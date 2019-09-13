Реформа по-Маякски: громада в режиме децентрализации

Жизнь до децентрализации и после децентрализации – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если до старта реформы поселки и села десятилетиями деградировали, молодежь уезжала из-за безработицы и отсутствия перспектив, то после старта реформы положение дел кардинально изменилось к лучшему.

По словам кандидата экономических наук Олега Бабия, в Одесской области уже есть громады, которые являются "реверсными", - то есть, они отдают финансовых ресурсов больше, чем получают из госбюджета. Например, Шабская и Авангардовская громады. Но им повезло. На территории Шабской громады находится центр культуры вина «Шабо» и одноименный завод, а на территории Авангардовской – крупнейший рынок «7-й километр».

«Для сравнения: все, чем обладала успешная Маякская ОТГ из стартовых условий – это лишь удачная географическая локация. С одной стороны, близость (в 50 км от села Маяки) города-миллионика Одессы, куда многие могут ездить работать. С другой стороны, близость границы с Молдовой. Еще благоприятный природный фактор. А все остальное – это правильная политика руководства громады, которое выбрало приоритетные направления развития и действует в этих приоритетных направлениях», – говорит Олег Бабий.

Такая громада-«самородок» не могла не заинтересовать. Поэтому мы пообщались непосредственно с главой Маякской ОТГ Виктором Дяченко, чтобы детальнее понять принципы и методы достижения успеха в развитии громады.

Виктор Юрьевич Дяченко, глава Маякской ОТГ

На первый вопрос, считает ли он Маякскую ОТГ успешной, Виктор скромно отвечает: «Самое главное, что у нас бюджет увеличился более чем в три раза. И мы на местах сами можем решать все проблемные вопросы».

Наполнение бюджета должно быть приоритетом любой громады. «Мы поняли, что успех нашей громады зависит от того, как мы научимся зарабатывать деньги. Инвестиционно-привлекательный климат создаем, чтобы бизнес заходил к нам. И имеем успешный пример – построен завод по переработке сельскохозяйственной продукции. Также к нам заходят инвестиции и реализовываются проекты по альтернативной энергетике – строятся ветровые электростанции. Начали официально регистрироваться люди, которых я называю «спекулянтами» – они становятся ФЛПовцами. Потому что они видят, что их налоги идут в местный бюджет», – продолжает Виктор Дяченко.

При этом в погоне за наполняемостью бюджета важно не забывать свою миссию. «Самая главная наша задача – это как можно качественнее предоставлять все виды государственных услуг и услуг громады: социальные, коммунальные, административные, медицинские, образовательные», – говорит Виктор Дяченко.

На вопрос об инфраструктурных объектах обсуждаем местную достопримечательность – спортивный стадион. «У нас было три уровня финансирования: государственный, областной и наш местный. Мы открыли современный стадион, где сегодня уже работают 5 специалистов. Мы взяли тренеров и за счет местного бюджета платим заработную плату. Очень много детей из громады съезжаются и занимаются тем или иным видом спорта», – делится подробностями Виктор Дяченко.

Еще один повод для гордости в ОТГ – это школа. «У нас, согласно законодательству, «новая украинская школа». Есть современные технологии, современное оборудование. Мы зарегистрировали ее как учебно-воспитательный комплекс. Потому что у нас есть потребность в том, чтобы открывать дополнительные классы, «нулевые» – детские садики переполнены. В первый класс пошло 90 детей, и это только в селе Маяки».

Новая школа Маякской ОТГ

В ситуации с детскими садиками ситуация непростая. «Приблизительно 30% родителей платят налоги, а 70% родителей не платят налоги, потому что нигде на работают официально. При этом 100% детей этих родителей ходят в детские садики. И мы за счет местного бюджета содержим их. Потому что закон не позволяет делать платными детские садики (мы когда-то с замминистра образования говорили об этой проблеме). Сегодня очень большая сумма затрат бюджета идет на обслуживание детских садиков. Но дети должны получить хорошее дошкольное образование».

Подчеркивает глава ОТГ и преимущества децентрализации для сферы образования: «Децентрализация позволяет нам самостоятельно решать вопросы в образовании. Например, мы ввели факультатив финансовой грамотности. В дошкольном образовании, в детском садике, уже изучают английский язык».

Учебные кабинеты оборудованы проекторами и интерактивными досками

С медициной в Маякской ОТГ все в порядке. «В прошлом году мы построили, согласно медицинской реформе «Сельская медицина», по проекту Минрегиона амбулаторию семейной практики. И у нас работают сегодня четыре семейных доктора. Уже 90% деклараций подписано с врачами. На каждого человека мы получаем субвенцию. Медики работают на современном оборудовании. Есть и рентген-кабинет, и узи-кабинет, и современная лаборатория для сдачи анализов», – хвастается Виктор Дяченко.

Культура – не на последнем месте среди приоритетов Маякской ОТГ. «Отдел культуры работает. Дом культуры отремонтировали, перекрыли крышу. Еще по одному сделали проект, прошли экспертизу. Будем подключаться и искать деньги. Будем, возможно, писать в область. Хотим понемногу восстановить дома культуры. При этом у нас есть хор в каждом селе, мы удерживаем, - духовые оркестры, кружки открыты, библиотеки работают. Ничего не закрылось – все работает».

А вот туризм пока лишь на начальном этапе развития. «Туризм, - я всегда говорил и буду говорить, - это одно из направлений наполнения бюджета. Маякская ОТГ находится сегодня на территории, где очень много водно-болотных объектов, речка Днестр, акватория лимана. И мы активно включились в развитие направления туризма. Мы уже заканчиваем разработку программы развития туризма на 2019-2021 годы, вместе с управлением туризма при обладминистрации. Мы уже создали коммунальное предприятие «Маяки-тур». И привлекаем туда специалистов, чтобы развивать туризм. Тяжко, потому что в предыдущие годы никто таким активно не занимался. Но мы увидели, что это действительно очень перспективное направление».

Чтобы полноценно управлять ОТГ, аппарат управления пришлось увеличить. «У нас открылись все управления: управление образования, ЖКХ, экономики, социальной защиты. И я убежден, что специалист должен получать достойную зарплату, чтобы он не засматривался в сторону коррупции», – подчеркивает Виктор Дяченко.

На вопрос, стали ли местные жители принимать более активное участие в жизни громады, Дяченко отвечает: «Через 5 минут мы как раз проводим встречу с жителями. Будем доводить до них информацию, что такое ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома). Люди, если видят, что что-то делается в одном селе, то сразу говорят «давайте что-то и у нас делайте». Конечно, стали активнее».

Кабинет психологической помощи в школе Маякской ОТГ

Но все успехи громады, очевидно, были бы невозможны без помощи и подсказок различных организаций. «Мы входим в Ассоциацию городов Украины. Помогают все структурные подразделения облсовета. Офис местного самоуправления всегда помогает. Помощь идет. Мы понимаем, что мы не остались один на один со своими проблемами. И мы очень благодарны».

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Почему одни громады становятся успешными, а другие – нет? Почему в Маякской ОТГ все хорошо, а в некоторых других – не очень?

Доктор экономических наук Наталья Сментына поясняет: «Необходимо учитывать составляющие потенциала громады – природный, ресурсный, экономический, инфраструктурный. И, безусловно, кадровый. Ведь имея определенные ресурсы на территории громады, нужно еще уметь ими грамотно воспользоваться. А у многих громад как раз отсутствуют знания, опыт – им необходимо обучение и не бояться принимать управленческие решения», – поясняет эксперт.

«Те громады, которые создавались первыми, естественно, сейчас демонстрируют более прогрессивные результаты. Потому что к их услугам были различные проекты международной финансовой и технической помощи – к ним приезжали, их обучали, для них разрабатывали стратегии, для них разрабатывали конкретные проекты, им выделяли денежные средства на реализацию этих проектов.

А те громады-аутсайдеры, которые только стали на путь объединения, находятся немного в шоковой ситуации. У них отсутствует опыт и знания, с чего нужно начать, как поэтапно дойти к тому же результату и успеху, которых достигли другие громады.

Из личного опыта скажу, что полезен в этих случаях обмен информацией. Например, мы ездили посмотреть на опыт Польши. Вы бы видели представителей ОТГ, которые с удовольствием и с открытыми ртами слушали представителей громад Польши и их опыт в реализации проектов. Потом они возвращались оттуда заинтересованными, сразу приступали к изучению законодательства и составлению соответствующих документов».

Эксперт, кандидат экономических наук Олег Бабий уверен, что у громад должна быть четко прописанная стратегия социально-экономического развития. И в этой стратегии развития должны быть приоритеты развития. Их должно быть не так много – по классике жанра, от пяти до семи, не больше. Это может быть социальная защищенность населения, безопасность, привлечение инвестиций, поддержка малого и среднего бизнеса. Когда есть план действий и идут по этому плану действий, громада всегда будет успешной и самоокупаемой.

Новый стадион Маякской громады

Доктор экономических наук Анатолий Ковалев дополняет: «На примере лучших громад Одесской области мы видим, что результата добиваются те ОТГ, которые имеют аргументированную стратегию. Я имею в виду, что эта стратегия у них не «книжно-формальная», а пропущенная через аналитические исследования, которые они проводят, через мозг, через эмоции. Приоритеты, которые они выстраивают, не случайные, а сформировались из видения и миссии громады.

Иначе говоря, осмысленный путь эффективного управления территорией идет через стратегию. И стратегия – не самоцель развития громады. А это инструмент, которым надо научиться пользоваться. Просто тратить деньги громаде не сложно, а вот тратить осмысленно, для развития – это самое важное, чему нужно научиться.

Особенно важно, чтобы громады умели дать себе оценку объективно. Для этого нужно использовать так называемый «экономический потенциал». Его еще называют «экономический профиль громады», а раньше говорили «паспорт громады». Он включает в себя анализ сильных и слабых сторон. Если громада его сделает глубоко, то она плавно преобразовывает выявленные недостатки и угрозы в конкурентные преимущества громады. Это момент, на который продвинутые громады обращают особое внимание.

Конкретный пример. У Шабской громады был такой недостаток, как фактически отсутствие туристической составляющей. Люди приезжали на дегустацию, покупали пару бутылок вина и уезжали через два часа. Поэтому в стратегии предусмотрели возможность построить центр с гостиничной составляющей, конференц-услугами и организацией поездок в Аккерманскую крепость. А недавно в Шабо прошел фруктово-медовый фестиваль – пришли тысячи человек. Это уже проявление событийного туризма.

Кстати, можно подружить эти громады, Шабскую и Маякскую, чтобы они вместе зарабатывали на туризме».

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