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Протесты в России начнутся с армии

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Протесты в России начнутся с армии

Советник Министра обороны Украины
07.08.2023, 15:05

Главный российский десантник не просто так проговорился о потерях

Группа "Информационное сопротивление" обновила данные по оккупантам, которых в самой России публично похоронили или признали убитыми на 31 июля.

Лидеры в абсолютных цифрах:

Краснодарский край – 1818.

Свердловская область – 1098.

Самарская область – 913.

Башкортостан – 868.

Бурятия – 856.

Лидеры по количеству убитых на 10 тысяч мужчин трудоспособного возраста:

Тыва – 39.

Бурятия – 30.

Чукотка – 25.

Забайкалье – 23.

Магаданская область – 22.

Если углубиться в статистику, выглядит так, будто российские власти освобождают Дальний Восток от населения.

Особое место у руководства Бурятии. Через месяц там выборы Народного хурала. Даже интересно, будут ли какие-нибудь признаки общественного недовольства. Не акции, хотя бы на уровне риторики.

Карта потерь по количеству трудоспособных мужчин в нормальной стране подсказала бы, где есть точки напряжения. В России это срабатывает лишь отчасти. Потому что цена человеческой жизни нивелирована, мораль уничтожена, получение компенсации за убитого родственника – это история успеха.

Видно, что есть сложности на Северо-Западе, насколько велики потери российского десанта в Пскове, Костроме, как наши покрошили морскую пехоту из Сахалина. Подорвана устойчивость опорной базы РФ на Кавказе в Северной Осетии.

Инцидент, когда главный российский десантник Михаил Теплинский намеренно проговорился о потерях, демонстрирует, что в военной среде эта тема достаточно чувствительна.

В общем, моральный климат в росармии системно ухудшается, сочувствие мятежу Пригожина показало, что проблема растет. Ее временно купировали, но причины никуда не делись.

Пока выглядит так, что не в обществе, а именно в росармии недовольство может приобрести какие-то экстремальные формы. Особенно на фоне поражения.

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