Просто дай факты: как Илащук должна была отреагировать на критику о назначении послом

25 декабря украинское информпространство всколыхнула новость – отныне послом Украины в Республике Болгария будет Олеся Илащук. Теперь уже дипломат имеет диплом исторического факультета Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича. Является выпускницей Украинского гештальт-института и HRD Antwerp (Бельгия), изучала курс МВА в Бизнес-школе МИМ. На Facebook-странице Илащук отмечается, что она клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, является экспертом в сексологии и драгоценных украшениях.

Украинское общество возмутилось – как назначать дипломатом человека, не имеющего дипломатического опыта. В Министерстве иностранных дел на такой запрос отреагировали, что не видят проблемы в назначении Илащук на эту должность: "Назначение послов без дипломатического опыта – это обычная практика".

Сама же новоназначенная посол в Болгарии назвала представителей СМИ, интересовавшихся фактами ее биографии, нелепыми, на что получила еще больший шквал критики. "Женщина не умеет коммуницировать, и такие кадровые решения абсурдны", – прокомментировал ее оправдание в Telegram-канале редактор ЕП Сергей Сидоренко.

Консультант по стратегическим коммуникациям Ярина Ключковская поделилась своим впечатлением (не о назначении Илащук на должность дипломата, а о ее коммуникационной реакции и какой она должна быть).

Далее – текст колонки.

Когда читаю "перлы" в Telegram-канале Илащук, нет другого выбора, как сформировать впечатление, что публичная критика более чем оправдана. И вот почему.

Когда в информационном поле возникает негатив, профессиональные консультанты смотрят на три ключевых момента:

1. Достаточно ли авторитетный источник? Достаточно ли у него аудитории? Пользуется ли он доверием стейкхолдеров?

2. Соответствует ли эта информация действительности? Критикуют за реальные ошибки или промахи? Или эта критика замешана на фейках и лжи?

3. На самом деле главное: действительно ли эта информация мешает объекту критики достигать своих целей? Действительно ли она вредна, или просто неприятна?

Алгоритм дальнейших действий зависит от ответов на эти вопросы.

Если посмотреть на реакцию Илащук на опубликованную критику, похоже, что:

1. Стейкхолдеры доверяют опубликованному.

2. По крайней мере, значительная часть обвинений обоснованны.

3. Критика реально мешает, вредит – и не только самолюбию героини.

Откуда такие выводы

Илащук конкретно включилась в коммуникацию. Завела Тelegram-канал и начала отвечать комментаторам, одновременно блокируя критические комментарии. Значит, негатив был достаточно значим, чтобы потребовать ответа.

Публичной критике можно противостоять на нескольких уровнях: опровергнуть фактологический костяк сообщения, дискредитировать источник сообщения или рефреймить проблему, задав другую контекстную рамку.

Самое логичное в этой ситуации было бы – предоставить факты из биографии Илащук, которые опровергают утверждение о ее профнепригодности: реализованные проекты, полученную квалификацию.

К сожалению, этого до сих пор не произошло. Никакого релевантного факта не привели. МИД попробовало, написав о дипломе страноведа Черновицкого университета, но – будем откровенны – это далеко не Оксфорд и не КНУ им. Шевченко.

Более того, Илащук пообещала опубликовать официальную биографию на сайте МИД – но что мешает просто перечислить нужные факты в том же telegram-канале? Это было бы гораздо эффективнее, чем цитаты Шевченко.

Но нет. Либо героиня выполняла сверхсекретные задачи спецслужб, либо действительно нужного опыта нет.

В то же время Илащук пытается дискредитировать источник информации. И если бы это были ресурсы типа "Политеки" или "Знай", или анонимный telegram-канал – это имело бы смысл. Но критику опубликовало онлайн-издание ЕП, авторства его редактора Сергея Сидоренко. Поэтому фразы типа "враг наш коварный и без сомнения пытается разжечь огонь вражды" или "автор с низким уровнем интеллекта" не вызывают ничего, кроме смеха.

Вместо работы с фактажем – ливень абстрактных обвинений и обид. А это значит только одно: по делу сказать нечего. Аргументов нет. Сидоренко написал правду.

МИД в свою очередь пытался реинтерпретировать это назначение способом, который мог бы быть воспринятым: использовав общественный запрос на людей вне системы. Но не получилось: новоназначенные послы, ранее не занимавшие дипломатических должностей и сейчас эффективные: Оксана Маркарова, посол Украины в США, Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии, Юлия Ковалив, посол Украины в Канаде, – имели огромный международный опыт и работали либо на высоких государственных должностях, либо в сфере публичной дипломатии.

С Илащук – совсем иной случай. Она или ее коммуникационщики даже не пытались "лезть" на этот уровень: пока вся их надежда – на оскорбленные наезды на критиков, патриотические цитаты и конъюнктурные ссылки на руководство. И это еще раз демонстрирует профессиональную непригодность героини этого текста, на этот раз – в коммуникации и управлении репутацией.

Может ли человек, не способный эффективно защитить свою репутацию, работать с репутацией государства? Может ли человек, не умеющий работать с кризисами, представлять государство во время войны?

Не знаю, кто на самом деле стоит за этим назначением, но на месте людей, чьи подписи стоят под ним, я больше не вбрасывала бы собственного репутационного и политического капитала в эту яму.

Тем более что такая кадровая политика уже переросла в существенную репутационную проблему. Как советует Дэниел Канеман, американо-израильский психолог, – не стоит тратить хорошие деньги вслед за плохими. Лучше признать ошибку, минимизировать потери и двигаться дальше.

Дисклеймер автора. Я не знакома с послом в Болгарии Олесей Илащук и никогда не слышала о ней до ее назначения. Не знаю о ее опыте, связях и прошлом. Все, что я пишу, базируется на моем анализе публичной коммуникации – ее самой и вокруг нее).

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