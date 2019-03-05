Право на праздник: 8 Марта без прикрас

Размышлять о целесообразности празднования 8-го Марта означает становиться на скользкий путь. Это один из тех дней, которые мы отмечаем по умолчанию. Праздник укоренился в советское время, подоплека его создания известна. В мире день получил статус международного только в 1977 году – по решению ООН. Но на постсоветском пространстве, включая Украину, почти изначально забыли, что это "Международный день борьбы за права женщин и международный мир".

Конечно, 8-го Марта проливается дождь правительственных наград на женщин-тружениц, матерей-героинь, передовиков производства и интеллектуального труда, звучат здравицы, вручаются букеты. Здесь мы, что греха таить, живем в унисон с Россией.

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Те женщины и девушки, чья деятельность не на виду, также не остаются без внимания. Праздничная лихорадка поражает всех еще накануне. Цветы, подарки, шампанское, столы – ежегодные атрибуты праздника. Мы говорим прекрасные слова, ловим на себе благодарные лучистые взгляды наших половин и подруг, пьем за красоту и любовь.

Взятый накануне темп продолжается и в праздничный день. Мужчины ищут свежие букеты, женщины накрывают на стол, бабушки бодрятся на лавочках, а в "наливайках" выпивают не просто так, а по поводу. Очевидно, что в эти дни никто не думает ни о гендерном равенстве, ни о социальной справедливости.

Но все чаще звучит вопрос: насколько ценен этот праздник и все его атрибуты? Можем ли мы отказаться или видоизменить его? Станут ли женщины менее привлекательны, если в Украине перестанут отмечать 8-е Марта?

Вопрос об отмене празднования уже поднимался. В прошлом году Украинский институт национальной памяти выдвигал соответствующий тезис. "Мы и дальше будем добиваться его (праздника) отмены, но решение будут принимать народные депутаты", – подчеркивал директор института Владимир Вятрович.

Украина идет по пути отказа от советского наследия. И как бы кто не превозносил 8 Марта, этот праздник из тех времен, о которых не все вспоминают с теплотой и ностальгией.

Мы научились преодолевать себя, меняя названия городов и улиц, снося, хоть и не без труда, памятники Владимиру Ленину. Наступив на горло мужскому самолюбию, нам удалось перенести празднование 23 февраля, что было совершенно логично. Возможно, пришло время и 8 Марта вернуть статус обычного весеннего дня, в котором есть место просто теплу и солнцу. Ведь, как бы мы не хотели, этот день – зацепка за прошлое, от которого мы стремимся уйти.

Ну, а пока 8 Марта в силе, ринемся за цветами и подарками. Иначе женщины нас могут не понять.

С наступающим!