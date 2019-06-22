Плоды сломанного древа

«У саду Божої милості навіть зломане дерево може приносити плоди»



Річард Дуейн

У Кенії я познайомився з молодою американкою.

Мою увагу привернуло татуювання на її руці —велике зламане дерево з плодами на гілках і написом англійською: «Навіть зламане дерево приносить плід».

Я спитав, що воно означає. Дівчина розповіла.

Коли їй було 17 років, вона поїхала в Кенію на місію, щоб допомагати африканським дітям. Церква виділила їй кошти для організації місії. Вона багато і самовіддано працювала.

За деякий час американка закохалася у місцевого водія. Історія не закінчилася шлюбом. Африканець залишив її з дитиною, яку вона від нього народила.