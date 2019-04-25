Социальный возраст. Этапы взросления пост-советских обществ

"Социальный возраст определяется путем сравнения уровня социального развития человека со среднестатистической нормой для его сверстников. Социальный возраст связан с социальными изменениями, которые происходят в психике человека. К ним относятся важнейшие жизненные события, так называемые социальные часы, определяющие мировоззрение человека, его отношение к жизни" (из лекций по возрастной психологии).

Советское государство пыталось регламентировать все сферы человеческой жизни. Социальные часы homo sovieticus были расписаны от рождения до смерти. Выбирать можно было среди ограниченного круга профессиональной, экономической, общественной и политической активности. Любые попытки несанкционированных индивидуальных и коллективных действий пресекались. Даже пассивный уход от советской действительности карался статьей уголовного кодекса.

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В этих условиях сформировался человек, который даст фору любому по навыкам выживания, но при этом совершенно беспомощен во всем, что касается развития. Мы учились копить и доставать, вместо того, чтобы учиться зарабатывать и покупать. Бестселлерами в СССР были "1000 мелочей" и "100 способов применения старых колготок". У нас всегда с собой была "авоська", само название которой говорит о социальных часах советского человека - от одного "авось" до другого.

Из нас растили Маугли - профи в жестко регламентированной среде и абсолютных детей в свободном конкурентном обществе. Кода нам дали свободу и конкуренцию, мы повели себя как дети. Появилась свобода инвестиций - понесли деньги в МММ. Появилась свобода веры - начали заряжать тазики перед телевизором. Появилась политическая свобода - начали искать новых родителей, который вернули бы нам бесшабашную детскую жизнь безо всяких лишних свобод.

В период дезориентации общество обращается к своей культуре - набору норм, ценностей, устойчивых моделей поведения. Страны Балтии сохранили культуру развития и достаточно быстро вернулись к рынку. Культура стран Средней Азии и Закавказья привела их к калейдоскопу авторитарных режимов. Российская культура сформировала зарос на большевиков, а потом на чекистов. Беларусь выбрала "батьку", а Украина и Молдова расслоились на сословия.

Во всех постсоветских странах общество взрослеет. Но изменение социального возраста происходит неравномерно. Более старшие ратуют за движение вперед, а участники младшей подготовительной группы хотят возврата в свое безмятежное детство. В ряде стран подобное расслоение наблюдается между homo sovieticus и носителями досоветской культуры на "присоединенных" к СССР территориях. Но при этом взрослеют все, вне зависимости от региона и традиций.

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Интересную интерпретацию взросления российского общества услышал в интервью Анастасии Николской. Сначала детей-Маугли выбросили выживать в условиях рынка. Потом детвора хотела вернуть коммунистов, но их остановили взрослые старой формации, повзрослевшие "реальные пацаны" и примкнувшая к ним интеллигенция. Потом дети добровольно согласились обменять ненужную свободу на "порядок и рост благосостояния".

В начале десятых повзрослевший средний класс больших городов попытался эту свободу вернуть. Но он был мал, неорганизован и слабо понимал, чего хотел. Взрослые из бывшей советской структуры, которая раньше отвечала за пропаганду и порку детей, быстро восстановили порядок и еще сильнее ограничили свободы. А потом эта структура предложила детям покататься на красивой машинке. Что характерно, многие подростки и взрослые примкнули к их стройным рядам.

Они гоняли без правил, зацепили несколько иномарок и раскатали в грязь часть соседнего детского сада. Потом оказалось, что за бензин нужно платить, машину ремонтировать, а за нарушение правил начинают выставлять счета. Сначала доморощенные взрослые обещали импортозамещение, а потом начали отбирать пенсии, повышать налоги и заниматься прочими непотребными делами. Дети обиделись и показали взрослым фигу на региональных выборах.

Сегодня запрос на порядок прошел. В России впервые запрос на перемены превышает страх перемен. В обещания роста благосостояния никто не верит. На машинке покатались - надоело. Теперь хотят справедливого будущего, но с детским уклоном. Те рыночные блага, которые уже вкусили, пусть остаются. Желаемую справедливость пусть кто-то принесет. Ответственность готовы нести в виде привычного "потерпеть". Участвовать тоже готовы, но не знают как.

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Нынешние российские взрослые с эти запросом не справляются. Во-первых, им не верят. Во-вторых, взрослые продолжают видеть в социально подросшем обществе детей. В результате в президентских рейтингах (это уже по другим соцопросам) после действующего президента и министра обороны следует бывший КВН-щик Слепаков. Ничего не напоминает? Ему бы еще сериал снять про справедливое будущее и точно побьет всех президентов.

Социальный возраст жителей Украины, несмотря на разошедшуюся траекторию развития, удивительно напоминает возраст российских сверстников. Это одна из причин оккупации Крыма и войны на Донбассе. Взрослые берегут свой семейный бизнес - пороть и обманывать детей на вверенной им территории. Но именно во многом стараниями этих взрослых в Украине сейчас происходит смелый социальный эксперимент по передаче власти в стране подросткам.

Ситуация сравнима с началом 1990-х - с той разницей, что дети повзрослели. Они либо справятся с задачей, либо опять начнется ревизия и откат назад. Лепестками роз никто путь посыпать не будет. В Грузии подобный эксперимент проводила команда реформаторов и визионеров. В тот раз дети не успели повзрослеть и при первой возможности проголосовали за нового "заботливого отца". Посмотрим, чем закончится эксперимент в Украине.

А часики тик-так.

(Источник - блог автора)