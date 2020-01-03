Речь Зеленского: риторика в стиле Януковича VS новые ценности

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского наделало много шуму. Законы этого жанра сродни хлопушке: и у того, и у другого короткий след. Но не в этот раз. Сегодня уже третье января, а мы все еще обсуждаем и спорим о том, что на самом деле сказал президент. Об этом спорят даже граждане других стран, что удивительно вдвойне. Хотя постсоветский ритуал президентских речей под бой курантов построен на общечеловеческих смыслах, пригоден он только для национальной аудитории, да и то не всегда.

Почему же вдруг то, что украинский президент сказал под елочку своим согражданам, получило такой неожиданный резонанс? С одной стороны, ответ очевиден: потому что Зеленский продолжает быть очень непохожим на "обычного" президента, а все необычное привлекает внимание. Но очевидные ответы редко бывают исчерпывающими.

Попробуем подойти к новогоднему поздравлению Зеленского, как к артефакту постмодернистской политической культуры, и, снимая смысловые наслоения одно за другим, подобраться к самой сути сказанного.

Ритуал

Считается, что традиция новогодних обращений лидера к народу, восходит к брежневским временам и потому является глубоко советской. Это справедливо лишь отчасти. Ведь и сам генеральный секретарь следовал универсальному и глубоко укорененному политическому ритуалу, благодаря которому сообщества выстраивали собственную политику идентичности и пробуждали коллективную энергию. Речь лидера, приуроченная к циклическому событию, создает оптимальный контекст для того, чтобы производить смысловые универсалии на фоне разогретых эмоций.

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В демократических странах новогодние обращения и их аналоги, кроме прочего, являются важным элементом политтехнологического инструментария, именно в силу присвоения коллективной идентичности, дающей политику право говорить от имени тотального "Мы", как правило далеко выходящего за рамки его/ее естественной электоральной ниши.

В этом смысле новогоднее обращение шестого президента Украины скорее следует канонам, нежели разрушает их. И в этом – разительное отличие Зеленского образца прошлого года от нынешнего. Его дерзкая выходка с украденным президентским поздравлением в ночь с 2018-го на 2019 год была по-настоящему инновационной и подрывной - потому, что не была президентской. Сейчас Зеленский этой роскоши лишен.

Формат

На первый взгляд послание Зеленского – это прыжок в иное. Настолько непривычным является его формат, настолько резким – отхождение от негласного этикета парадных президентских выходов.

Во-первых, это самое длинное среди новогодних поздравлений за всю историю независимости. Оно длится более 13 минут, а мы уже успели привыкнуть к более лаконичным формам. Расширение хронометража достигнуто за счет расширения круга задействованных участников.

Раньше это тоже было можно. Ющенко выступал на фоне почетного караула, Кучма – в обнимку с внуком и собачкой. Однако до сих пор президент неизменно оставался монопольным обладателем права на высказывание.

Владимир Зеленский эту монополию разрушил, разделив свою речь с двумя десятками других селебритиз. И это самое существенное отступление от привычного нам формата, благодаря которому нынешнее президентское обращение вряд ли постигла судьба его предшественников – много ли найдется тех, кто привычно приглушил звук телевизора, пока президент доскажет свою "сказку"?

Однако нельзя сказать, что президент Зеленский показал нам нечто доселе совершенно невиданное. Даже в статусе главы государства он остается верным собственному творческому стилю, от чего новогоднее поздравление вышло немного похожим на финальную песню "Вечернего квартала", только в прозе и без необходимости попадать в ноты.

И, кстати, не следует переоценивать приверженность нынешнего президента к человеческим интонациям.

Ретроспектива президентских поздравлений от Леонида Кравчука до Петра Порошенко дает довольно объемное представление о том, что каждый из них был не чужд разговора по душам и определенного артистизма. Даже Леонид Кучма, если смотреть на него с высоты сегодняшнего момента, свободного от необходимости ненавидеть тот преступный режим, выглядит исключительно человечным, эмоциональным и искренним.

Из этого ряда выбивается разве что Виктор Янукович. Вот кто действительно был образцом казенной безжизненности. Особенно это было заметно в речи 2014 года, когда на горячие политические протесты, в которых уже тогда вполне проступали контуры грядущей катастрофы, он ответил бессмысленными мантрами об украинцах как членах одной семьи, которым пристало забыть все противоречия и срочно помириться за одним столом.

Но даже Янукович не оставил свою тогдашнюю речь совсем без политического содержания: что-то сказал про ассоциацию с ЕС и почему-то про Китай. Владимир Зеленский умудрился обойтись даже без такого минимума. Полное отсутствие политической повестки – второе и, пожалуй, главное отступление от привычного нам канона президентских речей.

Смысл

Если в результате постмодернистской деконструкции жанра "новогоднее обращение президента" выяснилось, что ни теплота и человечность интонаций, ни обращение к политике идентичности, не являются признаками принципиальной инаковости обращения Зеленского, то почему же оно так цепляет?

Да потому, что устами президента впервые было снято извечное проклятие советского и постсоветского политического дискурса, который вменял каждому гражданину необходимость соответствовать ряду требований (разной степени абсурдности), чтобы получить базовый набор государственных услуг (как правило скудных и никудышного качества). Этот дискурс полностью исключал представления о врожденном человеческом достоинстве; достоинством в той системе обладало только государство и его представители. А человек был вечно должен. В первую очередь должен соответствовать представлениям о правильном гражданине и патриоте. Украина в полной мере унаследовало эту политику "условной ценности", которая долгое время даже не осознавалась как нечто патогенное. Хотя психотерапевты, например, прекрасно осведомлены, насколько разрушителен этот дискурс для личности.

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И вот Владимир Зеленский впервые, опираясь на всю мощь вверенной ему власти, заявил, что наличие паспорта гражданина Украины является исчерпывающим основанием для уважения. С его точки зрения, никто не обязан выполнять никаких дополнительных условий, чтобы быть признанным, не нужно выгрызать врожденное право быть самим собой. Эта идея составляет сердцевину всего послания и объясняет его притягательность. Право на безусловное принятие – базовое право каждого человека, которое в нашем обществе хронически отсутствовало.

Однако порочность президентской идеи – в ее половинчатости. Отменяя "условие ценности", Зеленский отменяет не только условие, но и ценности. И именно поэтому его поздравление многим показалось кощунственным. Человеческое достоинство не может стоять на одной ноге в виде безусловного принятия. Ему нужна другая опора в виде утверждения уникальности, уникального права на собственную веру, собственные ошибки, собственный путь.

А тексте Зеленского в этом месте зияет дыра. Все, что он был готов предложить собственным согражданам – это закрыть глаза на разногласия, объявить их неважными или навязанными. Разве не о том же самом пытался сказать Янукович в канун 2014 года?

Отсутствие политического содержания в речи президента Зеленского имеет исключительно политическое звучание. Политика идентичности может быть построена на терпимости, но категорически не может быть построена на пустоте и умолчании. Заявление президента "неважно, под каким памятником назначать свидание любимым" является незаконченным предложением и требует продолжения в духе проективных тестов. "Главное, чтобы это был памятник Ленину", например. И это еще не худший из возможных вариантов.

Можно представить, что двигало командой президента, когда они задумали и реализовывали такое громкое и такое половинчатое послание. Наверняка там были и благородные мотивы сшить страну, и понятная забота о собственных рейтингах, и амбициозная задача художника сделать все иначе.

У них получилось открыть дверь, ранее запечатанную настолько глухо, что не все даже знали, что там есть дверь. Но куда эта дверь ведет? Если это послание на вырост, и президент намерен и дальше вместе с согражданами исследовать, что значит быть украинцем, кто мы – исследовать без страха заглядывать во все темные и потаенные места, без политических условий и торга, быть добру. Если нет – нет.

Узнаем через год.