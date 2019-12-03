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03.12.2019, 17:06

PISA-шок: о чем говорит оценивание знаний украинских подростков

PISA-шок: о чем говорит оценивание знаний украинских подростков
министр образования и науки Украины в 2016-2019 гг.

Украина впервые появилась в рейтинге оценивания грамотности 15-летних подростков PISA. Из данных следует очень тревожный вывод (укр.)

Показники успішності українських підлітків є значно нижчими за середні значення по країнах ОЕСР. Навіть базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9% наших підлітків, природничо-наукової – 26,4%, а математичної аж 36%.

Україна на тлі інших схожих країн має особливі проблеми з математикою у більшості учнів. Тож 15-річні учні і студенти відстають від своїх однолітків у навчанні на один рік в середньому по ОЕСР.

Такі результати ми маємо на тлі коротшого навчального часу і більшого його марнування, ніж в інших країнах.

З даних дослідження випливає дуже тривожний висновок - результати українських дітей тісно пов'язані із соціально-економічним становищем родин, з яких вони походять.

Дослідження тільки підтвердило наші припущення, що більшість українських учнів не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем, у різних нових обставинах. А саме ця здатність є запорукою успішного життя.

Саме на таку здатність через формування компетентностей спрямована Нова українська школа. Дані PISA підтвердили, що напрямок НУШ правильний і її впровадженння допоможе вирішити виявлені проблеми.

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Взагалі, дані дослідження дуже цікаві. 

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Теги: лилия гриневич, PISA
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