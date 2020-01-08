Помощь Зеленского Доктору Албану - большая ошибка

Почти шесть лет Украина пытается отстаивать свою территориальную целостность. Частью этого была борьба за украинский Крым.

Логично, что любая страна ограничивает въезд на свою территорию для преступников. В рамках этой парадигмы мы не пускаем к себе российских пропагандистов и нарушителей государственной границы.

Тем более это актуально для селебрити, граждан третьих стран, которые сознательно нарушают границу Украины, тем самым легитимизируя власть России в Крыму не только для нее самой, но и для мирового сообщества.

Я считаю, что такие, как товарищ Албан, должны нести наказание за свои поступки. И помощь президента Украины этому "голубю мира" - большая ошибка!

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Ведь до посещения Киева, он сознательно работал на оккупационные власти в Крыму.

И даже после вмешательства президента, который разрешил этому преступнику попасть в Украину, он не признает акта агрессии России, о чем он пишет под фоткой с президентом Зеленским.

И Крым у Албана - не аннексирован, не оккупирован, а просто спорная территория. Ну, типа, мы еще не разобрались, чей он. Поживем - увидим.

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