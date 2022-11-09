Русский гуманизм от папы Франциска и белая горячка: что общего

Папа римский Франциск всколыхнул общественное мнение, отыскав в складках своей широкой сутаны и выставив на всеобщее обозрение красноватый и распухший от постоянного трения русский гуманизм.

"Меня поражает – и поэтому я употребляю слово "многострадальная" (дословно: "martoriata" – "подвергнута мучениям" от "martoriare" – "пытать, мучить") – эта жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно ... потому что русский народ – это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет христиан к осмыслению христианства", — сказал Франциск.

Не имеет смысла рассуждать, почему папа римский так вдохновлен русским гуманизмом, и что он вообще о нем знает. Достаточно знать, что гуманизм – это человечность в общественной деятельности, человечность по отношению к людям. А дальше – сопоставлять факты и делать выводы. Осмысленные выводы.

Давайте поговорим о русском гуманизме не только в творчестве русского писателя Федора Достоевского, который, к слову, оставил свою жену Марию Исаеву умирать от чахотки, а сам уехал за границу с любовницей. Великолепное проявление человечности от всемирно известного гуманиста. И это лишь малое проявление того, что такое гуманизм по-русски.

На фоне пафосных поз и фраз русских философов, которые любят вещать про то, что счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка, этих детей они вполне спокойно и бесстрастно насилуют и убивают. Не забывая слагать катрены и сонеты про аршины и русских дух.

Гуманизм по-русски – это бесконечная чреда кровожадных казней и издевательств в массовых масштабах. Это утопленная в крови и прорубях Новгородская республика, это гойда-опричнина, маньяки типа Петра Первого и миллионы прочих антигуманистов.

Хотите написать мировую историю бесчеловечности – обратитесь за фактажом к русскому миру. Там без напрягов и мучений поиска вы найдете чемпионов по рабству, чемпионов по пушечному мясу, чемпионов по порокам и ненависти.

Россия – это страна, которая неизменно умеет удивлять мир двумя вещами: способностью решать любую проблему горами трупов и безумной, необъяснимой, шокирующей сентиментальностью. Отдать последнюю рубашку, любить до гроба, русская рулетка – un jeu dangereux!

Именно эти сентиментальные проявления русской души заставляют неподготовленных "францисков" трепетать от умиления: кто бы мог подумать, что руссе швайне способны на такое, может, они и есть подлинные гуманисты?

Однако именно в этот момент нужно понимать природу русской сентиментальной доброты. Она сродни ласковой акуле или нежной осе, удивляющих всех проявлением тех черт, которые вовсе не свойственны их родовому характеру. Доброта русского духа – не что иное, как маргинальная отрыжка крайнего насилия, когда оно льется через края, когда даже русскому человеку его так много, что с руками по локоть в крови, обмотанный кишками своих жертв, россиянин начинает, рискуя жизнью, спасать котенка. Продолжительные аплодисменты, слезы непонимания, даже на лицах убиенных ранее младенцев.

Упомянутый всуе неподготовленный "франциск" принимает подобные действия за проявление воистину христианского раскаяния. Но это глубоко ошибочное мнение. Ибо русская доброта обманчива, так как краткосрочна. Она – ни что иное, чем одна из форм алкоголического делирия.

Просто все по-разному переживают белую горячку, и некоторые россияне "выпадают на доброе". Ложно считать это национальной чертой и тем более слагать мифы.

Вот и анекдот в тему:

Петьку спрашивают, что ему больше всего нравилось в Чапаеве. Петька слезу пустил и говорит:

- Уж очень он добрый был. И детей любил.

- А приведите какой-нибудь пример.

- Да вот помню, как сейчас. Пошли мы с Василием Ивановичем на маевку. Сели, достали самогонки, закусь. И тут подбегает ватага ребятишек: "Дяденька Чапаев, дайте кусочек хлеба!". А Василий Иванович на них хитро так посмотрел и говорит: "Не дам".

- Э-э-э... А в чем здесь, простите, его доброта проявляется?

- Так ведь мог бы и шашкой полоснуть!..

Доброта по-русски – это момент отходняка, который скоро пройдет, и вернет представителя русского мира на круги своя, где все будет по-старому. Поэтому, если мне придется доступно рассказывать своим детям про русский гуманизм, я, пожалуй, вспомню рассказ "Муму", в котором хороший русский мужик Герасим предпочел утопить лучшего друга, нежели свернуть тощую шею оборзевшему старому Путину.

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