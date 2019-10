Поведение Зеленского - защита от своих же сограждан

Поведение президента во время вчерашнего экстренного брифинга содержит ряд психологических маркеров, которые важно проанализировать.

1. Сарказм. "Вы никого не толкали, Юлия?"

Начинать выступление или разговор с шутки - фирменный знак Владимира Зеленского. Таким образом он обеспечивает себе быстрое "подключение к залу" или собеседнику.

Однако, в данном случае, мы имеем дело не столько с юмором, сколько с сарказмом - насмешливым замечанием, призванным обесценить, обнулить значимость скандала, разгоревшегося по вине президентского пресс-секретаря днями ранее.

Сарказм и юмор вызывают улыбку, но имеют разные психологические функции. Юмор обеспечивает разрядку, сарказм позволяет легально проявить агрессию. Свой брифинг, посвященный подвижкам в деле войны и мира, столь важного для украинского общества, президент начал с вызова журналистам.

2. Манипулятивные техники

Формула Штанмайера - это "страшилка" (сама формула - возможно да, но вопросы войны и мира, которых она касается напрямую, уж никак нет), и формула - это буквально одно-два предложения (на самом деле три, но не в этом дело).

Сведение общественной обеспокоенности проблемой мира к преувеличенному вниманию к "страшилке", которое неприкрыто обесценивается президентом, а так же заведомое преуменьшение потенциальной угрозы (всего одно-два предложения) является манипулятивным. Сюда же можно отнести претензию президента в адрес журналиста - мол, вас совсем не интересует судьба наших сограждан, которых мы договорились вернуть домой? Досадно наблюдать подобные техники в исполнении президента, который любит и умеет играть в искренность.

3. Избегание. "Do you have any children?"

Уже второй раз президент упоминает своих детей при обсуждении архисложных политических ситуаций (скандал в Белом доме и урегулирование конфликта на Донбассе). В том, что президент является заботливым отцом, конечно, нет ничего предосудительного. Все дело в несоответствии контексту. А раз так, то фраза "мне нужно домой, к детям" указывает не на человечность президента, а на его потребность убежать из сложной ситуации в уютную безопасность семьи, где Зеленский получает безусловную любовь, принятие и уважение - то, чего лишен любой президент (свободного мира, естественно) по определению.

4. Эмоциональная неадекватность

Несколько легкомысленный тон, взятый президентом на брифинге, попытки шутить и отшучиваться в ответ на важные вопросы, откладывание разговора о главной теме брифинга на конец своей речи, - все это заметно контрастировало и с эмоциями целевой аудитории (познавшие дзен и равнодушные к теме войны граждане брифинг скорее всего проигнорировали), и с общим контекстом. Это было бы простительно кому угодно, но не Зеленскому, который умеет тонко резонировать с настроением своей публики.

Перечисленные психологические маркеры довольно четко вписываются в картину защитного поведения, призванного снизить стресс и обеспечить более-менее безопасный выход из угрожающей ситуации.

Для политиков защитное поведение по понятным причинам является привычным, и в странах развитой демократии его научились отслеживать и купировать. Почему купировать? Потому что в состоянии защиты политик не способен принимать никаких решений, направленных во вне (и имеющих общественную пользу), а только во внутрь (полезных только конкретному человеку и только здесь и сейчас.

Защитное поведение Зеленского недвусмыленно указывает направление, в котором находится его источник дискомфорта и угрозы. Это его собственные сограждане, пришедшие задать вопросы о ходе переговоров с Москвой.