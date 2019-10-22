Шутка Квартала = отношение Зеленского к происходящему в Украине

"95 Квартал" різко відповів міністру економіки Тимофію Милованову, коли той звинуватив їх у негативному сигналі інвесторам. Мовляв, ми коміки, та й годі. Ми ні на що не впливаємо, ми просто сміємося, а ти міністр, іди працюй.

Якщо б це сталося в іншій країні, можна було би просто посміятися. Але в нас контекст інший. А контекст важливий.

"95 Квартал" був політичним інструментом приходу до влади і залишається політичним інструментом. Кажуть, президент особисто вичитує тексти. Якщо це не так, все одно хтось на Банковій вичитує. Зв'язок "95 Кварталу" з президентом є постійним, явним і підкресленим.

Читайте также - Почему Милованов прав, или Главный риск для экономики Украины - фактор Коломойского

Отже, президент та його команда посилають політичний сигнал щодо Гонтаревої і Коломойського. Цей сигнал чує весь світ, і він впливає на інвестиційний клімат. Якщо можна припустити, що дорожній інцидент є випадковістю, що будинок підпалила якась третя сила, зацікавлена у розхитуванні ситуації, то нині вже відкараскатися не вийде - є чіткий сигнал, як все це розцінює президент. (Якби він був не згоден, вже були би вибачення і сердитий прочухан колишнім колегам.)

Куди це веде, всім зрозуміло. Саме тому міністр економіки злиться, а міністр культури приносить вибачення. Це сигнал "ми не такі насправді".

Читайте также - Стеб "Квартала" над Гонтаревой - результат оскотинивания общества

Останнім часом західні дипломати постійно питають мене, чому влада, яка мусить виглядати монолітною (розгромна перемога, однопартійна більшість, уряд технократів), постійно посилає суперечливі сигнали.

Тому що йдеться про цінності, а вони протилежні. Тому що йдеться про стратегію, а її нема.

Дуже скоро настане день, коли доведеться обирати між країною та "любими друзями". Поєднати неможливо. Вибір ще не зроблений. Про це й свідчать суперечливі сигнали.