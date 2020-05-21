Провал активного мероприятия "пленки Деркача"

19 мая в информационном агентстве Интерфакс-Украина народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Депутат Деркач передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко.

На основании этого, по сообщению адвоката Порошенко Ильи Новикова, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ночью зарегистрировала уголовное производство в отношении пятого президента, народного депутата Петра Порошенко по ст. 111 (государственная измена) и ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

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По мнению Порошенко: "Звуковые файлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с США, "ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию".

Странно как-то получается. По факту появления каких-то аудиозаписей, неустановленного сомнительного происхождения, генеральный прокурор почти сразу же на следующий день после их обнародования открывает уголовные производства.

Как будто бы сама переданная аудиозапись является 100% подлинной и законность ее происхождения уже установлена и доказана в установленном законом порядке.

Что не учли в Офисе генпрокурора?

Специальные программы предоставляют возможности изготовления любых аудио и видеозаписей.

Поэтому для того чтобы открыть уголовные производства на основании аудиозаписей, необходимо установить одновременно четыре обстоятельства:

1. источник происхождения аудиозаписей;

2. способ получения (каким путем была получена аудиозапись – законным, или незаконным);

3. подлинность аудиозаписей;

4. оригинальность аудиозаписей (факт того, что в предоставленную аудиозапись не были внесены технические изменения (монтаж), либо если изменения вносились (это обстоятельство требует отдельного доказывания!), то должны отсутствовать изменения с вырванными словами из контекста).

Без установления четырех вышеуказанных обстоятельств невозможно открытие уголовных производств на основании лишь одного доказательства – аудиозаписи.

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Официальные конфиденциальные переговоры президента с должностными лицами других стран по каналам специальной связи, являются государственной тайной. Сведения о проведении данных переговоров фиксируются в официальных материалах администрации президента.

Стало быть, прежде открывать уголовные производства на основании сомнительной аудиозаписи, необходимо открыть уголовное производство по факту разглашения государственной тайны. И в рамках данного уголовного производства, необходимо отработать все наиболее вероятные версии происхождения аудиозаписи.

Если, по мнению Порошенко и его адвокатов, аудиозапись была обнародована при помощи сотрудников Офиса действующего Президента, а эта версия, безусловно, должна быть отработана следствием и она подтвердится, то в таком случае необходимо ставить вопрос об установлении и привлечении к уголовной ответственности сотрудников Офиса.

Утечка конфиденциальной информации из Офиса президента может свидетельствовать о наличии в высших эшелонах Украины представителей вражеской агентуры.

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Предположим, что пятый президент Украины общался с вице-президентом США по обычной мобильной связи и телефон пятого президента незаконно и тайно прослушивался неизвестными лицами.

Это означает, что беседа прошла в личном, неофициальном качестве. Но в таком случае, буквально любые беседы по телефонам обычных граждан, чьи телефоны незаконно, тайно прослушиваются, а их разговоры записываются, при попадании в руки посторонних третьих лиц, опять-таки незаконно и обнародовании ими этих разговоров, (что также незаконно!), могут быть основаниями для возбуждения уголовных дел.

Если так легко прослушивают и сливают президентов страны, то что уж говорить о рядовых гражданах! Прослушка и слив разговоров президента, это серьезный сигнал для всех граждан Украины.

Статьей 31 Конституции Украины каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследовании уголовного дела, если другими способами невозможно получить информацию.

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При таких обстоятельствах необходимо открывать уголовные производства по статьям 163 УК Украины: "Нарушение тайны переговоров". Потом в зависимости от обстоятельств, если будет установлено, что переговоры незаконно прослушивались и записывались иными лицами, то необходимо открывать уголовное дело 359 УК Украины "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

В рамках данных уголовных производств, необходимо сразу же допросить самого распространителя информации – депутата Деркача, а затем и журналистов-расследователей, которые с его слов передали ему обнародованную аудиозапись. Вопросов в ходе следствия должно быть много.

Помимо этого, следствие должно назначить проведение соответствующих экспертиз на предмет установления, либо опровержения подлинности и оригинальности аудиозаписи.

Стоит лишь отметить, что доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми. На подобного рода "доказательствах" не может в дальнейшем строиться обвинение, не могут быть открыты иные уголовные дела, например те, которые уже открыла генеральный прокурор по ст. 111 (государственная измена) и ст. 364 (злоупотребление властью).

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Следовательно, открытые уголовные дела о якобы имевшем место влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Порошенко на основании аудиозаписей, неустановленного сомнительного происхождения не имеют абсолютно никаких перспектив.

P. S. В ситуации с "пленками Деркача" нет ничего нового. Очевидно, что лица, осуществившие данный вброс как минимум преследовали две цели:

- в разгар президентской избирательной кампании, дискредитировать кандидата в президенты США, предполагаемого фигуранта аудиозаписи, неугодного Кремлю;

- ослабить внешнеполитическую позицию США в отношении Украины, создать такого рода негативный эффект, чтобы США, по меньшей мере, перестали оказывать поддержку Украине по новым направлениям.

Судя по градусу информационной пропаганды России, во всем этом вбросе больше всего заинтересован Кремль.

Во времена третьей мировой холодной войны, СССР на территории третьих стран проводил против США подобные активные мероприятия через своих агентов влияния, используя подконтрольные СМИ.

Однако все подобные мероприятия для СССР оканчивались разоблачением и крахом. Юристы и адвокаты профессионально разоблачали на следствии и в судах фальсификацию представленных противной стороной материалов.

P. P. S. На ход выборов в США ситуация с обнародованием "пленок Деркача" никак не повлияет. Для США, эта тема будет иметь информационный эффект без каких-либо последствий не более нескольких дней. Впрочем, при профессиональной работе адвокатов Порошенко и объективности следствия, рассматриваемая ситуация не повлияет и на судьбу пятого президента Украины.

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