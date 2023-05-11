Российский безвиз стал сюрпризом для грузин. Но неприятным

Отмена безвизового режима и запрет на авиасообщение между Грузией и Россией стала неприятным сюрпризом для большинства грузин. Особенно моложе 45 лет, проживающих в более-менее городской местности, то есть убежденных сторонников евроинтеграции.

Не то чтобы это было совершенно неожиданно – разговоры на этот счет велись уже давно, главным образом с российской стороны. Однако, судя по тональности выступлений российских крупнокалиберных политиков, для принятия решения нужно было одно – грузинская сторона должна была официально об этом попросить. Ну сами понимаете, зачем великому императору делать подарки, не получив предварительно челобитную.

В Тбилиси не спешили бросаться в колени царю с просьбой отменить введенные им же ограничения, понимая, что политические последствия могут быть значительно масштабнее ожидаемой выгоды.

Что привело к тому, что Путин впервые решил наплевать на свое патологическое тщеславие и по своей инициативе, без предыдущей челобитной, пойти навстречу стране, которую он считает полным ничтожеством? Это вопрос на миллион долларов, но четкого ответа нет.

Возможно, Путин решил поставить перед фактом нынешнее грузинское правительство, больших любителей сидеть на двух стульях – в конце концов, вы там определяйтесь: со мной вы или где? Возможно, он решил, что пора подкупать грузинский люмпен-пролетариат, который продается даже не за копейки, а за маленькую похвалу.

Возможно, Путин решил создать грузинским властям такую реальность, в которой они гарантированно не смогут в декабре обрести статус кандидата в ЕС. Согласитесь, сегодня, когда весь мир, по крайней мере, вся Европа закрывает воздушное пространство для России, начинать с ней авиасообщение, и при этом рассчитывать на обретение статуса – детский сад.

Но с другой стороны, взять и отказать Путину в обмен на статус кандидата ЕС, который нам дадут или нет – рискованно. К тому же со стороны правительства "Грузинской мечты" – робких и беспринципных.

Да и само по себе событие не очень ужасное. Авиационное сообщение с Россией было возобновлено в 2008 году, спустя несколько месяцев после российско-грузинской войны. Сегодня это кажется невероятным, но российские самолеты снова начали летать в Тбилиси и Батуми при Саакашвили. Так же и безвиз для россиян был введен в его эпоху.

В этот раз ничего принципиально нового в практической плоскости не произойдет – какого-нибудь массового паломничества грузин в Россию не будет – в наше время даже грузинские ватники едут в Европу просить там убежища и помощи. Что касается российской миграции, то на нее новый режим вообще никак не повлияет – кто переезжает в другую страну на ПМЖ, того не запугиваешь пересадкой в Ереване.

В общем, в реальной жизни никаких ощутимых изменений не будет.

Во всей этой мерзкой истории значение имеет только один факт – сегодня Путин считает Грузию дружественной страной. Грузию, где больше всего в мире поддерживают Украину, Грузию, которая занимает первое место по количеству воюющих в рядах ВСУ иностранных добровольцев. На сегодняшний день в Украине погибло более 45 грузин – и, к сожалению, это, наверное, еще неполный список.

И вот мы все – страна, дружная Путину.

Придет время, и вся верхушка "Грузинской мечты" уйдет на пожизненные сроки – хотя бы только из-за стыда, который сейчас испытывает любой нормальный гражданин Грузии.

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