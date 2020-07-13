Сел за руль пьяный - криминальная ответственность. Никто ничего не отменял

Павук всесвітньої мережі плете павутину, що в Україні настав рай для алкоголіків і наркоманів. Бо тепер, начебто, можна, не просихаючи, сідати за кермо і нічого за це не буде.

Дозволю собі висловити свою думку, яка, звісно, не є істиною в останній інстанції. Але, можливо, вона убереже алконавтів від пекла, а з цим і душі невинних людей.

1 липня набрав чинності закон №2617-VIII, який вилучив з Кодексу про адмінпроступки (КпАП) статтю про керування транспортним засобом у нетверезому стані і додав аналогічну статтю (але з більшим покаранням) у Кримінальний кодекс (КК).

Міф 1: Усі справи про такі адмінпроступки, які вчинені до 1 липня, треба закрити

На моє переконання, це не так. Особа має відповідати за тим законом, що діяв, коли вона вчинила відповідне каране діяння (крім випадків, коли наступний закон скасував чи пом’якшив відповідальність).

Оскільки відповідальність ніхто не скасовував, а навпаки її посилили, то за проступок, вчинений до 1 липня, особа має бути покарана за ст. 130 Кодексу про адмінпроступки, яка діяла на той час.

Цікаво, що 17 червня, законодавець, чомусь, захотів відмовитися від ідеї про криміналізацію цього діяння і прийняв закон, що мав скасувати норму, якою вносилися зміни до КпАП і КК. Але новий закон (№720-IX) був опублікований пізніше - 3 липня.

І тут Міф 2: точніше, таких міфів два. Що тепер:

1. Знову діє стаття КпАП, а відповідна стаття КК скасована.

2. Карати за керування п’яних тепер не можна, бо неясно, який закон застосовувати, а немає визначеності – немає відповідальності.

І те, і те твердження не відповідає дійсності. До порушень, вчинених, починаючи з 1 липня, має застосовуватися відповідна норма КК. Оскільки закон, що набрав чинності 3 липня, не вніс жодних змін на цю тему до самих КК і КпАП. Він лише виключив відповідну норму із закону про внесення змін до КК і КпАП.

На момент прийняття закону про вилучення змін, це могло мати сенс (бо ці зміни тоді ще не набрали чинності), але на момент опублікування закону 3 липня – це скасування норми уже беззмістовне, бо 1 липня, відповідні норми щодо покарання алконавтів були інкорпоровані в КК і вилучені з КпАП, а після цього їх уже ніхто не змінював.

Отже, сьогодні керування транспортними засобами у стані сп’яніння, допущене після 1 липня, – кримінально каране.

Міф 3: закон №720-ХІ, який опублікований 3 липня, набрав чинності з 1 липня, бо в ньому написано, що він набирає чинності одночасно з законом №2617-VIII.

На спростування просто зацитую ст. 94 Конституції, яка чітко регулює таку ситуацію: закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Отже, закон №720-ХІ не зміг набрати чинності одночасно із законом № 2617-VIII, а саме 1 липня, бо був опублікований і набрав чинності пізніше – 3 липня. А тому він жодним чином не вплинув на статтю КК про покарання за нетверезе керування авто.

І останнє. Якщо патрульна поліція й далі складатиме адмінпротоколи за такі проступки, тоді це буде робота на смітник. Тепер її співробітники, згідно з ч. 3 ст. 38 КПК, у справах про цей кримінальний проступок мають повноваження слідчих, тож повинні діяти за КПК.

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