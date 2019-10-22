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22.10.2019, 10:02

Шутка Квартала = отношение Зеленского к происходящему в Украине

Шутка Квартала = отношение Зеленского к происходящему в Украине
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

"95 Квартал" - политический инструмент в руках ЗеКоманды. Если бы президент был не согласен, были бы извинения и сердитый нагоняй экс-коллегам (укр)

"95 Квартал" різко відповів міністру економіки Тимофію Милованову, коли той звинуватив їх у негативному сигналі інвесторам. Мовляв, ми коміки, та й годі. Ми ні на що не впливаємо, ми просто сміємося, а ти міністр, іди працюй.

Якщо б це сталося в іншій країні, можна було би просто посміятися. Але в нас контекст інший. А контекст важливий.

"95 Квартал" був політичним інструментом приходу до влади і залишається політичним інструментом. Кажуть, президент особисто вичитує тексти. Якщо це не так, все одно хтось на Банковій вичитує. Зв'язок "95 Кварталу" з президентом є постійним, явним і підкресленим.

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Отже, президент та його команда посилають політичний сигнал щодо Гонтаревої і Коломойського. Цей сигнал чує весь світ, і він впливає на інвестиційний клімат. Якщо можна припустити, що дорожній інцидент є випадковістю, що будинок підпалила якась третя сила, зацікавлена у розхитуванні ситуації, то нині вже відкараскатися не вийде - є чіткий сигнал, як все це розцінює президент. (Якби він був не згоден, вже були би вибачення і сердитий прочухан колишнім колегам.)

Куди це веде, всім зрозуміло. Саме тому міністр економіки злиться, а міністр культури приносить вибачення. Це сигнал "ми не такі насправді".

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Останнім часом західні дипломати постійно питають мене, чому влада, яка мусить виглядати монолітною (розгромна перемога, однопартійна більшість, уряд технократів), постійно посилає суперечливі сигнали.

Тому що йдеться про цінності, а вони протилежні. Тому що йдеться про стратегію, а її нема.

Дуже скоро настане день, коли доведеться обирати між країною та "любими друзями". Поєднати неможливо. Вибір ще не зроблений. Про це й свідчать суперечливі сигнали.

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Теги: Коломойский, Валервя Гонтарева, шутка Квартала
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