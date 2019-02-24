Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.02.2019, 09:43

Стоит ли Евровидение позора: артисты и их выбор

Стоит ли Евровидение позора: артисты и их выбор
Журналист LIGA.net

История с участниками отбора снова обнажила проблему связи между гражданской позицией и карьерными устремлениями артистов

Реклама
Реклама

Кто бы как не относился к Евровидению, песенный конкурс за годы участия в нем Украины стал важнейшей частью медиа продвижения нашей страны на континенте. Зритель ждет выступления лучших сольных певцов и групп, переживает при оглашении результатов, гордится поднятыми украинскими флагами в фан-зонах. Получить заветную путевку на конкурс можно только пройдя горнило национального отбора. Сама возможность попасть в ряды претендентов – большая удача. Ведь каждый исполнитель становится медиа событием – жюри, миллионная телевизионная аудитория, не говоря уже об интервью для СМИ.

Претендентам, а зачастую это уже сложившиеся артисты, только того и надо. Информационный шум может стать одной из ступеней подъема артиста на вершину популярности. Видимо, так рассуждали сестры Опанасюк из дуэта Anna-Maria, когда их пригласили на телеканал ATR.

Реклама

Всем известно, что произошло дальше. Девушки старательно отвечали на вопросы неистового Скрыпина – о принадлежности Крыма, войне, российской агрессии. Но ответы оказались совершенно неудовлетворительными ни для журналиста, ни для большинства зрителей. Кроме того, оказалось, что родители артисток верой и правдой служили и служат оккупационным властям в Крыму.

На интервью гневно отреагировали не только пользователи социальных сетей, но и чиновники. По мнению вице-премьера Вячеслава Кириленко, "национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины". После оглашения итогов конкурса он намекнул, что "история с участником от Украины еще далеко не завершена".

В финале нацотбора стало ясно, что девушки так и не поняли происходящего. Артистки пожаловались, что их пытаются скомпрометировать и заставляют выбирать между родителями и Украиной. Впрочем, не вызвав сочувствия и понимания у жюри, которое поставило им самый низкий балл.

История с дуэтом обнажила проблему связи между гражданской позицией и карьерными устремлениями артистов. Можно быть хорошим исполнителем и никудышным патриотом, либо наоборот. Группа "Гринджолы" времен Оранжевой революции - тому подтверждение.

Читайте также
Победа MARUV под вопросом: вице-премьер и UA:Перший - видео 23.02.2019Евровидение-2019. Названо имя представителя от Украины: видео 23.02.2019Евровидение. ANNA MARIA: Чей Крым - вопрос провокаторов (видео) 23.02.2019

Действительно, артист может делать вид, что не понимает происходящего в стране, может как мантру повторять, что он "за мир во всем мире", это его частное дело. Но когда речь идет о том, чтобы представлять страну, у исполнителя должна быть четкая и однозначная позиция. Разве нет?

Но, как оказалось, иных критериев отбора, кроме голоса исполнителя, не существует. Например, анкета претендента очень скудная: инициалы, возраст, город проживания, телефон и ссылка на выступление. Понятно, что эти данные практически не дают представления о человеке. Может и не стоит узнавать всю подноготную, но какие-то вехи жизни все же должны быть озвучены, анкета претендента должна быть более содержательна. Иначе казус дуэта Anna-Maria может повториться.

Организаторы национального отбора могут возразить: где же взять столько артистов, чтобы и талантливы были, и с проукраинской позицией. Может и так. Но ведь даже не пробовали, и отбор на Евровидение-2019 это показал. А если и случится "артистический голод", во что верится с трудом, то лучше вообще отказаться от участия в конкурсе, чем продвигать исполнителей, которые не в состоянии определиться, что для них Украина - Родина или стартовая площадка для артистической карьеры.

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: скандал на Евровидении, отбор на Евровидение, евровидение, евровидение 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Как устроена медицина в Израиле. Интервью Романа Гольдмана
Люди Как устроена медицина в Израиле. Интервью Романа Гольдмана
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 