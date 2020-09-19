Правила жизни ковидной эпохи

1. Делай ивент, открывай ресторан, готовь коктейль, как в последний раз. Завтра может быть карантин опять.

2. Приличные люди на вечеринку собираются только с результатами ПЦР-теста.

Не сдал? Не успел? Считаешь, что ковид выдумка выгодополучателей? Сиди дома, умник.

3. Ругать и иронизировать над своей страной - плохой тон.

Обнаружить суперместа для разбивки кемпинга прямо у себя за забором - новый тренд. В каждой области, офигеть, как интересно. И теперь фанаты Тосканы и Страны Басков настойчиво постят Кинбурнскую косу и Качановку.

4. Оказалось, что дедушки и бабушки, - это не только назойливые мухи (как у тебя дела, доченька? когда замуж?). Оказалось, они важный ресурс. Хочешь загулять с друзьями? Вызывай бабушку посидеть с детьми.

5. Разговоры на тему "Я предпочитаю городской транспорт, а машины отстой" вызывают сожаление. Теперь велосипед, мотоцикл, самокат, гироскутер, автомобиль - все круто. Лишь бы подальше от этих кашляющих бессмертных старушек.

6. Придумал продукт/кафе/услугу, но не знаешь, как ее доставить/воспользоваться онлайн? Забудь. Вернее, подожди вакцину. Потом свой мусс из топинамбура на сферу из черного шоколада выложишь.

7. Осенью 2020-го и, возможно, зимой, девушки встречаются только доставщикам. Ну и айтишникам еще. С этим все стабильно.

8. Производить полиэтиленовые пакеты снова не стыдно. Наплевать на планету, давайте выживем сейчас.

9. Производить продукты питания - новый черный. Все будут в карантине голодать, а у тебя своя тушенка. Просто король.

10. Одесса - наше все и доступная роскошь одновременно.

Киевляне перебираются на зиму в город у моря. Дома, квартиры, виллы, то что обычно посасывало в несезон, заработает.

Рестораны и кофейни открываются. Инвесторы со смехом закрывают письма "Елітна нерухомість в цетрі Львова", удаляют и звонят Георгию из агентства "Пальмира де люкс".

11. Если у ресторатора нет своей пиццерии, он дурачок. Шашлычные и бургерные, лапшичные и хумусные - все не то по сравнению с пиццей.

Открываешь веганскую кондитерскую? Ну давай, горемычный, помолимся за тебя.

12. Заправки - новые центры районов. Тут тебе и клуб, и ресторан, и рюмочная, и гастроном, и товары для дома. Сейчас это не сильно бросается в глаза. Но в карантин проясняется, кто главный на районе.

13. Хороший врач - важнее прокурора. Он, конечно, тебя отмажет от угона. Но с ковидом за пятерочку не договоришься.

14. Владельцы недвижимости так любившие рестораторов, смотрят на них с подозрением. Вот если бы аптека или магазин "Петрова ковбаса".

Какие ваши варианты?

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