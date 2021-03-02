Простота – это хорошо. Пока мы не начинаем упрощать то, что упрощению не поддается

Головний наркотик XXI століття – це простота. Така спокуслива, така емоційна, така бажана. Наш розум не здатний осягнути безкінечної складності світу навколо, тому змушений спрощувати.

Свідомість автоматично фільтрує бурхливий потік інформації, який проривається крізь органи почуттів, і фокусує увагу на найважливішому. Звички звільняють від необхідності щодня приймати одні й ті ж самі рішення. Інтерфейси цифрових додатків і тяжка праця бізнесів ізолюють нас від складності реального світу.

Я клікнув на товар, оплатив і очікую на доставку протягом 24 годин. Я не думаю про пекельні проблеми інтерфейсного дизайну, програмування, банкінгу і логістики, які потрібно було вирішити, щоб це стало можливим. А якщо доставка затримається, то можу залишити поганий відгук.

Простота – це добре. Аж поки ми не починаємо спрощувати те, що спрощенню не піддається. Навіщо вести довгі дискусії про державні політики, якщо можна спростити до формули "свій-чужий"? Свій лідер думок – завжди правий. Чужий – завжди бреше.

Навіщо аналізувати медичну статистику і вивчати методології проведення досліджень? Якщо діагноз аутизму ставлять після щеплення, значить вакцини викликають аутизм.

Навіщо слухати експертів з епідеміології з Гарварду та Стенфорду, які все життя поклали на дослідження епідемій? Адже носити маску ліньки, а вся ця пандемія вигадана елітами, щоб втілити свої зловісні плани.

Нас тягне до простоти. І попит породжує пропозицію. Якщо соцмережі нудить від вічних сумнівів і сухого стилю експертів, значить кількість підписників буде зростати в тих, хто готовий говорити жаданою мовою "замовника": просто, емоційно, однозначно.

Врешті-решт, ми вже звикли до цього в масовій культурі, а відмовлятися від звичок складно.

Видатні відкриття і досягнення, за якими стояли роки праці, спроби і невдачі, перетворюються в суспільній свідомості на анекдоти. "В саду на нього впало яблуко, і він відкрив гравітацію", "заснув і уві сні побачив періодичну систему хімічних елементів", "приймав галюциногени, байдикував, а потім заснував найдорожчу компанію в світі". В популярних вигаданих світах купка героїв б’ється за долю світу з купкою злодіїв, а весь світ стоїть і спостерігає – щоб не перевантажити увагу глядача надмірною кількістю дійових осіб.

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В популярній теорії змови відомий кожному мільярдер, який хоче чіпувати весь світ, бореться зі жменькою героїв, які несуть світу правду – простіше і зрозуміліше, ніж пандемія нового вірусу, з непередбачуваними наслідками. Ім’я мільярдера на слуху, а от де той Ухань, і що таке коронавіруси потрібно розбиратися.

Простота панує, але ніколи не зможе здобути остаточну перемогу. Бо реальний світ ніколи не дозволить цього. Ті, хто оперують в світі абсолютного спрощення приречені на поразку. Так само як приречений на поразку в перегонах гонщик з заплющеними очима.

Простота потрібна нам, головне – слідкувати за дозою. З залежністю від спрощення можна і потрібно боротися, створюючи бульбашки інтелектуального спротиву. Професійні спільноти. Публічні майданчики, обговорення, на яких ставлять за мету не збільшення кількості підписників, а пошук істини.

Групи друзів, з якими можна щиро говорити на складні теми і де правлять аргументи, а не емоції. Важливо почати говорити "не знаю" і "на даний момент в нас недостатньо даних для змістовної відповіді".

Потрібно оцінювати різні гіпотези не як ті, що нам подобаються і не подобаються, а присвоювати кожній на основі наявних доказів вірогідність істинності.

Необхідно визнати, що хороші люди можуть бути поганими професіоналами, а навіть погані професіонали інколи бувають праві – тому і оцінювати не людей, а аргументи.

Суть, а не форма. Докази, а не ідеологія. Так переможемо.

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