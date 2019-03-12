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12.03.2019, 15:46

Pokerface: как законно создать "незаконный" покерный клуб

Pokerface: как законно создать "незаконный" покерный клуб
юрист Практики управления конфликтами компании Juscutum

Игровой бизнес запрещен, однако Кабмин включил покер в перечень официально признанных видов спорта. И ситуация сразу заиграла новыми красками...

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Игорный бизнес в Украине давно и прочно вне закона. Ивент-менеджеру в этой сфере грозит уголовная ответственность и большие штрафы, а не слава и "фоточки". В судебном реестре можно найти множество приговоров, связанных с организацией и работой покерных клубов.

Правда, эти приговоры датированы периодом до 16 августа 2018 года.

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Азартно-здоровый образ жизни

Именно 16 августа 2018 года Кабмин включил спортивный покер в официальный перечень видов спорта в Украине.

С тех пор прошло полгода. Что изменилось в отношении правоохранительных органов к работе покерных клубов?

Полиция уже не так уверена в том, что покер можно считать азартной игрой. А когда полиция в чем-то не уверена, то предпочитает не рисковать и не портить себе статистику оправдательными приговорами. Как следствие, она не направляет такие уголовные дела в суд.

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Это не означает, что у покерных клубов нет проблем с правоохранителями. Они продолжают быть объектом всевозможных проверок и даже рейдов. Их организаторы все так же подвержены вызовам на допрос или на светские беседы в узких кабинетах следователей.

Однако с августа в судебном реестре есть только один приговор по такому делу. Мало того, что он один, так еще и, к несчастью полиции, он оправдательный. 

Выигрышная юридическая комбинация

Думать о юридической безопасности чисто спортивного начинания нужно еще на берегу. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Если пытаться сэкономить в начале работы, у лодки есть все шансы оказаться дырявой. И каждая такая брешь будет стоить в будущем гораздо больших денег и времени.

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Для начала нужно выбрать организационно-правовую форму покерного клуба. Я советую общественную организацию.

Куда идти? Регистрирует покерные клубы Министерство юстиции Украины (в областях – Управление юстиции и Центр по предоставлению административных услуг.

С кем? Минимальное количество участников покерного клуба – 2 человека. Заблаговременно найдите надежного партнера.

Что делать? Перед регистрацией необходимо провести формальное учредительное собрание клуба для решения ряда вопросов, а именно:

  1. Избрать Председателя и Секретаря собрания покерного клуба.
  2. Предоставить полномочия Председателя и Секретаря покерного клуба на подписание протокола собрания.
  3. Принять решение о создании покерного клуба с указанием цели его деятельности и местонахождения (популяризация покера как вида спорта, организация покерных соревнований и так далее).
  4. Принять решение как будет называться ваш покерный клуб (в том числе, сокращенно и на английском языке).
  5. Утвердить устав покерного клуба.
  6. Избрать Президента покерного клуба, Исполнительного директора и состав Президиума.
  7. Выбрать того, кто будет непосредственно регистрировать клуб.

После собрания у вас должны появиться такие документы:

  • протокол собрания;
  • устав покерного клуба;
  • реестр участников собраний;
  • ведомости об управляющих органах покерного клуба

Самое сложное тут – выписать устав так, чтобы его не вернули. Для этого лучше обратиться к юристам.

Мой фулл-хаус на вашу тройку

Как только документы готовы, можно подавать их на регистрацию. Вариантов два: вас регистрируют - или же отказывают. Но с отказом нельзя обойтись стандартным “дело не в тебе, дело во мне”. Вам должны сообщить причину. Отказ можно обжаловать в суде. Учитывая новые правила, большая ответственность перед подачей иска лежит именно на адвокате, который отправляет документы в суд. Все доказательства вам нужно предоставить вместе с иском. Выберите для этого адвокатов с именем и репутацией. Экономия может стоить вам проигрыша в суде.

Итак, вас зарегистрировали. До покупки зеленого сукна нужно написать регламенты спортивных мероприятий и графики их проведения. Также необходимо подобрать персонал, который будет обеспечивать работу клуба: охрана, крупье, судьи и так далее.

Затем необходимо получить аттестацию в Федерации спортивного покера Украины.

Победитель забирает все

Аттестация — это процедура, которая подтверждает соответствие покерного клуба необходимым требованиям. Это заключение о том, что в покерном клубе проводятся турниры по спортивному покеру, а не азартные игры. Эта процедура включает в себя оценку работы клуба, соответствие помещения нормам, уровень профессионализма персонала, оценку системы видеонаблюдения, а также технического оснащения. Аттестация подтверждает, что клуб соответствует профессиональным требованиям и может организовывать спортивные соревнования по покеру. Официальные соревнования могут проводиться лишь в аттестованных покер-клубах. Для аттестации необходимо подать документы и оплатить взнос в Федерацию спортивного покера Украины. Нужно подать такие документы:

  • заявку на аттестацию в соответствии с формой, установленной Федерацией;
  • нотариально заверенные копии документов на клуб (договоры аренды и так далее);
  • нотариально заверенные копии свидетельства государственной регистрации вашего покерного клуба;
  • заполненную анкету Федерации покера Украины.

Федерация вправе запросить дополнительные сведения.

Представитель Федерации покера должен выехать к вам. Все расходы на его перелет, а также проживание и питание несет организатор покерного клуба.

Решение об аттестации принимается в течение одного месяца после выезда специалиста Федерации. Если нет претензий, вы получаете свидетельство об аттестации. Срок действия аттестата – 1 год. Для продолжения срока действия клуба необходимо не позднее чем за один месяц предоставить документы для его продления. Выдача нового аттестата должна осуществляться в течение 10 дней. Покерный клуб будет считаться аттестованным в течение этого периода, но в определенных случаях Федерация Покера Украины имеет право его аннулировать.

Наличие аттестата Федерации минимизирует риск наездов со стороны правоохранительных органов.

И помните: если благополучие и свобода дороги вам, держитесь подальше от игорного бизнеса.

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Теги: спортивный покер, спортивный клуб
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