Нам нужен широкий план реабилитации военных.

Зайдите в поезд, условно, Краматорск – Киев. Большинство пассажиров — это военные. Они едут фактически с боевых действий. Посмотрите им в глаза. Сразу все почувствуете без объяснений.

Реабилитация — это не только, когда есть физические повреждения, и человека учат пользоваться протезом. Тут все более-менее понятно и есть конкретные технологии. Реабилитация — это полноценное, и в первую очередь, восстановление именно ментального состояния. Когда ты собираешь свою душу и внутреннее состояние по частям.

В том же поезде обязательно проводник позовет врача. Потому что один из военных потеряет сознание. Нагрузка колоссальная на последние капли здоровья.

Большинство ранений — это контузии (акубаротравмы). Человек снаружи может быть здоров, руки, ноги на месте, но мозг так потрясли, что нарушили всё внутри. Дали сумасшедшее давление на сосуды и серое вещество, "перемешали файлы в голове". А может, сделали это много раз.

После, как правило, ничего не восстанавливают. Дали три дня прокапать, и вперед, снова под мины.

Часто военные на первых порах сами не осознают уровень и последствия своих травм, особенно когда адреналин зашкаливает. А потом — панические атаки, депрессии, злость — а дальше либо суицид, либо неадекватное поведение. Человека не восстановили ментально — и всё.

Я знаю это не по рассказам. О своих слабостях в армии как раз никто не говорит. Я знаю, потому что сам пережил контузию. Всего одну — но мне хватило, чтобы больше года чувствовать её последствия.

А если их пять или 10? Я знаю и такие случаи. А если ты в пехоте, даже отдохнуть возможности нет.

Часто ребята спокойно жалуются, что из-за многочисленных контузий, например, не могут вспомнить половину вчерашнего дня...

...мы едем на героизме в четвертый год. Хотя тех, кто с первых дней полномасштабной войны был в пехоте, всё меньше и меньше.

Четвертый год — не так страшно. Страшно — неизвестность, сколько лет еще...

Просто жить надеждами — или слушать красивые речи — уже мало. Нам нужны конкретные программы и их реализация. Вот так на ходу. Нам нужно научиться делать всё одновременно. И воевать, и лечиться. И отдыхать, и защищать позиции.

Мы должны включать лучшую сторону украинцев — адаптивность. Поэтому уже нужно разрабатывать и реализовывать широкую программу реабилитации. Думаю, в этом вопросе протянута рука почти всего мира. Есть и средства, и готовность. Нужны только наше внимание и решимость.

Те же гостиницы в Буковеле точно могут бесплатно принять военных на часть своего оборота.

Уверен, правительства разных стран мира, от Японии до США, готовы взять на реабилитацию наших военных. Повторяю, речь идет не только о тяжелораненых, а фактически — о большинстве, кто воевал на передовых позициях.

Все это не должно ограничиваться горячей линией или заявлением правительства "о важности здоровья военного". Нужен глубокий план и реальные действия.

Каждый день я вижу, как меняются ребята вокруг. Как может ухудшаться их состояние.

Даже те, кто в подразделении летает на дронах. И те, кто под КАБами может сидеть в штабах. Кто-кто, а все они точно заслуживают того, чтобы хотя бы иметь возможность восстановить свои силы и здоровье.

Это обязанность как Украины, так и всего мира.

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