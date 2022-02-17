Судебная реформа: что там с ВСП, ВККС. Воз и ныне там? Спойлер: уже есть прогресс

С 2016 года после конституционных изменений, касающихся правосудия в Украине, введены процедуры очистки и обновления судейского корпуса, которые, однако, не дали ожидаемого в обществе результата.

Главные кадровые органы – Высший совет правосудия (ВСП) и Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) – не стали агентами изменений из-за коррупции, круговой поруки и нежелания отстаивать принципы добродетели среди судей.

Однако сейчас у нас может появиться второй шанс: в прошлом году судебная реформа получила новый толчок, когда Верховная Рада приняла законодательство по обновлению ВСП и ВККС.

Обновить ВСП: миссия выполнима

ВСП – важный орган судейского управления. Он может увольнять судей, привлекать их к дисциплинарной ответственности, переводить судей из одного суда в другой.

Поэтому мы как граждане должны быть очень заинтересованы в том, чтобы в состав Совета вошли действительно профессиональные и добропорядочные специалисты, а не представители коррумпированной "элиты", которая проявляет наибольшую активность в формировании подобных органов.

Для этого законом Верховная Рада запустила процедуру конкурсного отбора кандидатов в члены ВСП и проверку действующих его членов.

За это ответственен вновь созданный Этический совет, половина состава которого – международные эксперты.

Сейчас Этический совет проверяет на добропорядочность кандидатов в члены ВСП в рамках конкурса на вакантные должности в Совет, и скоро должны состояться собеседования с кандидатами.

Также Этический совет приступил к проверке действующих членов ВСП. Граждане могут активно приобщиться к обновлению Совета путем предоставления Этическому совету информации (как положительной, так и отрицательной) о кандидатах и действующих членах ВСП через специальную форму.

Интересно, что после начала проверки члены ВСП манипулятивно обвинили Этический совет в нарушении последовательности оценки и пригрозили досрочно сложить свои полномочия. Однако Этический совет действует на основании законодательства, предусматривающего только полгода на проверку членов ВСП – медлить с началом проверки нельзя.

В конце концов, даже если члены ВРП и "самораспустятся", это не будет иметь заметных негативных последствий. Новые члены могут быть назначены относительно быстро.

Временно будет "пробуксовывать" только увольнение судей в отставку или по собственному желанию, а также отстранение их от осуществления правосудия или предоставления разрешения на заключение под стражу (ВСП, кстати, и так часто отказывалась это делать, как, например, в отношении судей "пресловутого" Окружного административного суда Киева).

Дисциплинарная функция и так заморожена уже полгода, ведь ее восстановление возможно только при формировании службы дисциплинарных инспекторов уже обновленным составом ВСП.

Насколько обновление ВСП будет быстрым, зависит от оперативности заполнения должностей субъектами назначения (съездами судей, ученых, адвокатов, прокуроров, президентом и парламентом).

Этический совет уже в ближайшее время должен предложить список кандидатов на существующие вакансии. Сейчас вопрос состоит в том, кто из членов ВСП уйдет с должности по собственной воле уже сейчас, а кого уволят после проверки. Соответственно, на те вакансии еще должны быть объявлены конкурсы.

ВККС может заработать осенью?

Одновременно с обновлением ВСП проходит конкурс в Высшую квалификационную комиссию судей, которая фактически не работает уже длительное время.

ВККС – орган судейского управления, ответственный за проведение квалификационного оценивания действующих судей и отбор на должности будущих судей. Полномочия предыдущего состава ВККС были прекращены еще в 2019 году. Он фактически провалил квалификационную оценку судей, успешно переаттестовав более 2000 судей, несмотря на негативные выводы Общественного совета добродетели.

В результате решения Конституционного Суда два года в законе оставался пробел по процедуре формирования ВККС. Однако после принятия закона летом прошлого года процесс сдвинулся с мертвой точки.

До 4 марта все желающие войти в состав ВККС могут подать документы на конкурс при условии 15 лет профессиональной деятельности в области права и соответствия требованиям добродетели и профессиональной компетентности. Конкурс будет проводить конкурсная комиссия, половина состава которой – международные эксперты, как и в Этическом совете. Конкурсная комиссия будет проводить предварительный отбор кандидатов и проводить с ними собеседования.

Со списком кандидатов в ВККС можно ознакомиться на сайте ВСП и при наличии информации об их добродетели или профессионализме – предоставить такую информацию конкурсной комиссии. Позже членов ВККС должны назначить на должности по результатам конкурса ВСП. Надеюсь, что он к тому времени будет обновлен.

Перезапуск ВККС позволит общественным организациям сформировать новый (уже третий) состав Общественного совета добродетели (ОСД), являющегося способом привлечения общественности к оценке добродетели будущих и действующих судей. Роль ВККС в формировании ОСД достаточно формальна, но она есть – созвать собрание общественных организаций, проверить их на соответствие требованиям закона.

Почему так важно, чтобы ВСП и ВККС были сформированы из компетентных и добродетельных специалистов

От этого зависит формирование качественного судейского корпуса.

Еще около 2000 судей должны пройти квалификационную оценку, примерно столько же вакансий должно быть заполнено. То есть на две трети судейский корпус может стать более качественным.

А в отношении нечестных судей должен эффективно работать механизм дисциплинарной ответственности. У порочного круга круговой поруки есть шанс быть разорванным.

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