Русская православная церковь не признает ни независимость Украины, ни независимость УПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) и дальше считает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ (МП)) своей частью и отрицает территориальную целостность Украины. Это указывает на анализ недавно принятых документов и решений Синода РПЦ.

В конце 2022 года, 29 декабря, состоялось итоговое заседание Синода РПЦ.

Подводя черту к концу года, там был принят ряд решений, которые завуалированно демонстрируют настоящую позицию Моспатриархии в отношении Украины и УПЦ (МП). Эти решения более важны, чем заявления или комментарии спикеров, ведь это документы.

Слова спикеров всегда можно "списать" на их собственную позицию, но обязательны для выполнения именно принятые решения.

Отрицание границ Украины

Начнем с того, что уже можно утвердительно, апеллируя к документам, утверждать, что в РПЦ не признают территориальную целостность Украины.

Де-факто, они это делали задолго до аннексии Крыма, принимая в 90-е декларации "Всемирного русского народа", что русские люди являются разделенной нацией в мире (имея в виду возникновение новых независимых государств бывшего СССР), имеющей право на самоопределение, то есть на воссоединение с Россией.

Но тогда это были очень общие и абстрактные заявления.

Сейчас мы прямо читаем в журнале Священного Синода РПЦ №125, что РПЦ оказывает гуманитарную помощь "...беженцам из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, из Украины...". То есть Донбасс, Херсонская область, Запорожье, не говоря уже о Крыме, не являются, по мнению Московского патриархата, частями Украины. До 2022 года они не позволяли себе такого, они всегда писали о епархиях УПЦ. А здесь такое сознательное выделение демонстрирует полное согласование с путинскими планами аннексии.

Церковная аннексия

Еще ранее в 2022 году состоялась церковная аннексия Москвой трех епархий в Крыму и одной на Донбассе – Ровенковско-Свердловской (Луганская область). Со стороны главы УПЦ (МП), у которого, считайте, "отжали" до тысячи приходов, не было ни одного публичного возражения. Хотя агрессивная информационная кампания по тысяче общин, которые перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ), длится уже восемь лет. И здесь одно из двух – либо митрополит УПЦ (МП) Онуфрий поддерживает эту аннексию, либо он не считает переход части своих епархий под прямое подчинение патриарха РПЦ Кирилла каким-либо изменением статуса. То есть это все равно остается одна и та же церковь – Московский патриархат. А значит, либо Онуфрий коллаборант, либо признает себя частью РПЦ. Третьего не существует.

Именно захват украинских епархий в Москве обосновывается тем, что вроде бы между Киевом и этими епархиями "нет возможности постоянного сообщения". Однако это циничная ложь, ведь современные средства дистанционной связи давно уже используются и в самой РПЦ. Во время пандемии коронавируса патриарх Кирилл, очень переживавший за собственное здоровье, проводил заседание Синода онлайн. И невозможность сообщения или собрания не означала необходимость распада РПЦ на отдельные епархии.

Так вот, после завершения церковной аннексии все дела Крымских епархий уже даже де-юре решаются в Москве.

Так, в журнале Священного Синода РПЦ №145 идет речь о назначении нового ректора Таврической семинарии в Симферополе. Такие решения вправе принимать Синод УПЦ (МП), но никак не Синод РПЦ. Это и есть та печально известная "независимость и самостоятельность в управлении", которую постоянно подчеркивают у Онуфрия. Но де-факто и она не работает, ведь решения, касающиеся Крымских епархий, принимаются не в Киеве, а в Москве.

"Ваши попы – наши попы"

Еще одним красноречивым свидетельством принадлежности УПЦ (МП) к РПЦ является постоянное включение клириков первой в различные комиссии или рабочие группы последней.

Свежий пример: внесение в состав Издательского Совета РПЦ протоиерея Владимира Савельева из Издательского Совета УПЦ (МП).

Сам Савельев в комментариях под постом журналистки Сони Кошкиной утверждает, что не знал о его привлечении и категорически протестует против этого. Это уже не первый подобный случай.

Осенью, 13 октября, Синод РПЦ уже привлекал в комиссию по диалогу со старообрядцами митрополита Тульчинского (Винничанина) Ионафана и архимандрита Ахиллу, наместника старообрядного монастыря в Киеве. Возражений с их стороны я не помню.

Ну, и, наконец, сам митрополит УПЦ (МП) Онуфрий публично не обращался в Моспатриархию с требованием исключить его из состава Синода РПЦ.

С точки зрения церковного права такое привлечение клириков свидетельствует о том, что они входят в состав РПЦ. Если бы УПЦ (МП) была отдельной и действительно независимой церковью, тогда бы священников так активно не включали во внутренние рабочие группы РПЦ, потому что это была бы совсем другая юрисдикция.

Например, Москва самовольно не распоряжается клириками Грузинской, Болгарской или Сербской церквей.

По канонам вопрос сослужения или какой-либо другой активности священников решается на уровне предстоятелей после письменного согласования по официальным запросам. В этой конкретной ситуации этого не было, а значит, священники УПЦ (МП) являются священниками РПЦ.

"Африканские приключения"

В Москве также ответили на лишение сана их представителя в Африке – митрополита Леонида. Там длинная предыстория, суть которой в том, что после признания ПЦУ Александрийским патриархом, Кирилл начал мстить. Они отправили в Африку, являющуюся канонической территорией Александрии, своих представителей и начали перекупать местных священников.

Это нарушало целый ряд канонов и Леонида лишили сана. В Москве это сочли недействительным, мол, запрет клириков другой церкви является превышением полномочий.

И это выглядит логичным, если... ты плохо учил каноническое право. Ведь в православии оно прецедентное, по типу того, как в США. И соответствующие прецеденты были еще во времена Вселенских соборов, что подчеркивает богослов о. Кирилл Говорун. А значит, древняя Александрийская церковь имеет право лишить сана представителя РПЦ за вторжение на свою каноническую территорию.

Сигналы, на которые нужно реагировать

Все эти решения действительно являются определенными сигналами, которые будут формировать православную адженду на следующие несколько лет.

Во-первых, в Москве не признают и не будут признавать независимость УПЦ (МП).

Во-вторых, Онуфрий не будет этому сопротивляться, а будет делать вид, что все и так хорошо, и ничего больше не нужно. Ситуация гибридности в среде МП похоже входит в максимальное пике.

В-третьих, РПЦ продолжает курс на отсоединение себя от мирового православия и превращение в своеобразное этноконфессиональное сообщество. Этакая церковь одного народа.

И чем глубже падет российский режим после поражения в войне с Украиной, тем меньше шансов у этой церкви остаться интернациональной или универсальной. Поэтому в выборе между такими этноконфессиональными сообществами, как Англиканская и Армянская церкви, РПЦ все больше будет тяготеть к последней.

И, наконец, превратится в церковь россиян, а не церковь российской империи.

Специально для Радио Свобода

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