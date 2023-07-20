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Пожизненный финмониторинг чиновников возвращается. Однако это не совсем хорошо

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Пожизненный финмониторинг чиновников возвращается. Однако это не совсем хорошо

глава Совета общественного контроля БЭБ, член ACAMS
20.07.2023, 14:00

МВФ требует вернуть пожизненный надзор до конца сентября. На этот раз придется с ними поспорить

С 2019 года в Украине временно действовал закон, согласно которому статус ПЭП ( Politically Exposed Persons – человек, занимающий важный государственный или политический пост и являющийся объектом специального финмониторинга банковской системы) был пожизненным. Это приводило к отрицательным последствиям.

Постоянно росла перегрузка систем финансового мониторинга. Ведь количество объектов пристального внимания увеличивалось с каждым новым политиком или должностным лицом. Даже если человек один день проработал в должности и ушел по политическим мотивам, он получит пожизненный "красный" статус группы риска. И если с высокоуровневыми должностными лицами это рациональное обоснование, огромное количество ПЭП низкого ранга не нуждаются в пожизненном контроле (тем более, через длительное время после ухода с должности), поскольку потенциально не имеют никакого отношения к схемам отмывания государственных денег.

Кроме того, у ПЭПов возникают пожизненные проблемы во всех сферах законных финансовых отношений – от страхования и покупки жилья до бракосочетания и рождения наследников. Политик или должностное лицо, а также его семья и бизнес-партнеры получают пожизненные проблемы в банковских учреждениях, отказы в кредитах или денежных переводах, невозможность открыть бизнес, сложности с приобретением авто или квартиры, браком, вступлением в наследство. В Украине известны случаи, когда банк просто сообщает такому клиенту, что отказывается от дальнейшего сотрудничества.

В долгосрочной перспективе это означает отток мотивированных специалистов по конкурсам на государственные должности, а также из политики. Открывается широкое пространство для старых политических лиц с отлаженными методами обхода финмониторинга через наличные, подставные счета или подсадных составителей.

В прошлом году президент подписал поправки к закону № 2736 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…", сократившие срок статуса проверки ПЭП с пожизненного до 3-х лет после завершения полномочий.

Пока МВФ требует вернуть пожизненный финмониторинг. Сделать это нужно до конца сентября.

На мой взгляд, самый оптимальный вариант – дифференциация ПЭП согласно уровню ответственности занимаемой ими должности. К примеру, так называемый принцип светофора. Скажем, если лицо является чиновником на государственной службе или министром, он получает "красный" статус – максимально придирчивый финмониторинг – во время работы и в течение 3, 5 или 10 лет после ухода с должности. С дальнейшим изменением статуса на "желтый" и, впоследствии, на "зеленый".

Если речь идет об организаторе партии без представительства в парламенте или о чиновнике, далеком от потенциальных нелегальных финансовых сделок, статус может изначально быть "желтым" с изменением на "зеленый" в течение трех лет после завершения полномочий. Конечно, это должно работать и в обратную сторону – если партия проходит в парламент, статус представителей меняется красным.

Такой подход позволит нам выполнять требования и структурные маяки МВФ не формально, а по сути – действительно предотвращая отмывание средств и сохраняя эффективность системы. К тому же это соответствует мировой практике – "коэффициенты рисковости" с соответствующим сроком действия статуса разработаны и FATF и действуют в значительном количестве ведущих стран.

 

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пожизненный финмониторинг
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