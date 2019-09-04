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04.09.2019, 16:00

Программа энергоэффективности Одессы: что не было учтено

Программа энергоэффективности Одессы: что не было учтено
Руководитель гражданской платформы "Одесситы вместе"

Если не инвестировать в энергосберегающие технологии, город обречет себя на экологическую деградацию и на вечное экономическое отставание

Энергосберегающие технологии воспринимаются в Украине односторонне,- мол, они неоправданно дорогие и волнуют только тех, кто всерьез беспокоится об экологии. На самом же деле внедрение энергосберегающих технологий следует рассматривать как инвестиции, которые окупаются благодаря экономии ресурсов, ведут к экономическому благополучию и реальному повышению качества жизни.

В цивилизованных странах повышение энергоэффективности во всех сферах, от жилищной и транспортной до бизнеса, – один из ключевых трендов. Толчком для внедрения прогрессивных технологий на Западе стал энергетический кризис 1973 года. Принятые тогда временные меры переросли затем в системную политику.

Так, Европейский Союз планирует добиться до 2020 года по сравнению с 1990 годом снижения энергопотребления на 20%; сокращения выбросов двуокиси углерода на 20%; увеличения доли использования возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе до 20%.

Для этого европейцы вводят стандарты энергоэффективности при строительстве зданий, энергетических аудитов, предоставления государственных субсидий, дотаций, льготного кредитования и налоговых льгот на энергосберегающие технологии, гибкой системы тарифов и так далее.

Украина в этом плане существенно отстает.

На местном уровне существуют отдельные инициативы, но их внедрение неудовлетворительно. В октябре 2017 года Одесский горсовет принял комплексную программу энергоэффективности на 2017-2021 годы. Бюджет – 1,6 млрд грн. 

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В 2018 году начали реализацию: стартовало поэтапное отключение подачи горячей воды из-за ее высокой себестоимости и для уменьшения потребления (в 2010 году – 4,3 млн куб. м, в 2016 году – 575 тысяч куб. м). Хотя, справедливо заметят одесситы, жители многих районов города существенно раньше забыли о том, что такое централизованная подача горячей воды...

Планируется заменить освещение в салонах трамваев и троллейбусов на светодиодное. Обещают закрыть ряд старых газовых котельных и построить новые, энергосберегающие. В перспективе – установить в бюджетных учреждениях индивидуальные тепловые пункты и солнечные коллекторы, утеплить стены, крыши, заменить старые окна и двери... Правда, пока что лишь на бумаге.

Все это важные и нужные шаги. И, да, это лучше, чем отсутствие подобной программы. Но перечисленных мер недостаточно.

Например, вопрос бытовых отходов предлагается решать, в рамках программы, всего лишь дегазацией мусорного полигона. Хотя это совершенно не решает стоящей перед городом стратегической проблемы. Бытовые отходы должны отправляться не на полигоны, а на заводы для их сортировке или утилизации. А таких предприятий до сих пор нет. Так почему бы не поставить как цель наконец-то их создать? Львов начинает строительство мусороперерабатывающего завода, а Одесса - отстает. Почему горожан не приучают к сортировке мусора уже сегодня?

Европейские страны прошли этот путь несколько десятков лет назад. Сегодня там идут дальше и устанавливают датчики наполнения мусорных контейнеров - чтобы накопившиеся отходы забирали не по расписанию, а по мере заполнения. Нью-Йорк, Дублин, Женева и другие города шагнули еще дальше и ставят не просто датчики, а высокотехнологичные контейнеры, которые самостоятельно прессуют мусор и упаковывают его.

Кроме того, в городской программе энергоэффективности отсутствует такой пункт как «замена уличного освещения». Здесь мог бы помочь опыт Хорватии, где за 2015-2018 годы успешно реализовали проект по модернизации общественного освещения в 57 городах. Плановая стоимость работ (переоснащение 34 тысяч точек) составила 20 млн евро. Результат – 60% экономии.

В развитых странах не просто устанавливают более энергоемкие лампочки, а размещают датчики уличного освещения, чтобы интенсивность света менялась в зависимости от количества прохожих, времени суток и погоды.

Прежде чем что-либо внедрять, в развитых государствах проводят мониторинг. Как можно что-то экономить или оптимизировать, если ты не знаешь, сколько тратил до этого? Поэтому и устанавливают датчики уровня шума, загрязнения воздуха, температуры, влажности, атмосферного давления и так далее.

Я убежден, что Одесса, да и все украинские города, к этому тоже придут... со временем.

Особо остро стоит вопрос энергоэффективности при отоплении многоквартирных домов. Устаревшие сети и не регулируемая температура приводят к огромным теплопотерям. Одесситы, попросту говоря, отапливают улицу - и платят за это немалые деньги.

Программа энергоэффективности Одессы предусматривает решение этой проблемы, но лишь для коммунальных учреждений. Хотя рецепт известен – модернизация тепловых пунктов и установка систем погодного регулирования отопления домов.

Резонный вопрос – а где брать деньги на такие технологии? Одессе стоит обратить внимание на опыт Харькова и Киева, где предусмотрено софинансирование: 30% расходов на энергоэффективные мероприятия берут на себя совладельцы дома, а 70% – городской бюджет. Это, кстати, стимулирует и самих жильцов проявлять инициативу.

В одесской программе есть раздел «использование альтернативных источников энергии», но мероприятия в рамках этого важнейшего направления весьма скудные. Установка солнечных коллекторов в дошкольных учебных и медицинских заведениях, строительство котельной на биомассе и строительство фотоэлектрических станций на крышах коммунальных предприятий.

Ни слова о стимулировании электротранспорта. И даже не упоминается ветровая энергетика. Хотя климат позволяет.

Наконец, программа предусматривает популяризацию энергосбережения. Но не прописана необходимость подобной полезной «пропаганды» именно в бизнес-сфере. Например, недавно на Международном гостиничном инвестиционном форуме в Одессе выступал эксперт из Новой Зеландии, который поделился опытом использования аналитики больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения для создания системы мониторинга энергии, предлагающей инициативы по снижению затрат в реальном времени. И это пользуется популярностью у коммерческих объектов (торговых и офисных центров, отелей), потому что они заинтересованы в повышении энергоэффективности. У нас подобные начинания пока остаются недооцененным источником экономии средств.

Важно помнить, что скупой платит дважды. Если город не будет достаточно инвестировать в энергосберегающие технологии, он обречет себя не только на экологическую деградацию, но и на вечное экономическое отставание. А жители Одессы, я уверен, заинтересованы в процветании.

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Теги: энергосбережение, одесса
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