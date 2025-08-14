В 1983 году в Далласе, США, состоялся первый благотворительный забег Race for the Cure в поддержку женщин с раком молочной железы. Тогда он собрал 800 участников. Однако идея объединить бег и благотворительность успешно прижилась, и теперь Race for the Cure (RFTC) – одна из самых масштабных серий благотворительных забегов в мире. Их проводят более чем в 60 странах, ежегодно привлекая свыше 1 млн участников.

Накануне нынешнего забега я задумалась о том, как RFTC помогает менять культуру благотворительности и поддержки в Украине.

Для Украины собирать донаты с помощью беговых мероприятий – не новая концепция. Одно из самых известных в стране спортивно-благотворительных событий – "Пробег под каштанами" – существует с 1993 года. Поэтому для нас в фонде благотворительные забеги были давней мечтой. К сожалению, из-за других срочных активностей эту идею приходилось постоянно откладывать.

Пока в 2021 году к нам не обратилась врач-химиотерапевт Национального института рака Наталья Веревкина. Она представляла Think Pink Ukraine – организацию, ответственную за Race for the Cure в Украине. Организовав первый в Украине забег, Наталья предложила нам взять эту инициативу на себя и вывести ее на новый уровень. Мы не колебались и уже в 2021 году, несмотря на ковидные ограничения, организовали первый Race for the Cure от имени Inspiration Family.

Почему люди бегут ради благотворительности

Я убеждена, что секрет популярности благотворительных забегов – в коллективном действии. Это когда вы с незнакомыми людьми делаете что-то полезное. Вы вносите важный вклад и показываете солидарность с какой-то проблемой в кругу единомышленников. Такая энергия очень вдохновляет. Как, например, походы на концерты – не то же самое, что потанцевать дома под любимую музыку.

В наших забегах участвовали команды в разнообразных розовых костюмах, семьи с детьми, врачи, пациентки, военные, просто люди, которые увидели забег и захотели поддержать. Это момент, когда серьезная тема – онкологические заболевания – становится частью общего, открытого пространства, где есть поддержка и принятие.

В Украине культура благотворительных забегов пока не столь массовая

Несмотря на более чем 100 000 онкодиагнозов в Украине ежегодно, тема рака все еще остается сложной и порой даже табуированной в обществе. Мы работаем над этим и, конечно, видим изменения в сознании людей. Но для забегов, посвященных поддержке онкопациентов, собрать людей – до сих пор задача со звездочкой.

Мы видели, что сначала к RFTC присоединялись в основном те, кто уже имел свой опыт рака – личный или среди близких. И это нормально. Но наша цель – чтобы поддержка со стороны общества не зависела только от личной истории. Мы хотим формировать культуру солидарности и поддержки, как это есть в других странах.

Что мы делаем для этого:

Работаем над снижением фатальности вокруг темы рака, чтобы онкозаболевания не воспринимались как приговор. Для этого нужна ежедневная работа по повышению осведомленности.

Побуждаем людей говорить, поддерживать и регистрироваться, даже если у них нет личной истории рака. Например, в этом году мы активнее будем привлекать беговые клубы.

С помощью личных историй людей формируем культуру благотворительности, где помощь – это не только про деньги, но и про коллективную эмоциональную поддержку.

Нас вдохновляет пример Италии, где за 25 лет забег Race for the Cure вырос в многотысячное событие. В прошлом году только в Риме он собрал 150 000 участников. Хотелось бы и в Украине достичь такого уровня, ведь каждая регистрация на забег конвертируется в столь важные средства на лечение женщин с раком молочной железы.

Что останавливает людей

Есть барьеры – эмоциональные, физические. Когда человек в процессе лечения, часто нет ресурса быть среди толпы. Может показаться, что ты "лишний", что радоваться не время. Но когда человек впервые присоединяется, он начинает чувствовать силу сообщества, вдохновение и ресурс. Это меняет отношение к жизни после диагноза. Мы видим, как люди, которые сначала не планировали приходить, потом благодарят: "Это было важно. Я почувствовала, что не одна".

Мы живем в изнурительное время, но я убеждена, что такие мероприятия – это также про поддержку себя. Они позволяют на несколько часов переключиться, почувствовать радость, силу сообщества. Это поддерживающее пространство, в котором каждый может быть полезным и найти ресурс для себя.

Наша миссия – не просто провести еще один забег. Мы хотим развивать культуру: бега, благотворительности, культуру поддержки онкопациентов. И собранные на забегах деньги, вдохновленные лица участников, приподнятая атмосфера подтверждают, что каждый шаг имеет значение.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net