Современная городская среда: какими должны быть скамейки

Высокое качество жизни и городской среды создается множеством мелочей. В этом контексте даже обычные скамейки имеют большое значение.

Во-первых, они являются важной частью системы визуальных коммуникаций города. Это украшение улиц. Во-вторых, они дают бесплатное удобство гражданам, которое выражается в физическом и психологическом комфорте. А для пожилых граждан они еще и критически необходимы как место после прогулок. В-третьих, скамейки становятся местами притяжения для граждан и "оживляют" городское пространство.

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Разумеется, есть разные по расположению и функциям скамейки. Одни располагаются во дворах многоквартирных домов и служат местом общения. Другие – рядом с торгово-развлекательными центрами. Третьи – вдоль улиц. Четвертые – в открытых общественных пространствах.

Но, независимо от вида, есть общие свойства и характеристики, которыми должна обладать любая "цивилизованная" скамейка.

Скамейка должна быть удобно расположена

Скамейка должна располагать к созерцанию – иметь хороший обзор, чтобы люди могли наблюдать за городской жизнью, природными или архитектурными достопримечательностями.

Несколько лет назад власти британского городка Порткол установили пару скамеек, спиной к живописному заливу. В итоге люди вынуждены были смотреть на здание отеля и дорогу, чем были недовольны. Но местная туристическая ассоциация решила воспользоваться неудобной ситуацией – мол, так удобнее делать "селфи". Так появились первые в мире скамейки для "селфи". Правда, пришлось убрать спинки скамеек, чтобы люди могли выбирать, в какую сторону смотреть во время отдыха.

Скамейка должна быть со спинкой

Иначе это уже не скамейка, а лавочка. Без спинок сидеть менее удобно, так как не расслабляется спина. Это особенно актуально для пожилых граждан, которым нужно на что-то опереться. Причем, по возможности, спинку стоит делать не под 90 градусов, а анатомической формы с ортопедическим изгибом. Это обеспечивает поясничную поддержку.

Сиденье и спинка скамейки должны быть изготовлены из дерева

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Лучше не делать сидения и спинки скамеек металлическими, потому, что на них холодно и опасно для здоровья сидеть в зимнее время. И, соответственно, они очень нагреваются летом. Наиболее удачный материал – дерево.

Только очень важно, чтобы между деревянными брусками не было больших щелей, ведь на такой скамейке долго не посидишь. Бруски должны плотно прилегать друг к другу.

Скамейка должна быть оптимальной длины

Иногда приходится видеть длинные скамейки – размером в три и больше метров. На практике они часто остаются полупустыми, потому что нескольким незнакомым людям сидеть рядом дискомфортно. Более естественно, когда скамейка в полном распоряжении одинокого человека, пары или компании.

Скамейка должна быть защищена от вандализма

Вандализм есть и в цивилизованных странах мира, не говоря уже об Украине. Отдельные личности, к сожалению, садятся на верхнюю спинку скамеек, вместо сиденья, или даже прыгают на скамейках. Поэтому материалы конструкции должны быть прочными. А также такими, чтобы скамейку можно было легко чистить и мыть. Да-да, скамейки нужно периодически приводить в порядок.

Скамейка должна сочетаться по архитектурному стилю с окружающей средой

Обычный и простой дизайн скамеек является универсальным, практически всегда вписывается в городскую среду. Стоит избегать ковки вычурных металлических орнаментов и украшений, которые значительно повышают стоимость скамейки.

В зонах отдыха и туристических маршрутов возможны и эксклюзивные скамейки. Например, скамейки на Пейзажной аллее в Киеве являются арт-объектами и достопримечательностями, образуя детский сквер. Аналогично, более чем уместны "литературные" скамейки в парке Шевченко в Одессе.

Расцветка скамейки должна гармонично сочетаться с окружающей средой

Гармоничная расцветка – не значит яркая. Чем ярче цвет, тем больше он раздражает. Глаза должны отдыхать. Да и яркий цвет, как правило, предполагает покраску скамейки. А значит, потом придется тратить деньги на очередные работы по покраске. А до этого скамейка будет выглядеть "облезлой".

Гармоничная расцветка – это, как правило, естественный цвет скамейки. Нейтральные, спокойные и живые тона.

Возле скамейки должна быть урна

Люди часто едят, сидя на скамейках. Чтобы они не бросали мусор себе под ноги, а сами скамейки были чистыми, недалеко от скамейки должна быть урна.

Однако "недалеко" – не означает "вплотную" и "совсем близко". В наших реалиях их часто ставят впритык к скамейкам. В таких случаях они должны быть герметичными. Если урны негерметичны, они могут вызывать дискомфорт неприятными запахами, особенно от выброшенных окурков. Поэтому желательно размещать урны на расстоянии не менее трех метров от скамейки.

Перечисленные требования к скамейкам – лишь базисный минимум, который необходимо учитывать. Если же говорить о максимуме, то нет предела совершенству.

В эпоху Интернета уже недостаточно просто места, где можно просто посидеть. Не менее важно, чтобы был доступ к Интернету через бесплатный Wi-Fi или возможность подзарядить гаджет.

Исходя из этих соображений, в 2016 году первые скамейки на солнечных батареях установили в Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, Каменце-Подольском, Хмельницком. В 2017 году такие "умные скамейки", где можно подзарядить гаджеты, появились в Одессе, Черновцах и других населенных пунктах. Как правило, это была инициатива частного бизнеса или общественников.

Скоро наступит весна, и проблема комфортных скамеек резко актуализируется. А пока - у местных властей есть запас времени для того, чтобы понять, какие скамейки стоит устанавливать, чтобы улучшить городское пространство и жизнь граждан.