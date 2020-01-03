Пять маркеров Украины 2020

УКРАИНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ. Итоги выборов: СН 43%, ОПЗЖ 13%, «Батьківщина» 8%, ЕС 8%, Голос 6%. Если выборы завтра (в основе - опрос группы Рейтинг на конец 2019 года): СН 48%, ОПЗЖ 11%, ЕС 9%, «Батьківщина» 8%, Голос 4%.

Запомните цифру: партия Медведчука - 11%. Теперь давайте узнаем, что в голове у избирателей каждой из этих партий. Очень внимательно читайте и считайте.

ПЕРВЫЙ МАРКЕР. ОТНОШЕНИЕ К ПУТИНУ. Украина терпеть не может этого орка (72%). По избирателям: СН 87%, ЕС 99%, Голос 96%, Бтквщна 93%. А кто любит Путина? Только избиратель Медведчука (62% поддерживает). Но даже среди них 38% считают Путина чертом.

ВТОРОЙ МАРКЕР. ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ. Россия - страна-агрессор. Мы все так считаем в Украине (70%). По избирателям: СН 74%, Бтквщна 82%, ЕС 97%, Голос 94%. Кто не считает? Избиратель Медведчука (66%). Но даже среди них 22% называют русских агрессором.

ТРЕТИЙ МАРКЕР. ОТНОШЕНИЕ К ДОНЕЦКУ. Мы в Украине против особого статуса («за» только 22%). Большинство хочет заморозить войну (38%), лупить русских дальше (16%), либо вообще отделить нахер (8%). По избирателям (воевать / заморозить / дать статус / отделить): СН 13%, 43%, 23%, 7%. Бтквщна 17%, 37%, 23%, 10%. ЕС 47%, 24%, 3%, 9%. Голос 29%, 35%, 16%, 13%. Кто в Украине хочет выполнить хотелки Москвы? Избиратель Медведчука (51% за статус для гоблинов). Но даже среди них 34% хотят заморозки.

ЧЕТВЕРТВЫЙ МАРКЕР. ЕВРОСОЮЗ. Мы все в Украине хотим стать частью Евросоюза и проголосуем за это на референдуме (60% за, 22% против). По избирателям (за / против): СН 63% / 21%. Бтквщна 68% / 11%. ЕС 96% / 1%. Голос 90% / 6%. Кто проголосует против? Избиратель Медведчука (55%). Но даже среди них 22% проголосуют "за".

ПЯТЫЙ МАРКЕР. НАТО. Мы в Украине хотим быть частью европейской системы коллективной безопасности и проголосуем за это на референдуме (52% - а, 30% - против). По избирателям (за / против): СН 53% / 32%. Бтквщна 62% / 21%. ЕС 97% / 3%. Голос 81% / 13%. Кто на референдуме проголосует против НАТО? Избиратель Медведчука (74%). Но даже среди них 10% проголосуют "за".

ИТОГИ. За время после выборов, рейтинг ОПЗЖ упал на 2%. Даже в среде русского гетто - 20% за ЕС, 10% за НАТО, 38% против Путина. То есть реальная квота "за Россию" меньше 10%.

Мы 20 лет загоняли русских в гетто. Московские гоблины, политические блоггеры из Телеграмов с накрученными подписчиками/ботами - все это меньше 10%. Маргиналы без политической перспективы.

Сейчас набежат комментаторы. Скажут, что цифры ничего не значат. А меня они жесть как радуют. Столько людей погибло, чтобы "нет" для НАТО стало "да", а Россия - "пошла нахер". Политпортрет Украины: за ЕС/НАТО и против России/Путина. Вот вам единство. У нас его никогда не было. Хватит ссориться друг с другом. Идем дальше.