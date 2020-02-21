PR-эвакуация: вместо правдивой коммуникации, власть наступила на те же грабли

Несколько недель назад, как только появилась информация о коронавирусе, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в одном их своих телевизионных интервью откровенно сказал соотечественникам, что вопрос совсем не в том, появится или нет в Польше эта болезнь. Точно – появится. Вопрос, когда и как возможно лучше к этому подготовиться?

Спокойная и правдивая коммуникация – ключ к спокойствию общества во всем мире. Информация о том, что это за болезнь, чем она грозит человеку и как от нее уберечься, гарантируют спокойствие и ответственное поведение.

В соседних (и не только) странах власти спокойно эвакуируют из Китая своих граждан, передают в руки врачей для того, чтобы те сдали анализы, прошли карантин в специализированных больницах и от души желают им здоровья. Без ажиотажа, полицейских, депутатов с министрами, специальных операций.

То, что мы вчера увидели (нет, не только в Новых Санжарах, по всей стране) потому и случилось, что власть пренебрегла всеми этими довольно простыми правилами, но (не рассказав о болезни) всеми силами внушала нам, гражданам, что вот-вот проведет почему-то безумно сложную спецоперацию по эвакуации наших соотечественников из Китая.

Уже одно это слово – спецоперация – внушает страх и трепет. А спецоперация на фоне тотального недоверия к власти, системе здравоохранения, вообще ко всему, что говорят чиновники и не только, послужила толчком к пикетам и беспорядкам, отказам выполнять клятву Гиппократа, панике перед непонятной болезнью и непонятными действиями властей.

Об организации эвакуации, за которую щедро заплатили налогоплательщики, тоже возникает много простых вопросов, на которые так и нет ответа. Почему так поздно, ведь большинство европейских стран вывезли своих граждан в самом начале февраля? Почему все так засекречено? Чем отличается "обсервация" от "карантина"? Почему так долго кружил в небе самолет, зачем мучили пассажиров и пилотов еще одним перелетом в Харьков, если до места назначения из Борисполя на какую-то сотню километров дальше и можно было бы значительно скорее добраться по шоссе?

Почему не в инфекционную больницу, что было бы логичным, а в то ли медицинский центр, то ли санаторий в Новых Санжарах, который даже не находится в ведении Минздрава?

Тот, кто знает слово Google, легко может найти отзывы) о "санатории". Часто они не очень лестные – уж точно, не высококвалифицированный медицинский центр с опытом и возможностями лечить инфекционные заболевания. Сомнительный он и с точки зрения бытовых условий.

Все эти вопросы простого обывателя, а не специалиста (у того вопросов было бы значительно больше), так и остаются без ответа. В этой непростой ситуации звучали банальные, ничего не значащие фразы от министров, премьера, даже президента. Не хватало одного – голоса квалифицированного врача, желательно профессионального инфекциониста.

Так что ответ напрашивается сам собой – все это смахивает на PR-спецоперацию, очередную попытку убедить граждан в "силе и умении" властей и незаменимости силовых органов и лично министра внутренних дел Арсена Авакова. PR-спецоперацию, начиная с его появления в телестудии в компании людей в костюмах химзащиты и заканчивая бронетехникой на улицах Новых Санжар.

Ложь, презрение к собственным гражданам, неуклюжесть высказываний и в очередной раз проваленные коммуникации не могли привести ни к чему другому, кроме протестов и беспорядков. Привезли бы эвакуированных из Китая в Новые Санжары или другое из четырех или четырехсот мест – реакция была бы такой же.

Люди, накормленные прочитанными надорванными голосами новостями об апокалипсисе, объевшиеся идиотскими ток-шоу и тупыми сериалами, на собственном опыте знакомые с "достижениями" отечественного здравоохранения и образования, не верят никому. Стоит ли удивляться, что люди безответственные, и дороги перекрывают из-за коронавируса. Нет! Люди возмущаются не из-за него, а исключительно из-за безответственности и хамства властей.

Авиакомпания SkyUp достойно выглядела в этой непростой ситуации. Дело не только в том, что совершила рейс из Китая (за что, конечно, огромное спасибо), сколько в том, что совершенно правдиво и своевременно рассказывала о том, что происходит. Что, собственно, и требовалось и чего так справедливо ожидали граждане, надеюсь, будущие пассажиры регулярных рейсов.

А со стороны, так сказать, официальной, государственной, к сожалению, преобладала манипулятивная и противоречивая информация, в которую трудно поверить. Виноватыми, ожидаемо, оказались журналисты и простые граждане.

Что мы увидели: стоящий в аэропорту Борисполя и Харькова авиалайнер, броневики, массу полицейских и нацгвардейцев, протестующих жителей в Новых Санжарах.

Что мы услышали: Аваков говорит о совести и достоинстве, примчавшийся на место событий на зеленом социальном "лифтосамокате" премьер-министр Алексей Гончарук с удивленными глазами на ходу придумывает, что он делает в Новых Санжарах, полицейский генерал путается в статьях уголовного кодекса, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассуждает о профессионализме.

Что бы не говорила Скалецкая, не вызывает доверия. Просто потому, что ее манера говорить, вести себя, отвечая на вопросы, способность перескакивать с темы на тему, вольно или невольно уходя от главного, приводят к тому, что ей просто не веришь. Добавьте к этому неспособность понимать собственную роль и ответственность как министра именно здравоохранения. Решение остаться на "карантине", представленное как акт самопожертвования, уж точно не то, чего ожидают от министра, решившей вдруг на средства налогоплательщиков провести две недели в сомнительного качества отеле в компании, по ее же словам, абсолютно здоровых людей.

А уж возвращение из добровольного заточения (после возможного контакта, пусть даже теоретического, с потенциально инфицированными людьми), точно не свидетельствует о профессионализме, но скорее о неуравновешенности и противоречивом характере, опасном для выполняемых государственных функций.

Можно предполагать, что затея с эвакуацией или спецоперацией, специально была приурочена к скорбному дню памяти погибших на Майдане. Боюсь, точно мы этого так и не узнаем. Но совпадение достаточно красноречивое.

А итог информационного дня, в котором смешалась скорбь по погибшим в центре Киева с хайпом эвакуационных событий, не менее красноречиво подвела одна из ярких представительниц нынешней власти - директор Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова: "Информация на сегодня - это оружие массового уничтожения".

Занавес. Привыкайте к реальности.