Протест Совка под Радой

Что общего у евробляхеров, протестующих у парламента, и агролобби, точно также протестующих сейчас под парламентом? Это хитросделанный протест.

Чего хотят евробляхеры?

Опять продлить льготу себе и в очередной раз получить для себя отдельные условия. Чтобы все платили налоги, а они нет. На этом было построено все движение евробляхеров. Смотрите, вы платите налоги, а мы хитрые, нашли дырку, сделали схему и платить налоги не хотим. Что в итоге – честные автовладельцы платят за себя и за того парня. Кто-то растормаживает и платит налоги, а кто-то заводит в страну гробики на колесах, увидев которые у Гретты Тунберг случился бы инфаркт.

Такие себе маленькие чернобыли по всему Киеву и не только. И те, кто уже заплатил налоги, еще и дышит этим всем.

Как хитросделанные евробляхеры оправдывают свой протест?

Конечно же хитросделанной заботой о тех, кто уже заплатил налоги. Они говорят, что хотят счастья для всех. Но вот именно сейчас надо продлить им льготный период. С этими временными льготными периодами всегда так, они редко когда не становятся вечными.

Что хочет агролобби?

Хочет, чтобы права владельцев земли (7 млн человек) продолжили быть ограниченными, что обеспечивает их доступом к дешевой земле. И сверхприбыли. Агросектор в Украине – это бизнес. И они зарабатывают, в том числе, на том, что недоплачивают собственникам паев. И что у тех нет выбора, нет возможности продавать.

И агролобби очень против того, чтобы их прибыли перераспределялись более справедливо. И поэтому частная собственность, а значит и возможность ею распоряжаться, для них ничто. А вот «частная прибыль» - очень даже все.

Как хитросделанные аграрии оправдывают свой протест?

Конечно же хитросделанной заботой о тех, чье право частной собственности они ограничивают. Они говорят, что бедные бабушки и дедушки, а также просто все собственники паев, слишком тупые, а поэтому им нельзя давать право распоряжаться их частной собственность. И просят оставить это право за ними самими. Пока народ не поумнеет.

И хотят продлить временный мораторий. Чтобы подготовится. С этими временными мораториями всегда так. Уже 18 лет временный мораторий.

Там есть еще какие-то странные люди с христианскими ценностями

Они протестуют против чего-то, но точно понять против чего - трудно. Кажется, они отстаивают свое законное право бить геев и лесбиянок. Но это не точно. По крайней мере, требуют оставить возможность для буллинга. А это европейские правила запрещают. И они вроде и не против идти в Европу, но вот точно, чтобы оставить за собой возможность дать кому-то в рожу, если она не понравилась.

И ждут еще и шахтеров. Которые идут протестовать против рынка земли

Почему шахтеры против рынка земли, сказать трудно. Ведь даже футболисты донецкого Шахтера имеют к рынку земли больше отношения, ведь бегают по траве. Но шахтеры тоже подписались. Наверное, очень щедрое агролобби и такой шанс упустить нельзя. Тем более, рано или поздно дотации на госшахты закончатся, а, значит, и дотации на шахтерские митинги тоже. И надо ковать железо пока горячо.

Ах да, там еще и против трудового кодекса нового выступают.

Отстаивают старый, советский.

Вот еще что объединяет эти протесты. Это протест совка против декоммунизации. Потому что рынок земли, который возвращает украинцу право купить и продать землю – это декоммунизация в экономике. Потому что новый трудовой кодекс, по которому людей более охотно будут брать на работу, ведь по старому невозможно уволить даже прокурора Кулика, это тоже декоммунизация трудовых отношений. Не говоря уже о том, что кинуть ближнего, как евробляхеры, – это есть основной принцип строителя коммунизма. Не говоря уже о том, что право дать в морду должно быть у всякого настоящего коммуниста, особенно дать в морду кому-то, кто отличается от тебя. И христианские ценности тут точно нипричем. В отличие от ценностей Совка.

Совок не сдается. Совок протестует. Совок силен.