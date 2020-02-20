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20.02.2020, 14:31

Страх и ненависть в Новых Санжарах. Пять ошибок власти, породивших панику

Страх и ненависть в Новых Санжарах. Пять ошибок власти, породивших панику
политический консультант

Украина привезла сограждан из Уханя - эпицентра коронавируса. Теперь в стране паника. Что-то пошло не так, или украинцы просто бесчеловечны?

Сегодня, 20 февраля, в международном аэропорту Харькова приземлился самолет, который эвакуировал украинцев и граждан других государств из китайского города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса COVID-19. Новость о том, что Украина готовится эвакуировать сограждан активно обсуждалась в СМИ и соцсетях, обрастая мифами и фейками. Теперь в стране паника: люди организовывают молебни из-за боязни возвращения сограждан и распространения вируса. Напряжение усиливается: после сообщения МВД о том, что эвакуированных украинцев доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Люди палят шины, перекрыли дорогу и подъезд к госпиталю. Паника нарастает.

LIGA.net попросила политконсультанта Ирину Серову объяснить, почему такая реакция населения и как ее можно было избежать паники.   

Есть всего три условия, чтобы паника в обществе начала стремительно нарастать:

1. Общая напряженность в обществе, вызванная произошедшими или ожидаемыми природными, экономическими, политическими бедствиями.

2. Отсутствие эффективных, пользующихся общим доверием лидеров общественного мнения и источников информации.

3. Тотальное недоверие к заявлениям, действиям и квалификации власти по всей ее иерархии от самой центральной до местной.

Все эти три фактора присутствуют в украинском обществе. 

Среднестатистический народ – это всегда и везде мало образованные, суеверные и поддающаяся вирусной панике люди, и их много. Со времен Древнего Рима нормальная власть знает сентенцию: Не пугайте слабых (народ) – их паника разрушительна.  

Во все века и народы – ответственной за распространение паники в обществе является ВЛАСТЬ!

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А теперь – что надо было сделать украинской власти, используя многочисленных пиарщиков и информационщиков Кабинета министров, партии Слуга Народа и Офиса президента Украины. 

1.  Сразу же создать отдельный информационный штаб, который бы координировал и централизовал распространение информации (через официальные и неофициальные источники), противодействовал фейкам, оперативно реагировал на вспышки паники, работал с журналистами и  ломами. И состоять он должен был бы из реальных, прокаченных и опытных информационщиков. Они есть и их много в стране. Но просто власти скорее нужны лояльные профаны, чем инакомыслящие профессионалы. 

2. Общество  должно было получать информацию о готовности к противодействию вирусу, карантину, профилактике и прочее – максимально  в исчерпывающем объеме, а то и в большем, чем оно способно переварить. Это всегда минимизирует всякое пространство для возникновения слухов и домыслов.

3. Спикерами  первого и базового эшелона в данных ситуациях должны выступать неполитические фигуры, являющиеся профессионалами в данной области. То есть медики! Можно по-разному относится к Комаровскому и к его политическим взглядам, но как этот механизм разъяснения работает – он продемонстрировал еще со времен паники 2009 года ("свиной грипп" при Тимошенко).

4. Спикерами второго эшелона должны были стать представители исполнительной власти. И в этой ситуации надо отдать должное министру внутренних дел Арсену Авакову - он единственный, который попытался.

А министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой, надо произносить меньше пафосных и пустых фраз говорить. А еще лучше - признать собственную некомпетентность и подать в отставку.

5. И только спикерами третьего эшелона должны быть политики. Коммуникационщикам Офиса президента желательно писать тексты на эту тему для Владимира Зеленского и убедить президента его учить их. Вся страна уже видела, что импровизатор он так себе.  

Я  не верю, что этот текст прочтут и каким-то образом применят представители нынешней власти. Этот текст больше для мыслящих представителей общества. Мы не проигрываем информационные войны. Мы в них уже давно военнопленные.  

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: ухань, коронавирус, Новые Санжары, эвакуация украинцев из Китая
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