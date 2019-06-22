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22.06.2019, 12:38

Плоды сломанного древа

Плоды сломанного древа
священик, голова правління Eleos-Ukraine

Истории о нравственной победе человека, который когда-то оступился (или общество решило, что он оступился), - это современные уроки для всех (укр.)

«У саду Божої милості навіть зломане дерево може приносити плоди»

Річард Дуейн

У Кенії я познайомився з молодою американкою.

Мою увагу привернуло татуювання на її руці —велике зламане дерево з плодами на гілках і написом англійською: «Навіть зламане дерево приносить плід».

Я спитав, що воно означає. Дівчина розповіла.

Коли їй було 17 років, вона поїхала в Кенію на місію, щоб допомагати африканським дітям. Церква виділила їй кошти для організації місії. Вона багато і самовіддано працювала.

За деякий час американка закохалася у місцевого водія. Історія не закінчилася шлюбом. Африканець залишив її з дитиною, яку вона від нього народила.

Коли церква дізналася, що вона, без згоди батьків вступила в цей зв'язок, що повела себе врозріз з моральними догматами церкви, відхрестилася від неї і припинила фінансувати місію. Назважаючи на це, дівчина вирішила не зупинятися, вона зробила це татуювання і сказла собі, що навіть зломлене дерево приносить плід.

Чим вона займається зараз? Правильно запитати «ким».

Вона, зломлене дерево, опікується дітьми з інвалідністю.

Хвора дитина в Африці — це прокляття і таких дітей просто відносять в ліс і залишають вмирати. Саме цих дітей вона збирає в джунглях і рятує.

Коли я думаю про американку з Кенії, згадую слова з Біблії: “Камінь, що відкинули будівничі, став в основу вугла”.

Люди від неї відріклися, але вона після падіння встала і пішла далі, знайшла пастора, який фінансово їй допомогає.

Сьогодні в її місії більше 120 дітей з інвалідністю, з ДЦП, більше 30 матерів і школа. Місія живе і продовжує існувати.

Кожна людина може помилитися, нема людей без гріха. Ми всі — зламані дерева. Але. Навіть зламане дерево приносить плід.

(Джерело - блог автора)

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Теги: Кенія, благодійність
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