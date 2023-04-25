Самопровозглашение автокефалии УПЦ МП – путь в никуда

Упомянутое духовенство ссылается на Церкви, формально записавшие Православную Церковь Америки в Диптих (Моспатриархия и четыре Церкви с территории бывшего соцлагеря), как на теоретически возможных союзников по признанию (само)провозглашенной "автокефалии УПЦ".

Логика такова, что Православную Церковь Украины признали четыре Церкви, а Православную Церковь Америки – пять. Так что нужно, чтобы теоретическую "автокефалию УПЦ" признали больше Церквей, чем ПЦУ, хотя бы столько, как ПЦА. Собственно, миф о признании находящейся на бумаге автокефалии американской Церкви, но которой нет в реальности, – и приходится развенчать.

Если кто-то думает, что Православную Церковь Америки другие Поместные Церкви (формально признавшие ее автокефалию, в первую очередь провозгласившая этот акт Русская Православная Церковь) действительно считают автокефальной – то это глубокая ошибка.

Ибо реальное признание автокефалии означает признание канонической территории автокефальной Церкви со всеми вытекающими последствиями, первым видимым из которых является отсутствие "параллельной иерархии".

Все Церкви, формально записавшие ПЦА в свой Диптих (кроме микроскопической Чехословацкой), имеют на территории Северной Америки свои епархии со своими собственными епископами. А РПЦ имеет две параллельные структуры – "Патриаршие приходы" и Русскую Православную Церковь Заграницей.

Исходя из этого очевидного факта, на самом деле все Поместные Церкви признают ПЦА только как самоуправляемое церковное образование, а не реально автокефальную Церковь (как ее де-факто признает и Вселенский Патриархат, имея сослужение с митрополитом Тихоном как с архиереем, но не как с Предстоятелем Поместной Церкви).

Следует также напомнить, что во времена бесславного правления поспешно рукоположенного в митрополита ПЦА Ионы, Моспатриархия вместе с ним очень активно работала в направлении формального присоединения американской Церкви обратно к русской. Завершилось это отставкой Ионы и его персональным приобщением к "Мазе-Раша".

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