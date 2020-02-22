Судью - на мыло?

Написать этот текст автора сподвигло несколько, казалось бы, не очень связанных между собой событий.

Во-первых, Верховный суд успешно обжаловал часть положений судебной реформы в Конституционном суде.

Реформа, стартовавшая в 2016 году, предполагала распустить Верховный суд Украины (ВСУ) и создать Верховный суд (именно в таком написании, без "Украины") с конкурсным отбором и полномочиями финальной кассационной инстанции. Что и было сделано. В октябре того же года судьи распущенного ВСУ обратились в Конституционный суд. И вот на днях он признал незаконной и ликвидацию ВСУ, и конкурс на отбор судей ВС.

Во-вторых, следственный судья Бабушкинского райсуда города Днепропетровска (да, я знаю, что город называется Днепр, но именно так они написали в постановлении суда) отпустил под домашний арест персонажа, сбившего трех человек, одного - насмерть. Причем не просто сбившего, а сбившего, удирая от полиции на украденной машине с похищенным хозяином автомобиля, у которого они, угрожая пистолетом, вымогали $10 000. Судья решил, что такой человек скрываться от правоохранителей не станет.

В-третьих, во время одного из заседаний суда по "делу Шеремета" судья, обращаясь к Яне Зинкевич (народному депутату, ветерану, основателю батальона "Госпитальеры" и Народному Герою Украины) бросила: "Можете не вставать!".

Собственно, Яна и не могла встать: она сидела перед судьей в инвалидной коляске, в которой передвигается уже четыре года.

Все эти события объединяет одна и та же красная нить: украинский судейский корпус.

Я бы хотел написать "у него проблемы", но нет. У него проблем нет. Это у нас с ним проблемы.

Каста пожизненно неприкасаемых

- "Вы знаете скандального судью Вовка?", - спросили у меня недавно.

- "Которого?", - уточнил я.

- "Ну этого, киевского. Который еще в скандал влез".

- "Так которого? Сергея Вовка из Печерского райсуда, который до Майдана сажал Юрия Луценко, а после возвращал деньги Януковичу и Коломойскому? Или Павла Вовка из Окружного админсуда Киева, многократно уличенного в "левых" доходах, уволенного после того, как НАБУ удалось нарыть часы компромата при помощи прослушки, и восстановленного в начале этого года? Или Евгения Вовка из Дарницкого райсуда, который в 2010-м односельчанина расстреливал по пьяной лавочке, вопя "Мне все по***, я пожизненно неприкасаемый"?

Тут мой оппонент был неиллюзорно удивлен. Оказалось, речь все-таки шла о Сергее Вовке. Ведь именно этот достойнейший гражданин сейчас судит Андрея Риффмастера Антоненко по делу Шеремета.

Ирония судьбы в том, что эти "Вовки" даже не родственники. Это три совершенно разных человека. Их объединяет фамилия, город, в котором они работают, профессия, пятно на репутации, и тот факт, что им долгое время удавалось и удается уходить от ответственности.

Потому что они судьи.

Как-то украинское общество допустило появление в нем совершенно закрытой и действительно пожизненно неприкасаемой касты.

Судьей быть хорошо. Судьей быть надежнее, чем политиком, надежнее даже, чем президентом. Судьи занимают должности пожизненно и де-факто имеют неприкосновенность покрепче депутатской.

Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" гарантирует им независимость от давления со стороны власти. К сожалению, при этом не гарантируя независимость от собственных слабостей вроде любви к деньгам.

Более того, судьи - практически закрытое сообщество. Полуоткрытое разве что в сторону смежных профессий. Наряду с военными и священниками, у украинских судей распространены династии. Порой еще при поступлении детишек в Харьковский юридический или академию Кивалова, их родители примерно предполагают дальнейшую судьбу своих внуков. Судьба будет завидной.

А еще у судейской касты есть непрошибаемая солидарность, замешанная на знании, что пока они вместе, им ничего не будет. И Конституционный суд всегда подставит плечо Верховному.

Но речь даже не о таких глобальных материях. В 2017 году разразился скандал, когда некая дама заблокировала своим автомобилем выезд в одном из киевских дворов. Прибывшие патрульные пообщались с дамой, оказавшейся судьей Соломенского райсуда Викторией Кицюк. По результатам общения на нее были надеты наручники и составлен протокол.

Насколько все было корректно и насколько действия полицейских были правомочны - смотрите сами.

Высший совет правосудия, однако, признал действия патрульных неправомерными. Результат для патрульных - дисциплинарное взыскание. Судья Виктория Кицюк никаким дисциплинарным мерам подвергнута не была, и через год подала документы, желая присоединиться к новосозданному Антикоррупционному суду. Не прошла.

Характерно, однако, что в обсуждении этого скандала люди разделились на две неравные группы: обычные граждане, считающие, что патрульные просто делали свою работу, и "судейские", грозящие патрульным карами и даже заявляющие, что те специально пытались дискредитировать судебную систему. В числе защитников Кицюк оказался даже один из самых известных и популярных в Украине судей, участвовавший в защите Донецкого аэропорта.

Профессиональная солидарность у этой категории граждан, признаться, непрошибаемая.

Следует ли удивляться, что еще через год, уже в Одессе, другой судья-нарушитель просто посылал патрульных куда подальше, заявляя, что он для них царь и Бог?

Отдельно можно вспомнить меметический Барышевский райсуд Киевской области, судившийся с компанией SkyUp по иску с потерянного паспорта гражданки, лично заявлявшей, что она никаких исков не писала. Вспомнить хотя бы потому, что именно эта авиакомпания не только вывезла наших граждан из китайского Уханя, но и, в отличие от власти, отлично и спокойно рассказала о происходящем. И еще ряд судов в пользу Игоря Коломойского, о которых автор этих строк писал ранее.

Нужен выход

Ключевой идеей судебной реформы должно было стать очищение судейского корпуса.

Оно не состоялось. По объективным и субъективным причинам. Автору этих строк еще четыре года назад куратор судебной реформы в АП, Алексей Филатов, на пальцах доказывал, что всех заменить нереально - во-первых, нужно где-то взять тысячи новых людей соответствующей квалификации, а во-вторых, если сделать это политическим решением - они восстановятся через ЕСПЧ и другие международные инстанции.

Впрочем, как видим, до международных инстанций не дошло - хватает и Конституционного суда.

С другой стороны, нельзя и сказать, что предыдущая власть была последовательна и решительна в намерении довести очищение украинского судейского корпуса до конца. Эта же власть… достаточно будет сказать, что за взаимодействие с судьями в ней отвечал Андрей Богдан, известный одновременно связями с Андреем Портновым и Игорем Коломойским.

Проблема в том, что несправедливость становится все более выпуклой, все более очевидной. Даже если вычесть экономический аспект (отсутствие в Украине даже подобия правосудия, а, следовательно, и защиты прав собственности - основной аргумент против инвестиций в нашу страну), остается социальный. Если к сосуду подвести огонь, но не давать выпустить пар, сосуд разорвет, как ты его изолентой не перематывай. Если граждане потеряют любую надежду на украинский суд, в лучшем случае, они начнут решать вопросы без него. В худшем - перейдут к прямой агрессии в адрес судей.

Возможно, меня сейчас обвинят в разжигании ненависти, но я лишь констатирую факт. Судейский корпус допускает слишком явную, слишком резонансную несправедливость, а все связанные с этим проблемы решает круговой порукой.

Рано или поздно закрученную гайку сорвет вместе с резьбой. Это не стращание и не запугивание. Это просто бытовая физика.