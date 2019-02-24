Стоит ли Евровидение позора: артисты и их выбор

Кто бы как не относился к Евровидению, песенный конкурс за годы участия в нем Украины стал важнейшей частью медиа продвижения нашей страны на континенте. Зритель ждет выступления лучших сольных певцов и групп, переживает при оглашении результатов, гордится поднятыми украинскими флагами в фан-зонах. Получить заветную путевку на конкурс можно только пройдя горнило национального отбора. Сама возможность попасть в ряды претендентов – большая удача. Ведь каждый исполнитель становится медиа событием – жюри, миллионная телевизионная аудитория, не говоря уже об интервью для СМИ.

Претендентам, а зачастую это уже сложившиеся артисты, только того и надо. Информационный шум может стать одной из ступеней подъема артиста на вершину популярности. Видимо, так рассуждали сестры Опанасюк из дуэта Anna-Maria, когда их пригласили на телеканал ATR.

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Всем известно, что произошло дальше. Девушки старательно отвечали на вопросы неистового Скрыпина – о принадлежности Крыма, войне, российской агрессии. Но ответы оказались совершенно неудовлетворительными ни для журналиста, ни для большинства зрителей. Кроме того, оказалось, что родители артисток верой и правдой служили и служат оккупационным властям в Крыму.

На интервью гневно отреагировали не только пользователи социальных сетей, но и чиновники. По мнению вице-премьера Вячеслава Кириленко, "национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины". После оглашения итогов конкурса он намекнул, что "история с участником от Украины еще далеко не завершена".

В финале нацотбора стало ясно, что девушки так и не поняли происходящего. Артистки пожаловались, что их пытаются скомпрометировать и заставляют выбирать между родителями и Украиной. Впрочем, не вызвав сочувствия и понимания у жюри, которое поставило им самый низкий балл.

История с дуэтом обнажила проблему связи между гражданской позицией и карьерными устремлениями артистов. Можно быть хорошим исполнителем и никудышным патриотом, либо наоборот. Группа "Гринджолы" времен Оранжевой революции - тому подтверждение.

Действительно, артист может делать вид, что не понимает происходящего в стране, может как мантру повторять, что он "за мир во всем мире", это его частное дело. Но когда речь идет о том, чтобы представлять страну, у исполнителя должна быть четкая и однозначная позиция. Разве нет?

Но, как оказалось, иных критериев отбора, кроме голоса исполнителя, не существует. Например, анкета претендента очень скудная: инициалы, возраст, город проживания, телефон и ссылка на выступление. Понятно, что эти данные практически не дают представления о человеке. Может и не стоит узнавать всю подноготную, но какие-то вехи жизни все же должны быть озвучены, анкета претендента должна быть более содержательна. Иначе казус дуэта Anna-Maria может повториться.

Организаторы национального отбора могут возразить: где же взять столько артистов, чтобы и талантливы были, и с проукраинской позицией. Может и так. Но ведь даже не пробовали, и отбор на Евровидение-2019 это показал. А если и случится "артистический голод", во что верится с трудом, то лучше вообще отказаться от участия в конкурсе, чем продвигать исполнителей, которые не в состоянии определиться, что для них Украина - Родина или стартовая площадка для артистической карьеры.