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12.12.2019, 15:04

Сколько должен стоить министр, чтобы не работать на "хозяев"

Сколько должен стоить министр, чтобы не работать на "хозяев"
соучредитель аналитического центра Украинский институт будущего

Экономия на зарплатах госслужащих, обходится Украине в миллиарды долларов потерь, низким качеством жизни населения и оттоком трудового капитала

Достали уже эти нытики, что зарплата министра будет $10 000. Да пусть хоть $20 000, если он не ворует и работает на украинцев, а не на теневых хозяев.

1. Министр - человек, профессионал, который принимает решения на миллиарды гривен! Будь то министр экономики, здравоохранения, энергетики или обороны...

2. Если вы хотите иметь профессионального менеджера, он не может стоить дешево.

3. Зарплата ТОПа компании с миллиардным оборотом не может быть меньше $10 000-$15 000.

Смотрите видеоколонку - Когда украинцы жили хорошо?

4. Если хотите иметь дешевого, ему будут платить воры из бюджета и вы потеряете все, что имеете (как и было последние 28 лет).

5. К слову, уже считал, если депутаты, наши представители, не получают зарплату от нас (из бюджета), они получают ее из рук своих "новых хозяев".

6. Посчитайте. Банально, экономия на зарплатах госслужащих в $100 млн в год, обходится Украине в миллиарды долларов потерь, а украинцам - низким качеством жизни и необходимостью трудовой миграции.

К слову. Если принять, что депутаты в парламенте получают доплату в 10 000, то 212 депутатов, дающие 51% голосов, обойдутся своим "хозяевам" всего в $25 млн в год.

А теперь скажите, сколько можно украсть из бюджета, раздавая эти $25 млн?

Читайте также - Зарплаты на максимуме. А когда украинцы жили лучше - при Зеленском, Януковиче или Ющенко?

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Теги: зарплата министра, цена министра, зарплаты госчиновников
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