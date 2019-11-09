Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.11.2019, 10:31

Сказка о Зе Царе

Сказка о Зе Царе
финансист и основатель First Kyiv Investment Club

Давным-давно в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был молодой Зе Царь и его свита...

"Покупай слухи и продавай факты". Именно так говорят те, кто торгует и зарабатывает на рынках ценных бумаг. Единственная сложность в этом деле - отличить слухи от фантазий, а то и злого вымысла. Ведь, есть слухи, которые имеют под собой некое логическое обоснование, как говорят в народе, – "нет дыма без огня". Но есть и такие, что являются лишь безобидным плодом воображения тех, кто их распространяет. Это в лучшем случае. А в худшем - откровенным враньем. 

Как вот, например, история, что давным-давно случилась в одной вымышленной стране, во главе которой стоял молодой правитель. Называли его на английский манер "Зе Царь". Почему по-английски? Ну, во-первых, "элита" в этой стране состояла сплошь из англоманов. Вместо разговоров, они коммуницировали, встречались не в назначенном месте, а на локациях, людей заинтересованных величали стейкхолдерами, и при первом же удобном случае, так и норовили украсить свою речь заумными англицизмами.

А во-вторых, уже на первом годе правления, молодому государю удалось прославиться на весь мир. Особенно популярным ему довелось стать в одной большой и сильной стране, где большинство от рождения говорит по-английски. Ее жители о нем много чего в газетах читали и по телевизору слышали. А, чтобы народу местному понятно было о ком речь идет, тамошние журналисты и начали величать его на свой лад - The Tsar. Ну, а по-нашему, по-элитному – "Зе Царь".

Читайте также - Телеграмом по мозгам: как устроена машина российской пропаганды

Так вот, этот самый "Зе Царь", как и многие его августейшие собратья, все боялся, что его с трона скинут. Традиция эта, с дворцовыми переворотами связанная, давняя, во все времена во всех странах случалась. Да, хотя бы, Ивана Грозного вспомните, с сыном. На все супостат самодержавный был готов, лишь бы власть сохранить. Короче, чтобы не доводить до крайних мер, как с Грозным, решил наш Помазанник божий набрать себе в помощь душ родственных и ни на что, кроме шуток веселых, фантазий буйных да речей громких не годных. Чтобы угрозы они ему не представляли, команды выполняли, а о большем ни-ни, даже в страшном сне не помышляли.

Задача несложная, таких кандидатов в его царстве оказалось пруд пруди, ведь те, кто поумнее да поэнергичнее, уже давно за тридевять земель удрали. Конечно, в свиту удалось просочиться и нескольким умелым казнокрадам, но это уж дань национальным традициям, куда от них денешься. Да и "Зе Царю"-то все равно, на Скипетр царский с Державой эти лиходеи не претендовали, а все больше золотишко себе в карманы гребли, да и все. Страна ведь богатая была. Сколько ее не грабили, все держалась как-то… 

Читайте также
"60% забираем, остальное делите сами": Стефанчук о комитетах Рады 22.08.2019Супрун, Аваков и Маркарова могут остаться, намекнули у Зеленского 22.08.2019"Пусть идут лесом". Арахамия о других партиях в Кабмине 21.08.2019

Читайте также - Быть немножечко гражданином, или Есть достоинство, нет времени

Так вот, собрал "Зе Царь" своих верных вассалов, расселил в два дворца, по соседству с царским, чтобы приглядывать сподручнее было, и главных им назначил.  За хозяйство царское молодого министра поставил отвечать. Высокого, красивого, с бородой русой. Настоящий "П-министр"! От слова Первый, или Послушный, а может и Порядочный, - разные версии есть. Хотя, некоторые злые языки говорили, что "П" это от слова "Придумка". Уж больно "П-министр" придумывать любил. 

Не успел он на должность вступить, как начал из палат своих министерских рассказывать, что хозяйство, которое ему "Зе Царь" вверил, в ближайшие пять лет аж на 40% вырастет. Надо ж такое нафантазировать, на ровном-то месте. А народ в те далекие времена не очень грамотный был, считать не все умели, все больше на веру воспринимали. Ну, сорок, так сорок. Поверили… Да и как не поверить, когда все шуты да скоморохи придворные П-министру вторить начали да на всех углах о новой жизни, сытой да привольной, рассказывать. Кто-то это делал по незнанию, из романтически-патриотических побуждений, а кто и осознанно, преследуя свои цели меркантильные.  Пусть, мол, спорят о великом, а мы пока все разговорами заняты, свои дела провернем потихоньку. 

Читайте также - Что приняла Рада на прошедшей неделе: все важные решения

Загремел слух по всей стране, из уст в уста люди передавать его стали, на новую жизнь надежду почуяли. Да что там страна, даже до богатых купцов заморских этот слух дошел. И чтобы их к себе заманить да золота с каменьями у них выпросить, решили в "Зе Царстве" пир на весь мир устроить. Да не в стольном граде, как водится, а в землях пограничных, из которых еще чуть-чуть, и до Соловьев-разных-там-разбойников дотянуться можно.  

Задумались купцы о путешествии, хотели уже корабли загружать, товар в "Зе Царство" везти да мануфактуры там свои открывать, вот только в последний момент чутье купеческое, опыт нажитый да многолетняя история невыполненных обещаний их от такого шага каким-то чудом удержали. Видно, подумали, что кроме речей медовых да яств богатых ничего их там не ждет хорошего, вот решили за тридевять земель и не ездить почем зря.     

Пригорюнилась свита царская, что с наскоку купцов вокруг пальца обвести не вышло, а поскольку без иноземцев никак, казна-то пустая и долгов много, вот и решили привычным путем пойти, чтобы любовь народную не растерять. Снарядили посольство в царство заморское, к самому главному в мире Шейлоку. Просят - "Дай, милый Шейлок, нам золота да серебра, а мы тебе за это навсегда преданы будем". Шейлок не был бы Шейлоком, если бы на такой мякине дал себя провести, да деньги всем подряд просто так раздавать начал. Вот он и отвечает - "Денег дам, но и вы меня взамен как-то уважьте!". И список с требованиями, как водится, вывалил. Ну, там реформы всякие, порядок, честность, - все то, чего в этом царстве, при дворе, отродясь не водилось. 

Читайте также - Что нужно, чтобы Украина вылечилась и выиграла свой Тур де Франс

Вернулись домой придворные не солоно хлебавши, но не зря ведь себе "Зе Царь" в свиту говорливых набирал. Не успели с корабля сойти, как начали на весь свет рассказывать, как их шейлоки заморские пышно принимали да за подвиги реформаторские восхваляли. А все потому, говорят, что знают они там, за морем-океаном, что еще немного и будут у нас молочные реки вдоль кисельных берегов течь, и, что держава наша на "грани прорыва" находится. Это так один министр из "Зе свиты" выразился. Его еще в народе "Д-министром" назвали. Вернее, один злой колдун ему прозвище на букву "Д" дал. Наверное, узнал, что министр книг никогда не читал и другим не советует, вот и расставил точки над "Д". А министр возьми, да и согласись при всем честном народе, что приставка "Д" ему к лицу. То ли сдуру, то ли сгоряча, а может ему колдун какого-то зелья подмешал…  Хотя, скорее всего, "Д-Министр" просто испугался и поддакнуть решил – ведь, у колдуна этого такая силища на плохие дела была, что с ним даже сам "Зе Царь" спорить побаивался.  

Не знаю, что уж там потом при дворе стряслось, но видимо хмель заморский силу свою утратил, про требования Шейлока вспомнили, и начали из дворцов новые речи раздаваться. Если раньше свита бодро кричала "Сорок", то сейчас от этих сорока по дворцовым палатам лишь эхо гуляет: "Рок, рок, рок…".  Злой или добрый не знаю, но "Д-министр" сотоварищи начал рассказывать, что в следующем году хозяйство в "Зе Царстве" на 3,7% вырастет, потом на 3,8%, а еще через год на 4,1%. Накопительным итогом получается 12.1%.  Была у них еще одна басня, оптимистичная, и согласно ей, если улыбнется удача, хотя непонятно за что и когда, то рост этот будет выглядеть чуть получше: 4,8%, 5,5% и 6,5%, всего – 17,8%. 

Читайте также - Похоже, уже к Новому году "Слуга народа" окончательно посыплется

Как сами видите, даже веселая басня, в которую, по обыкновению, закладывают самые несбыточные мечты и желания, не дотягивает до первоначальных слухов. Точно, злой "рок, рок, рок…". Хотя, признать нужно, что "П-Министр" витязем был упорным и от своих "сорока" не отступал. Каждый раз, при честном народе выступая, вспоминал о них и приговаривал, что это только начало, чем еще больше смердов запутывал. Совсем они растерялись и кому верить не знали, то ли "Д-министру", то ли "П-министру", то ли лучше, вообще, никому, как раньше. 

Ну, а если из сказочной страны перенестись в реальность, то даже в развитых странах, которыми управляют эффективные правительства, составленные из опытных профессионалов, прогнозы в большинстве случаев выглядят немного привлекательнее фактических результатов. Все ведь знают, что политики склонны приукрашивать действительность. Но в век популизма это "немного" становится все больше и больше, и, если исторический опыт чему-то учит, то вполне логично предположить, что слухи об экономическом процветании, содержание которых педантичное правительство технократов меняет просто на ходу, могут и вовсе никогда не материализоваться.

И в этом контексте вполне уместным может показаться сравнение с реальной ситуацией из мира, где за неверные слухи, в простонародье именуемые бреднями, а то и bullshit, кому по душе английские термины, наказывают "долларом". Этот мир называется рынком акций. Стоит слухам не сбыться, как инвесторы начинают "продавать факты", уничтожая стоимость компаний и их нерадивых руководителей. 

Читайте также - Тайные жабы Зеленского: хронология гибридной войны с Коломойским

У Украины нет акций, которые можно было бы распродать. Продавать украинские облигации тоже никто не торопится. Ведь сейчас не так много мест в мире, где еще можно заработать на облигациях. Так что, пока наше правительство, то ли от невиданной щедрости, то ли от безысходности, а то ли еще от чего, дает владельцам облигаций возможность фантастически заработать, никто их распродавать не будет. В крайнем случае, если карета превратиться в тыкву, то реструктуризируют, как в 2015-м, и тоже не прогадают. 

Ну, а в сказочной стране и даже за ее кордонами поползли слухи, что "Зе Царь" вместе со свитой своею не совсем знает, что делать. Указов-то разных уйму насочиняли, а что с ними делать, никто не знает. Оказались они не мудростью державной, а фантазией хмельною. Когда увидели, что народ не всем указам рад, отменили их вскорости, чтобы любовь народная не ослабела. А купцы заморские от этого еще больше запутались. Оказалось, что кому-то царский указ вовсе и не указ. Так, ни одного дела до конца и не довели. 

Читайте также - Переживет ли Украина 2020 год. Что готовит Путин для Зеленского

И выяснилось потом, что шла страна не к "грани прорыва", а к "краю обрыва". А когда пришли, то свита царская, как водится, разбежалась. Оказалось, что каких преданных не выбирай, а умных они все равно не заменят. Кто посовестливее, домой к себе вернулся, в деревню, чтобы привычным делом заняться. Кто-то решил на активистской ниве подвизаться и продолжает за все хорошее против всего плохого бороться. Есть и такие, кто обратно в заморские страны вернулись, на места насиженные. Ну, а большей же части во дворцах так понравилось, что они оттуда уходить наотрез отказались и остались преданно служить новой власти, а потом опять новой и так без конца и краю. Что же стало с "Зе царем", достоверно неизвестно, но, как всегда, об этом ходит масса слухов. 

P.S. Конечно же, вся история вымышленная, сказка, и не пытайтесь угадать никаких реальных персонажей, а главное не пробуйте повторить в реальной жизни. 

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Макроэкономика, Слуга народа, сказка о Зе Царе, Иван Компан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Золотая эра местной сборки. Как у украинцев появились компьютеры
Технологии Золотая эра местной сборки. Как у украинцев появились компьютеры
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 