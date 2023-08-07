Протесты в России начнутся с армии

Группа "Информационное сопротивление" обновила данные по оккупантам, которых в самой России публично похоронили или признали убитыми на 31 июля.
Лидеры в абсолютных цифрах:
Краснодарский край – 1818.
Свердловская область – 1098.
Самарская область – 913.
Башкортостан – 868.
Бурятия – 856.
Лидеры по количеству убитых на 10 тысяч мужчин трудоспособного возраста:
Тыва – 39.
Бурятия – 30.
Чукотка – 25.
Забайкалье – 23.
Магаданская область – 22.
Если углубиться в статистику, выглядит так, будто российские власти освобождают Дальний Восток от населения.
Особое место у руководства Бурятии. Через месяц там выборы Народного хурала. Даже интересно, будут ли какие-нибудь признаки общественного недовольства. Не акции, хотя бы на уровне риторики.
Карта потерь по количеству трудоспособных мужчин в нормальной стране подсказала бы, где есть точки напряжения. В России это срабатывает лишь отчасти. Потому что цена человеческой жизни нивелирована, мораль уничтожена, получение компенсации за убитого родственника – это история успеха.
Видно, что есть сложности на Северо-Западе, насколько велики потери российского десанта в Пскове, Костроме, как наши покрошили морскую пехоту из Сахалина. Подорвана устойчивость опорной базы РФ на Кавказе в Северной Осетии.
Инцидент, когда главный российский десантник Михаил Теплинский намеренно проговорился о потерях, демонстрирует, что в военной среде эта тема достаточно чувствительна.
В общем, моральный климат в росармии системно ухудшается, сочувствие мятежу Пригожина показало, что проблема растет. Ее временно купировали, но причины никуда не делись.
Пока выглядит так, что не в обществе, а именно в росармии недовольство может приобрести какие-то экстремальные формы. Особенно на фоне поражения.
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