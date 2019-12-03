PISA-шок: о чем говорит оценивание знаний украинских подростков

Показники успішності українських підлітків є значно нижчими за середні значення по країнах ОЕСР. Навіть базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9% наших підлітків, природничо-наукової – 26,4%, а математичної аж 36%.

Україна на тлі інших схожих країн має особливі проблеми з математикою у більшості учнів. Тож 15-річні учні і студенти відстають від своїх однолітків у навчанні на один рік в середньому по ОЕСР.

Такі результати ми маємо на тлі коротшого навчального часу і більшого його марнування, ніж в інших країнах.