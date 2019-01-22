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22.01.2019, 15:35

Родители против учителей: конфликт миров или коррозия принципов?

Родители против учителей: конфликт миров или коррозия принципов?
Сооснователь образовательного проекта SOM. Science, сооснователь и руководитель учебного процесса школы Claris Verbis

Какие выводы сделают школьники, которые видели драку между учителем и отцом? Поймут ли они, что границы допустимого были стерты?

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Школа является микромиром, уменьшенной моделью общества, своеобразной экосистемой, в которой люди постоянно взаимодействуют друг с другом, и которая себя или саморегулирует, или нет. Взаимодействие людей помогает создать эффективную учебную среду, повышать уровень академических достижений и развивать навыки общения и взаимодействия учащихся, которые затем сохраняются в течение всей жизни. Важно понимать, что положительную учебную атмосферу формируют прежде всего взрослые, ведь учитель в школе и родители дома являются носителями ценностей и принципов, которые дети перенимают как должное. В старые времена родители отправляли своих детей в школу не только учиться, но и жить вместе с учителем, который своим поведением и поступками показывал пример достойной человека жизни с соответствующим набором принципов и моральных ценностей.

Современная школа давно вышла за пределы школьных программ и учебников, а наиболее эффективным является обучение именно через ценности. Если в образовательном учреждении знания, взаимоуважение и взаимопомощь признаются ценностями, то все участники учебного процесса будут прилагать немалые усилия, чтобы поддерживать их.

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И все это выглядит простым и понятным, пока в информационном пространстве как гром среди ясного неба не появляется новость об избиении учителя физкультуры в киевском лицее 157, носителя школьных ценностей, отцом 4-классника, носителем семейных ценностей. Что это: конфликт двух ценностных миров - или отсутствие их по обе стороны? Отчаяние учителя, который не нашел другого способа наладить отношения с учеником, кроме крика, и отчаяние отца, который не может круглосуточно защищать своего сына от меняющегося мира, или нарушение основных норм и учителем, и отцом?

Конфронтация между учителями и родителями продолжается уже много лет, родители создают свои группы в социальных сетях, чтобы вместе бороться против нарушений в школе, в то время как учителя, в свою очередь, формируют собственную среду, чтобы вместе защищаться от родителей.

А со стороны тихонько за всем наблюдает Ребенок и Ученик, и не видит пределов допустимого, потому что некоторые учителя позволяют себе унижать достоинство учеников, а отдельные родители - совершать самосуд. Как следствие, ученики начинают открыто оскорблять и презирать тех, кто должен быть для них наставником и проводником в мир знаний, а не врагом.

О чем думает человек, когда ему страшно? Конечно, прежде всего, о безопасности. Когда дети пытаются найти для себя в школе безопасное место, а вокруг летают "гранаты" взаимных оскорблений взрослых, последнее, о чем думает ученик - это обучение. После недавнего инцидента учителя объявили о проведении акции по защите прав учителей и против насилия над учителями, а новость о назначенной на 23 января акции распространяется по сети с бешеной скоростью. В то же время в авторитетных родительских сообществах продолжаются баталии и обвинения учителей во всех земных несчастьях. Хуже того, есть отдельные родители, которые одобряют такое "силовое вмешательство" отца в "учебный процесс".

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Пройдет несколько месяцев и вся эта ситуация забудется, но какие выводы сделают школьники, которые видели драку между учителем и отцом во дворе, сидели перед телевизором или пересмотрели видео на YouTube? Поймут ли они, что границы допустимого были стерты, а успеха не добился никто? Смогут ли они быть теми полноценными членами общества, ценности которых будут формировать новую успешную Украину?

Но пока мы можем лишь питать надежды, что и в нашей стране между семьей и школой будет происходить постоянное взаимодействие. Вовлечение родителей, например, может проходить на многих уровнях: от моделей "родители как аудитория" и "родители как клиенты" до значительно более желаемой ситуации "родители как партнеры". В последнем случае родители сотрудничают со школой в разработке, внедрении и/или оценке качества образования (как правило, им при этом и в голову не придет применять физическую силу к учителям), а учитель и ученик формируют команду единомышленников на основе взаимоуважения и взаимопомощи.

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Теги: нравственность, образование, конфликт, этика, учителя, ученики, родители
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