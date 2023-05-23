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События в Белгороде могут ускорить завершение войны

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 10:20

Маленький Гайворон стал большим сигналом для Кремля – теперь война будет другой.

События в Белгородской области Российской Федерации стали настоящей сенсацией.

Россия делает шаги, чтобы истощить Украину. Путин уверен, что время является его верным союзником. И что рано или поздно он создаст свое государство от Ужгорода до Ашхабада. А между тем война как дрожжи, – распространяется по разным сторонам, в том числе и на территорию самой Российской Федерации.

Без уничтожения военных ресурсов России на ее территории агрессор будет довольно долго иметь возможность для продолжения этой многолетней войны на истощение. По социологическим данным война все еще пользуется высокой поддержкой россиян, считающих, что их страна возвращает свои исторические земли, захваченные нацистами и Западом. У Путина мандат на многолетнюю войну.

Когда союзники убедятся, что Россия не собирается заканчивать войну – а она не собирается и собираться не будет – рано или поздно им придется прийти к выводу, что с помощью этих дальнобойных ракет или истребителей придется уничтожать военные арсеналы на территории самой Российской Федерации. Или согласиться на лишние годы этого вооруженного противостояния.

И вот даже события в маленьком Гайвороне – это сигнал для российского политического руководства. Сигнал, что эти планы, на которые рассчитывает Путин, буквально очарованный этой своей новой войной, – не смогут воплотиться в жизнь. Что Кремль будет иметь дело уже совсем с другой войной. Не просто с войной на истощение Украины, но и с войной на истощение России.

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