.2020, 15:28

Паника в Новых Санжарах – очередной недоразумендель команды Зеленского

Паника в Новых Санжарах – очередной недоразумендель команды Зеленского
общественно-политический деятель

Идиотизм... Увы. Вижу, что он чеканным шагом движется по Украине, задевая незрелые умы и слабые души

Читаю ленту новостей. Появляется ощущение, что нам не коронавируса надо бояться, а все же массового идиотизма. Потому что он поражает наших сограждан. Не может стоять вопрос принимать нам наших граждан из Уханя или нет.

Они наши граждане. Украинцы! По умолчанию мы должны друг другу помогать. Значит, их необходимо принять, разместить в профильных инфекционных отделениях и предоставить все необходимое для прохождения карантина. А в случае обнаружения больных, то и их обеспечить лечением.

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Заботиться о своих гражданах - обязанность государства. Потому что если сегодня мы откажемся от этих граждан, то завтра откажемся помогать тем, кто пострадал от наводнения, землетрясения или еще от чего-то. Это значит, что мы отказываемся от своих. Это значит, что государство умирает.

Общество не имеет права скатываться до уровня примитивизма и отдаваться в плен своих фобий. Общество не имеет права терять человечность. Потому что это первый шаг к деградации.

А идиотизм... Увы. Вижу, что он чеканным шагом движется по Украине, задевая незрелые умы и слабые души. Потому что если бы это было не так, то вопрос принимать или не принимать нам наших граждан не стоял бы.

И да, власть очередной раз показала, что она некомпетентна, не умеет выстраивать коммуникации с обществом и даже не способна оперативно снять видосик.

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Возвращение украинцев из Уханя должно было стать, по задумке Офиса президента, еще одним медийным триумфом президента Владимира Зеленского. Но из-за того, что руководители областей потеряли контроль и банально не готовы выполнять свои обязанности: не смогли выстроить нормальные коммуникации с людьми, погасить панику, четко озвучить, куда везут эвакуированных, успокоить людей, растолковав им все нюансы, Офис президента вместо триумфа получил очередной недоразумендель.

В СМИ действия Офиса освещаются, как бестолковые и хаотические. А то, что ОП передал все госкоммуникации и освещение процессов авиакомпании, потому что у нее лучше получается, показывает, что со времен Омана и иранской трагедии никаких улучшений в коммуникациях Офиса президента не произошло. Даже тут обгадились.

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Теги: ухань, коронавирус 2019-nCoV﻿, Новые Санжары, эвакуация украинцев из Китая
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