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02.01.2020, 07:05

Реакция на речь Зеленского - патология конфликтизации всего и вся

Реакция на речь Зеленского - патология конфликтизации всего и вся
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Терминология, которую использовал президент в предновогодней речи, продиктована необходимостью достучаться до большинства. И ему это удалось

Новогоднее видеопоздравление Зеленского - это правильный посыл и правильная заявка, пускай местами и "неправильными" словами. Терминология, которую использовал президент в предновогодней речи, продиктована не желанием быть неправильно понятым экспертами/обозревателями/журналистами/другими политиками, а необходимостью достучаться до большинства. И надо признать, что ему это однозначно удалось.

Более того, реакция на речь Зеленского, то есть повальный хейт и откровенная извращенная интерпретация, - это или досадный misunderstanding, или проявление той патологии – конфликтизации всего и вся - от которой нашему обществу следовало бы избавиться. Патологии, о которой и говорил Зеленский.

Объединиться, а не продолжать ненавидеть друг друга. Искать темы и поводы, чтобы быть вместе. Не антагонизм, но единство внутри страны. Построение того государства, каким бы мы хотели его видеть, и в котором хотели бы жить, - главный посыл, а точнее то, как его увидел я.

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Зеленский подошел к речи оригинально. Также оригинально, как и к своей предвыборной кампании. И это надо отметить.

Но в пылу споров о том, что это была "зрада" или "перемога", мы забываем, что речь, - это всего лишь речь. Мы придаем словам и праздничным наставлениям слишком много значения и пытаемся столкнуться лбами даже на этой почве (будто бы нам не хватает более важных тем).

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Но хорошему посылу и заявке на новую (или модернизированную) национальную идею суждено остаться просто словами, если их не подкрепить стратегией, ресурсами и самим действием или ответом на вопрос, а что же нас должно объединять? Паспорт и гражданство Украины? Тогда объясните обществу, почему и каким образом? Если это ясно политологам, посвятившим немало времени на изучения феномена гражданства, то у ЦА (простых граждан) явно остались вопросы.

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Если мы не станем обществом, уважающим друг друга, другие взгляды, другую культуру, другие языки в конце концов, то эту конструкцию мы (наша власть) вряд ли сможем удержать и, в лучшем случае, она уменьшится до тех размеров, в которых мы сможем сосуществовать солидарно, а не атомизированно.

Это реальность, которая может ожидать нас в недалеком будущем, и многое здесь зависит от каждого из нас, и того, насколько мы сможем не вестись на провокации и пропаганду.

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Теги: Владимир Зеленский, поздравление Зеленского в Новым годом
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