Спасибо команде. Спасибо читателю. Спасибо коллегам

Последняя колонка в этом году о самом важном. Колонка-тост. О любимой общественно-политической редакции и Лиге в целом. И тут есть что сказать. Ведь в этом году Лига снова меня удивила. Хотя за более чем 10 лет я видел ее разной.

Лига ошибалась (извините). Лига глючила (извините). Лига заваливала вас рекламными баннерами (извините). И вообще писала «в Донбассе» (больше нет - так решил читатель). Но зато какие мы честные с вами!

За этот год мы остались собой. Это главный результат для любого хорошего медиа.

Вместе с читателем пережили выборы. Вместе с читателем пережили вторые выборы.

Удивлялись. Грустили. Надеялись. Но оставались собой в главном - оставались объективным источником достоверной информации.

Вообще Лига - это не просто медиа. Это безвременный ледокол. Мне нравится ее такой представлять. Этому кораблю безразличны шторм, волны и политическая пена. Задача команды корабля сделать все, чтобы судно было вечным. И она справляется уже очень много лет.

Горжусь каждым членом экипажа! Не знаю больше СМИ с такой длинной историей и такой самоотверженной командой.

Что дальше?

Абсолютно все вокруг будет меняться. Будет другой президент. Будет другая Конституция. Будут другие политики. Будут открываться и закрываться десятки других медиа. Все поменяется тысячи раз. И об этом напишем мы. Даже через сто лет внуки ваших внуков смогут читать Лигу и плыть на борту самого надежного медиа страны. Я абсолютно уверен.

Но мало быть одним из самых качественных. Надо ставить на корабль современный двигатель (в процессе). Совершенствовать сервисы (в процессе). Вводить полноценное обслуживание на украинском и английском языках (тоже в процессе).

А еще надо становиться для постоянных читателей любимым медиа. Опорой во времена хаоса и дезинформации. Местом, где всегда объяснят и расскажут главное. Местом, которое экономит время, дарит удовлетворение. И никогда не подводит (а если так происходит иногда - вы уж извините нас, мы не специально).

Мы знаем, что у нас самый качественный читатель в Украине. Самый требовательный. Самый умный. Наши читатели - согласно опросу - за рынок земли (в той или иной вариации). Одного этого факта достаточно, чтобы голову вскружило (нам очень повезло иметь такую аудиторию). Спасибо вам!

О коллегах.

Я вижу примерно пять украинских медиа, с которыми рад конкурировать. Они всесте с нами в списках самых качественных СМИ. И их корабли тоже плывут рядом - спасибо им, что не сдаются в угоду обстоятельств и держат курс строго на качество. С новым годом, коллеги.

Спасибо команде. Спасибо читателю. И пусть новый год удивляет нас всех, подарит каждому самое важное, нужное, необходимое. А что именно - об этом подумайте прямо сейчас. И пусть желание сбудется.