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02.10.2019, 13:36

Поведение Зеленского - защита от своих же сограждан

Поведение Зеленского - защита от своих же сограждан
политический психолог

На вчерашнем брифинге президент Владимир Зеленский больше защищался, чем понимал важность обсуждаемых вопросов

Поведение президента во время вчерашнего экстренного брифинга содержит ряд психологических маркеров, которые важно проанализировать. 

1. Сарказм. "Вы никого не толкали, Юлия?"

Начинать выступление или разговор с шутки - фирменный знак Владимира Зеленского. Таким образом он обеспечивает себе быстрое "подключение к залу" или собеседнику.

Однако, в данном случае, мы имеем дело не столько с юмором, сколько с сарказмом - насмешливым замечанием, призванным обесценить, обнулить значимость скандала, разгоревшегося по вине президентского пресс-секретаря днями ранее.

Сарказм и юмор вызывают улыбку, но имеют разные психологические функции. Юмор обеспечивает разрядку, сарказм позволяет легально проявить агрессию. Свой брифинг, посвященный подвижкам в деле войны и мира, столь важного для украинского общества, президент начал с вызова журналистам.

2. Манипулятивные техники

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Формула Штанмайера - это "страшилка" (сама формула - возможно да, но вопросы войны и мира, которых она касается напрямую, уж никак нет), и формула - это буквально одно-два предложения (на самом деле три, но не в этом дело).

Сведение общественной обеспокоенности проблемой мира к преувеличенному вниманию к "страшилке", которое неприкрыто обесценивается президентом, а так же заведомое преуменьшение потенциальной угрозы (всего одно-два предложения) является манипулятивным. Сюда же можно отнести претензию президента в адрес журналиста - мол, вас совсем не интересует судьба наших сограждан, которых мы договорились вернуть домой? Досадно наблюдать подобные техники в исполнении президента, который любит и умеет играть в искренность.

3. Избегание. "Do you have any children?"

Уже второй раз президент упоминает своих детей при обсуждении архисложных политических ситуаций (скандал в Белом доме и урегулирование конфликта на Донбассе). В том, что президент является заботливым отцом, конечно, нет ничего предосудительного. Все дело в несоответствии контексту. А раз так, то фраза "мне нужно домой, к детям" указывает не на человечность президента, а на его потребность убежать из сложной ситуации в уютную безопасность семьи, где Зеленский получает безусловную любовь, принятие и уважение - то, чего лишен любой президент (свободного мира, естественно) по определению.

4. Эмоциональная неадекватность

Несколько легкомысленный тон, взятый президентом на брифинге, попытки шутить и отшучиваться в ответ на важные вопросы, откладывание разговора о главной теме брифинга на конец своей речи, - все это заметно контрастировало и с эмоциями целевой аудитории (познавшие дзен и равнодушные к теме войны граждане брифинг скорее всего проигнорировали), и с общим контекстом. Это было бы простительно кому угодно, но не Зеленскому, который умеет тонко резонировать с настроением своей публики.

Перечисленные психологические маркеры довольно четко вписываются в картину защитного поведения, призванного снизить стресс и обеспечить более-менее безопасный выход из угрожающей ситуации.

Для политиков защитное поведение по понятным причинам является привычным, и в странах развитой демократии его научились отслеживать и купировать. Почему купировать? Потому что в состоянии защиты политик не способен принимать никаких решений, направленных во вне (и имеющих общественную пользу), а только во внутрь (полезных только конкретному человеку и только здесь и сейчас.

Защитное поведение Зеленского недвусмыленно указывает направление, в котором находится его источник дискомфорта и угрозы. Это его собственные сограждане, пришедшие задать вопросы о ходе переговоров с Москвой.

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Теги: Владимир Зеленский, формула штайнмайера, брифинг Зеленского
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