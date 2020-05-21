Славянский шкаф Дмитрия Гордона

Собственно, это все, что можно сказать о гадких интервью Дмитрия Гордона с двумя негодяями – Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской. Я не слушал/не смотрел эти, с позволения сказать, интервью, но это точно не тот случай, когда "не читал, но осуждаю".

С 2014 года и Гиркин, и Поклонская наговорили столько, что любая мало-мальски профессиональная правоохранительная система могла бы сотню раз осудить, пусть заочно, этих персонажей, за их черные дела.

Это наша общая беда, что десятилетиями многочисленные судьи, прокуроры, милиционеры, СБУ-шники главной своей целью видели шантаж бизнесменов, политиков, всех, кто попадется под руку. Но напрочь разучились грамотно писать протоколы, забыли статьи уголовного кодекса. Зато назубок изучили цены на киевскую и зарубежную недвижимость, лучше экспертов автосалонов ориентируются в каталогах дорогущих автомобилей, которые и в голову не придет покупать на честно заработанные деньги…

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Так что напрасно ожидать квалифицированной юридической оценки этих интервью украинскими правоохранителями. Что никак не влияет на моральную оценку Гиркина и Поклонской. А теперь и Гордона.

Разве оттого, что три судимости Януковича были "погашены", он перестал быть уголовником в глазах нормальных людей? Так и военные преступления и убийства, совершенные Гиркиным, очевидны. Как очевидна и измена украинской присяге Поклонской, даже фотографии которой в период ее пребывания на Резницкой ясно свидетельствуют о том, что занималась она в прокуратуре делами, явно далекими от юриспруденции.

А уж то, что она творила в Крыму, является очевидной изменой.

Так что слушать, так называемые, интервью этих отъявленных негодяев – укорачивать свою жизнь и поощрять их грязные дела, демонстрируя интерес к маргинальным уголовникам.

Другое дело – человек, который протащил в эфир сначала в Интернет, а потом и в виде многочисленных фрагментов и комментариев, на телеэкраны.

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Было бы в Украине нормальное журналистское сообщество, а не бюро добрых услуг, потерявшим совесть олигархам, оно немедленно отреагировало бы презрением и бойкотом по отношению к, так сказать, автору всей этой мерзости.

Впрочем, очевидно и другое. Все проекты Гордона никакого отношения к журналистике не имеют. Все это чистый маркетинг – с одной стороны, паразитирование на громких именах героев его интервью и изданий, а с другой, - использование для зарабатывания денег самых низменных и первобытных качеств публики, клюющей, к сожалению, эти зерна отравы.

Не отрицая организаторских способностей и напора автора, главного редактора, продюсера и, как теперь выяснилось, и секретного агента, всегда буду настаивать, что его "творчество" - никакая не журналистика. Ничего нового в многочисленных интервью – будь то компартийно-пропагандистско-украинско-националистический президент Кравчук, или советско-патриотическо-уголовно-шовинистическийпевец Кобзон.

Было ли это интересно примитивной публике – да. Приносило ли прибыль автору – да. Было ли полезно для общества – нет!

Вся "творческая" жизнь Гордона крутилась вокруг уже известных имен. И все тома его бульварных подшивок и сотни километров видеозаписей не стоят и одного репортажа, сделанного по истинным журналистским стандартам, с настоящим сопереживанием героям.

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Такие примеры есть и в современной украинской журналистике. В моем сознании телезрителя один прифронтовой телерепортаж Алены Курбановой на "Прямом", не только заставивший зрителей сопереживать и плакать перед экраном, но и самой разрыдаться в студии – лучшее свидетельство журналистской профессии. Один такой материал перевешивает все макулатурные творения Гордона.

Возможно, кто-то удивится, но журналистика – это профессия. Как профессия учителя, врача или кажем, инженера-строителя, на которого учился, Гордон. Журналистика как профессия, которой учатся в университетах, существует по своим законам, предусматривает очень много нюансов, лежащих, прежде всего, в моральной плоскости, к сожалению недоступной многим, называющим себя журналистами.

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Как вишенка на торте "творчества" Гордона – его нахмуренное "признание" в выполнении функций спецагента. В этом видео все прекрасно: и новый в практике разведок мира термин "в содружестве со спецслужбами" (сотрудничество – да, но "содружество"?!), и про флешки, которым суждено стать главными уликами в Гааге. Но прежде всего таинственный голос автора, не намекающий, но прямо говорящий о его тайном сотрудничестве с тайными же службами. Возникает только один вопрос – когда его завербовали?

Даже знакомство и сотрудничество с известным зенитчиком-разведчиком не дало автору этого видео знания того, что ни одна спецслужба мира не будет подтверждать сотрудничества с завербованным агентом, а уж тем более с журналистом – в мире спецслужб это считается неприличным.

И даже если сотрудничает разведка с журналистом в силу каких-то сверхординарных причин – будет молчать как рыба. Да и журналист, пусть даже замеченный в сотрудничестве, как партизан, будет все отрицать. Таковы правила, как не писанные, так, кстати, и писанные, этих профессий – журналистов и разведчиков.

Так что то, что предложили нам посмотреть, не из профессии, а из бородатого анекдота про славянский шкаф.

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