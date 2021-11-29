Прежде чем одобрять атаку на журналиста, трижды подумайте

Давайте разберемся с Юрием Бутусовым.

Вел ли он себя невежливо на пресс-конференции Владимира Зеленского, без уважения к высшей государственной должности? Да.

Бывает ли, что он пишет эмоциональные, ангажированные, даже сомнительные вещи? Бывает, нужно признать. Я с ним часто не согласен по принципиальным вопросам.

Да и вообще он не ангел. Я несколько раз с ним встречался, заглядывал ему за спину – крыльев не увидел.

Является ли все это основанием для уголовного преследования (после перепалки с Зеленским на пресс-конференции 26 ноября Государственное бюро расследований открыло дело на журналиста Юрия Бутусова. – Ред.).

В демократической стране, где верховенство права – нет, такого не может быть, это исключено. В автократической стране, где следователи получают сверху приказы, кого преследовать, а кого нет – это обычное явление.

Только не надо мне рассказывать, что старое видео, сделанное где-то на полигоне несколько лет назад, – это развязывание войны. Потому что тогда надо преследовать всех, кто стрелял недавно и не на полигоне, а также всех, кто стрелял в тире и записывал видео со словами типа "смерть врагам". Прочитайте Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, а также руководящие документы Государственного бюро расследований (ГБР). Это обычное политическое преследование.

ГБР создано для расследования преступлений высших государственных служащих, которые могут благодаря своим должностям препятствовать правосудию. Не журналистов и не командиров тыловых полигонов.

Нужно ли позорить Бутусова за его поведение? Это зависит от ваших личных оценок ситуации. Кто скажет да, кто скажет нет. Но, наверное, никто не скажет, что его нужно за это сажать на срок от семи до 12 лет. Или пугать таким сроком заключения.

Вам рассказать, чем закончилась история с Георгием Гонгадзе? Или, может быть, сами вспомните?

Авторитаризм – это смерть для Украины. Кто не верит, посмотрите на Беларусь. Большой авторитарный режим всегда проглотит маленький авторитарный режим.

Поэтому демократию нужно защищать, и журналисты – пылкие, неравнодушные, дерзкие – являются форпостом этой обороны.

Поэтому прежде чем одобрять атаку на журналиста, трижды подумайте. Все ведь запомнят ваши слова. И напомнят вам, когда придут за вами.

Ах, вы думаете, что за вами не придут? Может, напомнить вам 1932-1939 годы?

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