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Парадная речь Путина: есть ожидание поражения

Цей матеріал також доступний українською
Парадная речь Путина: есть ожидание поражения

Эксперт программы “Международная и внутренняя политика” Украинского института будущего
09.05.2023, 20:32

Судя по выступлению Путина, российские власти решили цепляться за оккупированное и ожидать возможности для переговоров.

Если коротко проанализировать выступление Путина на сегодняшнем параде, то есть набор пафосных слов ни о чем. По сути сказать действительно нечего. Но есть несколько аспектов, которые укладываются в канву разворота российской пропаганды.

Тема Украины является ключевой. Даже в трансляции "на площади ветераны, освобождавшие Украину...". Как будто Москва уже стала рядовым украинским областным центром.

Но есть параллели между "большой отечественной" и войной в Украине. Начиная с темы "ветеранов" и "участников СВО", заканчивая рисованным образом. России необходимо окончательно перенести восприятие войны в "отечественную".

Есть образ поражения – "будущее государства и народа". Для тех, кто не понял, объяснение об агрессивном национализме, семейных ценностях и т.д.

Есть ли образ победы? Тоже намеком. Уже не денацификация, не денационализация. Просто цитирую: "Дали отпор международному терроризму", "Защитим жителей Донбасса и обеспечим свою безопасность". То есть и Запорожье предпочитает не вспоминать.

Но самое забавное – подготовка к возможному крупному поражению, которое РФ вполне вероятно отгребет. Путин проводит параллели 2023 года с ... Курской битвой. Мол, выдержали и перехватили инициативу.

Какой вывод?

1. Сказать нечего.

2. Есть решение цепляться за оккупированное (по крайней мере часть) и ожидать возможности для договорняка.

3. Пропаганда будет пытаться дальше переводить восприятие войны против Украины в "отечественную".

4. И есть ожидания того, что могут отгрести.

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владимир путин
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