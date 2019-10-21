Стеб "Квартала" над Гонтаревой - результат оскотинивания общества

В жизни есть немало моментов, которые заставляют нас реагировать на внешние раздражители. Начинается дождь, и мы открываем зонт или ищем убежище. Мы видим красный свет и не бежим через дорогу. Если упал человек, то помогаем ему подняться. Все это - естественная реакция нормального человека. Именно нормального. Мы не отбираем зонт у того, у кого он есть, не бежим наперерез автомобилям на запрещающий сигнал светофора и не пинаем упавшего. Так принято в цивилизованном обществе. Есть исключения, но они лишь подтверждают правило.

Но, например, стоит вам прийти на похороны и начать запускать там фейерверк, вас воспримут, как неадеквата. Если вы после еды вытрете руки о волосы или о скатерть, будете восприниматься, как бескультурный человек. А, в случае, если вы позволите бестактность и не принесете извинения, можете стать изгоем в той компании, где это произошло. Такая реакция нормальна для любого общества, которое старается следовать законам, морали и правилам поведения.

А еще в цивилизованном обществе не принято смеяться над умирающими, над слабыми или загнанными в угол. Это признак человечного общества. Это признак того, что нравственные принципы мотивируют людей на подобную реакцию. Да, в любом обществе есть фрики, которые эти правила игнорируют. Но они потому и считаются фриками, а не адекватными членами общества.

Когда хор имени Веревки вместе с 95-ым Кварталом исполняют номер, в котором смеются над сгоревшим домом Валерии Гонтаревой, а людям в зале это нравится, то у меня возникает ощущение, что наше общество методично расчеловечивали и оскотинивали, и теперь мы видим результат. Страшный результат. Потому что, глядя на веселье и радость в зале тех, кто ухахатывается от слов, что люди решили помочь на пожаре и соляру в огонь подливали, а так же их искреннюю и незамутненную сознанием реакцию на все остальные пассажи песни, я подумал, как бы каждый из смеющихся реагировал, если бы песня была о них и о их близких. Точно не так. А почему? Потому, что их приучили так реагировать на чужую боль. И формируют информационное пространство с маркерами, кто именно сегодня чужой.

Меня тяжело назвать симпатиком Гонтаревой. Я ее стабильно критиковал и озвучивал к ней немало претензий. Считаю, что правоохранительные органы и экспертное сообщество должны дать оценку ее деятельности. Именно они. Но злорадствовать над ней я не буду. Это вне моих моральных стандартов. Да, я не ангел, но своих внутренних демонов держу под контролем и не даю им победить.

Человек остается человеком, когда побеждает свою животную суть и эволюционирует, растет, как нравственная личность. А то, что показал Квартал-95 – это как раз попытка удовлетворить животную суть и вернуть человека на более низкую нравственную ступень.

Попытка приучить смеяться над слабым, пнуть, упавшего, сделать еще больнее тому, кому больно и за этот счет поднять свою самооценку. Хуже номера, который исполнил квартал 95 про Гонтареву, только реакция людей в зале. Общество, которое легко соглашается понижать свою моральную планку и забывающее, что такое нравственность, быстро теряет представление о нормах человечности и оскотинивается.

Как там Михаил Афанасьевич говорил о разрухе в головах? "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "бей разруху!" - Я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более - людям, которые, вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!".

Так вот, "Собачье сердце" было написано в 1925 году. Скоро сто лет этому произведению, а почти ничего не поменялось на территории, которую изнасиловали большевики.

Я намеренно не акцентировал внимание на том, как этот номер восприняли на Западе, и почему он воспринялся, как плохой сигнал для внешних инвесторов. Министр экономики уже прекрасно объяснил, почему этот номер, который "Квартал-95" вместе с хором имени Веревки исполнили про Гонтареву, может крайне дорого обойтись Украине.

Но не написал, кто это финансово будет компенсировать, если это все же станет причиной отказа от сотрудничества западных инвесторов с Украиной.

Меня больше интересует, чтобы процесс расчеловечивания в Украине был остановлен. Ведь, жить в таком обществе, мало кто захочет.

И я не хочу. Потому и пишу о подобном. Но сила слова в СМИ имеет меньший эффект, чем вирусные номера от Квартала. И до тех пор, пока руководство Украины, в лице президента, который, по публичному сообщению Елены Кравец продолжает вычитывать сценарии "Квартала-95", не начнет сам пресекать подобные моменты, то процесс морального падения будет лишь ускоряться.

Правда, для этого президенту надо самому осознать ситуацию и захотеть ее исправить.

А пока "Квартала-95" остается частью власти и одним из ее медиаинструментов, шансы на эволюционный скачек у нас минимальны.