Штраф до 51 000 грн или лишение свободы: чем может грозить нарушение карантина

Ужесточению ответственности за несоблюдение правил карантина предшествовал ряд решений правительства Украины и органов местного самоуправления.

Было запрещено посещение учебных заведений; проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек; прекращена работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, кинотеатров, театров, салонов красоты, ателье.

Также запретили пассажирские перевозки в пригородном, междугороднем и межобластном сообщении (кроме перевозки легковым транспортном); запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах в границах города; запрещено перевозку пассажиров метрополитеном, железнодорожным транспортом; закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу Украины для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

Именно нарушителей вышеперечисленных запретов и ограничений будут привлекать к ответственности.

Однако, этим перечень не ограничивается.

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Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрены обязанности лиц, болеющих инфекционными заболеваниями, или тех, которые являются бактерионосителями. А именно: соблюдать рекомендации врачей для предотвращения распространения инфекционных болезней; выполнять требования и рекомендации медицинских работников о порядке и условиях лечения, соблюдать режим работы учреждений здравоохранения и научных учреждений, в которых они лечатся; проходить в установленные сроки необходимые медицинские осмотры и обследования.

По новым правилам, несоблюдение этих требований будет поводом для привлечения к административной ответственности, а также применение более жесткого наказания при привлечении к уголовной ответственности.

Заболевший или потенциальный бактерионоситель привлекается к ответственности за несоблюдение самоизоляции, если он был надлежащим образом проинформирован о своем диагнозе/потенциальном диагнозе, обязанностях и ответственности. Соответствующие записи вносятся в медицинские документы больного/ потенциального бактерионосителя, подписываются им и лечащим врачом.

Помимо обязанностей пациентов, существует еще и обязанность должностных лиц и персонала медицинских учреждений. В случае выявления больного инфекционной болезнью они обязаны принять меры для его временной изоляции, оказать неотложную медицинскую помощь, при необходимости организовать проведение дезинфицирующих мероприятий, срочно сообщить в соответствующий орган государственной санэпидемслужбы и организовать госпитализацию больного в соответствующее учреждение здравоохранения.

Кроме этого, медработники обязаны предоставлять больным инфекционными болезнями информацию об опасности заражения окружающих, о требованиях санитарно-противоэпидемических правил и норм, которые должны соблюдаться с целью недопущения распространения заболевания, а также об ответственности за их нарушение.

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Невыполнение вышеуказанных требований будет считаться нарушением правил карантина, вследствие чего недобросовестный медицинский персонал могут привлечь к ответственности.

Помимо этого, медицинских работников могут привлечь к уголовной ответственности за непредоставление помощи больному или за ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей, что предусматривает наказание в виде лишения свободы, а также запрета на занятие врачебной практикой.

Цена вопроса

За нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность. Разница между ними заключается не в конкретных действиях лица, нарушающего правила карантина, а в последствиях от таких действий.

Если нарушение правил карантина повлекло или заведомо могло повлечь распространение заболевания, наступает уголовная ответственность. В остальных случаях ответственность будет административной.

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Административная ответственность предусматривает штраф до 34 000 грн за нарушение таких правил гражданами и до 170 000 грн за нарушение правил должностными лицами.

Что касается уголовной ответственности, то она предусматривает наказания в виде штрафа до 51 000 грн, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Если нарушения правил карантина повлекли смерть человека или другие тяжелые последствия, максимальное наказание может достигать восьми лет лишения свободы.

Как это работает

Фиксирование административного правонарушения осуществляется путем составления протокола. Админротокол за нарушение санитарных норм уполномочены составлять: национальная полиция, органы охраны здоровья, санэпидемслужба и органы исполнительной власти. Впоследствии протокол рассматривается местным судом, где и принимается решение о виновности человека и назначении ему наказания.

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Что касается уголовной ответственности, то привлечение к ней осуществляется судом в порядке уголовного производства после проведения досудебного расследования.

К сожалению, сохраняется и вероятность злоупотребления полномочиями отдельных лиц в связи с привлечением к ответственности за нарушение вышеперечисленных мер, а значит нельзя забывать о том, что в любой непонятной ситуации – каждый имеет право на адвоката.

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