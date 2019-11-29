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29.11.2019, 09:47

Павел Казарин: Формула российского патриотизма

Павел Казарин: Формула российского патриотизма
журналист

Российский тренд – это «Акакий Акакиевич», которого можно тасовать без особых проблем. А любой, кто не согласен с ролью винтика в машине, - обречен

Специально для Крым.Реалии

Аннексию Крыма совершали разные люди. Одни хотели должностей, другие – реванша, третьи – денег. Были и четвертые – те, кто мечтал о том, что смена флагов окажется историей о развитии, прогрессе и социальной справедливости. Но именно они по итогу оказались за бортом случившихся перемен.

Если это и звучит как неожиданность, то только для тех, кто не знает, из чего состоит российская вертикаль.

Когда Вячеслав Володин говорил, что Путин – это и есть Россия, он не шутил. В современной России невозможен абстрактный патриотизм – допустим лишь тот, что санкционирован, согласован и системен. Более того: вопрос даже не в том, какие лозунги ты скандируешь, а под какими флагами ты это делаешь. Если у тебя в руках хоругви с президентом, то тебе позволено предлагать любую ересь. Например, давить продукты бульдозером или запрещать иностранное усыновление.

И наоборот: если ты считаешь, что главное в патриотизме – содержание, а не форма, то государственная машина берет тебя на карандаш. Потому что принцип Людовика XIV никто не отменял – любить отечество можно лишь адресуя свои чувства тому, кто стоит на самой вершине пищевой цепи.

Причем, российская система выбраковывает не только тех, кто верит в европейское будущее страны. Имперские взгляды, антизападничество и вера в «скрепы» точно так же не служат гарантией карьеры. Ключевой фактор – системность. Ты должен верить не в империю, а в вертикаль. Не в Россию, а в ее руководство. Любая попытка шагать не в ногу – наказуема. Любая претензия на «особое мнение» – тем более.

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Потому что российской государственной системе не нужны искренние – ей нужны преданные. Готовые ходить строем, петь хором, в единодушном порыве голосовать за любую инициативу сверху. Ей не нужны те, кто указывает на недостатки, предлагает улучшения, пользуется поддержкой в низах.

Российский тренд – это «Акакий Акакиевич», которого можно тасовать без особенных проблем. А любой, кто не согласен с ролью винтика в машине по воспроизводству лояльности, обречен быть «уходящей натурой». Отсутствие собственного мнения, как главное достоинство в резюме.

Для Москвы существует одна-единственная форма лояльности – абсолютная. Степень твоего патриотизма не имеет значения – искренность допускается лишь в том случае, если речь идет о глупости. Во всех остальных ситуациях это качество лишнее. Порой даже вредное.

И уж наверняка – опасное. Как минимум, для своего носителя.

Колонка опубликована с разрешения Радио Свобода

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Теги: Павел Казарин, Россия, владимир путин, антидемократия
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