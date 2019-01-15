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15.01.2019, 13:15

Подземные переходы: украинские реалии против европейского опыта

Подземные переходы: украинские реалии против европейского опыта
Координатор гражданской платформы "Одесситы вместе"

Удобство и комфортность городской среды - важнейший фактор самоощущения современного человека

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Подземные переходы в Украине - это разбитые ступеньки, стихийная торговля, ограничивающая ширину прохода, неприятный запах и темные туннели, в которых опасно ходить по вечерам.

Они неухожены и не приспособлены к современному ритму жизни.

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Это старые, построенные в большинстве своем еще при СССР, архитектурные сооружения. Их обживают бездомные, которые разводят антисанитарию. А при обильных осадках переходы еще и затапливает. Они превращаются в настоящие грязевые озера. Это позор для любого города.

Конечно, можно заниматься косметическим ремонтом, модернизацией этих переходов – устанавливать автоматические подъемники или лифты, монтировать пластиковые павильоны. Но все это требует значительных финансовых вливаний, учитывая большое количество таких переходов - в одном только Киеве их около 300, в Харькове – более 50, в Одессе – более 10.

Но есть другой подход, более эффективный. В цивилизованных странах ограничивают количество подземных переходов и заменяют их наземными везде, где это позволяет транспортный трафик.

На Западе подземные переходы можно встретить, как правило, лишь в качестве совмещенных с выходами из метро. У них практически нет автономных подземных переходов в черте города. Для перехода, даже через многополосные европейские улицы, - например, ерез Елисейские поля в Париже, - используются наземные "зебры".

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Единственные места, где подземные переходы действительно уместны и незаменимы - многополосные автомагистрали и любые загородные дороги.

В самих городах от подземных переходов избавляются как от рудимента, ненужного пережитка прошлого. Иногда просто засыпают или замуровывают. Иногда - превращают в полезные инфраструктурные объекты.

Например, в польском Вроцлаве подземный переход в центре города реконструировали и превратили в книжный магазин. А в Швейцарии бывшие подземные переходы стали велопарковками с соответствующей инфраструктурой.

Что же не так с подземными переходами? Ответ на поверхности – они воспринимаются как дискриминация пешеходов, которых заставляют "уходить под земелю»", чтобы они не беспокоили автомобилистов.

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Кроме того, подземные переходы крайне неудобны для примерно 30% населения. А это, согласитесь, внушительная цифра.

Подземный переход – тяжелое испытание не только для людей с инвалидностью, но и для всех маломобильных граждан - травмированных людей, лиц пожилого возраста, беременных женщин, людей с детскими колясками и багажом.

В наших украинских реалиях подземные переходы еще и травмоопасны для людей с инвалидностью – спуск под углом 45 градусов может привести к болезненному падению.

Также движение через подземный переход, включая процесс спуска и подъема, занимает больше времени, чем движение через переход наземный.

Как ни парадоксально, подземные переходы также повышают риск ДТП.

С одной стороны, под землей нет машин – соответственно, там должно быть совершенно безопасно для пешеходов. Но это иллюзия. Все дело в человеческой психологии – некоторых лень заставляет сокращать путь и экономить силы. Поэтому вместо преодоления ступенек пешеходы часто предпочитают перебежать дорогу в неположенном месте. А из-за отсутствия наземного перехода автомобилисты едут в этих местах на высокой скорости и не ожидают увидеть на дороге человека.

Если посмотреть на статистику аварий в городах, то лидерами по количеству ДТП  являются именно участки с подземными переходами.

Таким образом, разумное сокращение числа подземных переходов – вполне европейская альтернатива украинским реалиям. Оно остановит нерациональное расходование денежных средств на обслуживание подземных переходов (которые даже после ремонта все равно часто остаются в неудовлетворительном состоянии). А замена на наземные переходы подарит удобство всем гражданам, независимо от их способностей к передвижению.

Уже есть первые успешные примеры такого подхода, реализованного в Украине. В 2017 году возле ЦУМа на Крещатике избавились от подземного перехода и заменили его наземным. Это не только не ухудшило транспортную ситуацию, но, напротив, сделало центральную улицу столицы более доступной, комфортной и привлекательной для киевлян и туристов.

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Теги: пешеходный переход, городская среда, подземные переходы
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