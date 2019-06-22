Плоды сломанного древа

У Кенії я познайомився з молодою американкою.
Коли церква дізналася, що вона, без згоди батьків вступила в цей зв'язок, що повела себе врозріз з моральними догматами церкви, відхрестилася від неї і припинила фінансувати місію. Назважаючи на це, дівчина вирішила не зупинятися, вона зробила це татуювання і сказла собі, що навіть зломлене дерево приносить плід.
Чим вона займається зараз? Правильно запитати «ким».
Вона, зломлене дерево, опікується дітьми з інвалідністю.
Хвора дитина в Африці — це прокляття і таких дітей просто відносять в ліс і залишають вмирати. Саме цих дітей вона збирає в джунглях і рятує.
Коли я думаю про американку з Кенії, згадую слова з Біблії: “Камінь, що відкинули будівничі, став в основу вугла”.
Люди від неї відріклися, але вона після падіння встала і пішла далі, знайшла пастора, який фінансово їй допомогає.
Сьогодні в її місії більше 120 дітей з інвалідністю, з ДЦП, більше 30 матерів і школа. Місія живе і продовжує існувати.
Кожна людина може помилитися, нема людей без гріха. Ми всі — зламані дерева. Але. Навіть зламане дерево приносить плід.
(Джерело - блог автора)