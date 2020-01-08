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08.01.2020, 15:03

Помощь Зеленского Доктору Албану - большая ошибка

Помощь Зеленского Доктору Албану - большая ошибка
СЕО и основатель интернет-магазина Rozetka

Считаю, что такие, как товарищ Албан, должны нести наказание за свои поступки

Почти шесть лет Украина пытается  отстаивать свою территориальную целостность. Частью этого была борьба за украинский Крым.

Логично, что любая страна ограничивает въезд на свою территорию для преступников. В рамках этой парадигмы мы не пускаем к себе российских пропагандистов и нарушителей государственной границы.

Тем более это актуально для селебрити, граждан третьих стран, которые сознательно нарушают границу Украины, тем самым легитимизируя власть России в Крыму не только для нее самой, но и для мирового сообщества.

Я считаю, что такие, как товарищ Албан, должны нести наказание за свои поступки. И помощь президента Украины этому "голубю мира" - большая ошибка!

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Ведь до посещения Киева, он сознательно работал на оккупационные власти в Крыму.

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И даже после вмешательства президента, который разрешил этому преступнику попасть в Украину, он не признает акта агрессии России, о чем он пишет под фоткой с президентом Зеленским.

И Крым у Албана - не аннексирован, не оккупирован, а просто спорная территория. Ну, типа, мы еще не разобрались, чей он. Поживем - увидим.

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Теги: Владислав Чечеткин, вадимир зеленский, Dr. Alban, доктор албан
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