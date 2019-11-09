Сказка о Зе Царе

"Покупай слухи и продавай факты". Именно так говорят те, кто торгует и зарабатывает на рынках ценных бумаг. Единственная сложность в этом деле - отличить слухи от фантазий, а то и злого вымысла. Ведь, есть слухи, которые имеют под собой некое логическое обоснование, как говорят в народе, – "нет дыма без огня". Но есть и такие, что являются лишь безобидным плодом воображения тех, кто их распространяет. Это в лучшем случае. А в худшем - откровенным враньем.

Как вот, например, история, что давным-давно случилась в одной вымышленной стране, во главе которой стоял молодой правитель. Называли его на английский манер "Зе Царь". Почему по-английски? Ну, во-первых, "элита" в этой стране состояла сплошь из англоманов. Вместо разговоров, они коммуницировали, встречались не в назначенном месте, а на локациях, людей заинтересованных величали стейкхолдерами, и при первом же удобном случае, так и норовили украсить свою речь заумными англицизмами.

А во-вторых, уже на первом годе правления, молодому государю удалось прославиться на весь мир. Особенно популярным ему довелось стать в одной большой и сильной стране, где большинство от рождения говорит по-английски. Ее жители о нем много чего в газетах читали и по телевизору слышали. А, чтобы народу местному понятно было о ком речь идет, тамошние журналисты и начали величать его на свой лад - The Tsar. Ну, а по-нашему, по-элитному – "Зе Царь".

Читайте также - Телеграмом по мозгам: как устроена машина российской пропаганды

Так вот, этот самый "Зе Царь", как и многие его августейшие собратья, все боялся, что его с трона скинут. Традиция эта, с дворцовыми переворотами связанная, давняя, во все времена во всех странах случалась. Да, хотя бы, Ивана Грозного вспомните, с сыном. На все супостат самодержавный был готов, лишь бы власть сохранить. Короче, чтобы не доводить до крайних мер, как с Грозным, решил наш Помазанник божий набрать себе в помощь душ родственных и ни на что, кроме шуток веселых, фантазий буйных да речей громких не годных. Чтобы угрозы они ему не представляли, команды выполняли, а о большем ни-ни, даже в страшном сне не помышляли.

Задача несложная, таких кандидатов в его царстве оказалось пруд пруди, ведь те, кто поумнее да поэнергичнее, уже давно за тридевять земель удрали. Конечно, в свиту удалось просочиться и нескольким умелым казнокрадам, но это уж дань национальным традициям, куда от них денешься. Да и "Зе Царю"-то все равно, на Скипетр царский с Державой эти лиходеи не претендовали, а все больше золотишко себе в карманы гребли, да и все. Страна ведь богатая была. Сколько ее не грабили, все держалась как-то…

Читайте также - Быть немножечко гражданином, или Есть достоинство, нет времени

Так вот, собрал "Зе Царь" своих верных вассалов, расселил в два дворца, по соседству с царским, чтобы приглядывать сподручнее было, и главных им назначил. За хозяйство царское молодого министра поставил отвечать. Высокого, красивого, с бородой русой. Настоящий "П-министр"! От слова Первый, или Послушный, а может и Порядочный, - разные версии есть. Хотя, некоторые злые языки говорили, что "П" это от слова "Придумка". Уж больно "П-министр" придумывать любил.

Не успел он на должность вступить, как начал из палат своих министерских рассказывать, что хозяйство, которое ему "Зе Царь" вверил, в ближайшие пять лет аж на 40% вырастет. Надо ж такое нафантазировать, на ровном-то месте. А народ в те далекие времена не очень грамотный был, считать не все умели, все больше на веру воспринимали. Ну, сорок, так сорок. Поверили… Да и как не поверить, когда все шуты да скоморохи придворные П-министру вторить начали да на всех углах о новой жизни, сытой да привольной, рассказывать. Кто-то это делал по незнанию, из романтически-патриотических побуждений, а кто и осознанно, преследуя свои цели меркантильные. Пусть, мол, спорят о великом, а мы пока все разговорами заняты, свои дела провернем потихоньку.

Читайте также - Что приняла Рада на прошедшей неделе: все важные решения

Загремел слух по всей стране, из уст в уста люди передавать его стали, на новую жизнь надежду почуяли. Да что там страна, даже до богатых купцов заморских этот слух дошел. И чтобы их к себе заманить да золота с каменьями у них выпросить, решили в "Зе Царстве" пир на весь мир устроить. Да не в стольном граде, как водится, а в землях пограничных, из которых еще чуть-чуть, и до Соловьев-разных-там-разбойников дотянуться можно.

Задумались купцы о путешествии, хотели уже корабли загружать, товар в "Зе Царство" везти да мануфактуры там свои открывать, вот только в последний момент чутье купеческое, опыт нажитый да многолетняя история невыполненных обещаний их от такого шага каким-то чудом удержали. Видно, подумали, что кроме речей медовых да яств богатых ничего их там не ждет хорошего, вот решили за тридевять земель и не ездить почем зря.

Пригорюнилась свита царская, что с наскоку купцов вокруг пальца обвести не вышло, а поскольку без иноземцев никак, казна-то пустая и долгов много, вот и решили привычным путем пойти, чтобы любовь народную не растерять. Снарядили посольство в царство заморское, к самому главному в мире Шейлоку. Просят - "Дай, милый Шейлок, нам золота да серебра, а мы тебе за это навсегда преданы будем". Шейлок не был бы Шейлоком, если бы на такой мякине дал себя провести, да деньги всем подряд просто так раздавать начал. Вот он и отвечает - "Денег дам, но и вы меня взамен как-то уважьте!". И список с требованиями, как водится, вывалил. Ну, там реформы всякие, порядок, честность, - все то, чего в этом царстве, при дворе, отродясь не водилось.

Читайте также - Что нужно, чтобы Украина вылечилась и выиграла свой Тур де Франс

Вернулись домой придворные не солоно хлебавши, но не зря ведь себе "Зе Царь" в свиту говорливых набирал. Не успели с корабля сойти, как начали на весь свет рассказывать, как их шейлоки заморские пышно принимали да за подвиги реформаторские восхваляли. А все потому, говорят, что знают они там, за морем-океаном, что еще немного и будут у нас молочные реки вдоль кисельных берегов течь, и, что держава наша на "грани прорыва" находится. Это так один министр из "Зе свиты" выразился. Его еще в народе "Д-министром" назвали. Вернее, один злой колдун ему прозвище на букву "Д" дал. Наверное, узнал, что министр книг никогда не читал и другим не советует, вот и расставил точки над "Д". А министр возьми, да и согласись при всем честном народе, что приставка "Д" ему к лицу. То ли сдуру, то ли сгоряча, а может ему колдун какого-то зелья подмешал… Хотя, скорее всего, "Д-Министр" просто испугался и поддакнуть решил – ведь, у колдуна этого такая силища на плохие дела была, что с ним даже сам "Зе Царь" спорить побаивался.

Не знаю, что уж там потом при дворе стряслось, но видимо хмель заморский силу свою утратил, про требования Шейлока вспомнили, и начали из дворцов новые речи раздаваться. Если раньше свита бодро кричала "Сорок", то сейчас от этих сорока по дворцовым палатам лишь эхо гуляет: "Рок, рок, рок…". Злой или добрый не знаю, но "Д-министр" сотоварищи начал рассказывать, что в следующем году хозяйство в "Зе Царстве" на 3,7% вырастет, потом на 3,8%, а еще через год на 4,1%. Накопительным итогом получается 12.1%. Была у них еще одна басня, оптимистичная, и согласно ей, если улыбнется удача, хотя непонятно за что и когда, то рост этот будет выглядеть чуть получше: 4,8%, 5,5% и 6,5%, всего – 17,8%.

Читайте также - Похоже, уже к Новому году "Слуга народа" окончательно посыплется

Как сами видите, даже веселая басня, в которую, по обыкновению, закладывают самые несбыточные мечты и желания, не дотягивает до первоначальных слухов. Точно, злой "рок, рок, рок…". Хотя, признать нужно, что "П-Министр" витязем был упорным и от своих "сорока" не отступал. Каждый раз, при честном народе выступая, вспоминал о них и приговаривал, что это только начало, чем еще больше смердов запутывал. Совсем они растерялись и кому верить не знали, то ли "Д-министру", то ли "П-министру", то ли лучше, вообще, никому, как раньше.

Ну, а если из сказочной страны перенестись в реальность, то даже в развитых странах, которыми управляют эффективные правительства, составленные из опытных профессионалов, прогнозы в большинстве случаев выглядят немного привлекательнее фактических результатов. Все ведь знают, что политики склонны приукрашивать действительность. Но в век популизма это "немного" становится все больше и больше, и, если исторический опыт чему-то учит, то вполне логично предположить, что слухи об экономическом процветании, содержание которых педантичное правительство технократов меняет просто на ходу, могут и вовсе никогда не материализоваться.

И в этом контексте вполне уместным может показаться сравнение с реальной ситуацией из мира, где за неверные слухи, в простонародье именуемые бреднями, а то и bullshit, кому по душе английские термины, наказывают "долларом". Этот мир называется рынком акций. Стоит слухам не сбыться, как инвесторы начинают "продавать факты", уничтожая стоимость компаний и их нерадивых руководителей.

Читайте также - Тайные жабы Зеленского: хронология гибридной войны с Коломойским

У Украины нет акций, которые можно было бы распродать. Продавать украинские облигации тоже никто не торопится. Ведь сейчас не так много мест в мире, где еще можно заработать на облигациях. Так что, пока наше правительство, то ли от невиданной щедрости, то ли от безысходности, а то ли еще от чего, дает владельцам облигаций возможность фантастически заработать, никто их распродавать не будет. В крайнем случае, если карета превратиться в тыкву, то реструктуризируют, как в 2015-м, и тоже не прогадают.

Ну, а в сказочной стране и даже за ее кордонами поползли слухи, что "Зе Царь" вместе со свитой своею не совсем знает, что делать. Указов-то разных уйму насочиняли, а что с ними делать, никто не знает. Оказались они не мудростью державной, а фантазией хмельною. Когда увидели, что народ не всем указам рад, отменили их вскорости, чтобы любовь народная не ослабела. А купцы заморские от этого еще больше запутались. Оказалось, что кому-то царский указ вовсе и не указ. Так, ни одного дела до конца и не довели.

Читайте также - Переживет ли Украина 2020 год. Что готовит Путин для Зеленского

И выяснилось потом, что шла страна не к "грани прорыва", а к "краю обрыва". А когда пришли, то свита царская, как водится, разбежалась. Оказалось, что каких преданных не выбирай, а умных они все равно не заменят. Кто посовестливее, домой к себе вернулся, в деревню, чтобы привычным делом заняться. Кто-то решил на активистской ниве подвизаться и продолжает за все хорошее против всего плохого бороться. Есть и такие, кто обратно в заморские страны вернулись, на места насиженные. Ну, а большей же части во дворцах так понравилось, что они оттуда уходить наотрез отказались и остались преданно служить новой власти, а потом опять новой и так без конца и краю. Что же стало с "Зе царем", достоверно неизвестно, но, как всегда, об этом ходит масса слухов.

P.S. Конечно же, вся история вымышленная, сказка, и не пытайтесь угадать никаких реальных персонажей, а главное не пробуйте повторить в реальной жизни.