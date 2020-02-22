Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2020, 19:19

Судью - на мыло?

Судью - на мыло?
журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"

В Украине уже давно существует каста пожизненно неприкасаемых людей. Это судейский корпус. И у нас с ним проблемы

Написать этот текст автора сподвигло несколько, казалось бы, не очень связанных между собой событий.

Во-первых, Верховный суд успешно обжаловал часть положений судебной реформы в Конституционном суде.

Реформа, стартовавшая в 2016 году, предполагала распустить Верховный суд Украины (ВСУ) и создать Верховный суд (именно в таком написании, без "Украины") с конкурсным отбором и полномочиями финальной кассационной инстанции. Что и было сделано. В октябре того же года судьи распущенного ВСУ обратились в Конституционный суд. И вот на днях он признал незаконной и ликвидацию ВСУ, и конкурс на отбор судей ВС.

Во-вторых, следственный судья Бабушкинского райсуда города Днепропетровска (да, я знаю, что город называется Днепр, но именно так они написали в постановлении суда) отпустил под домашний арест персонажа, сбившего трех человек, одного - насмерть. Причем не просто сбившего, а сбившего, удирая от полиции на украденной машине с похищенным хозяином автомобиля, у которого они, угрожая пистолетом, вымогали $10 000. Судья решил, что такой человек скрываться от правоохранителей не станет.

В-третьих, во время одного из заседаний суда по "делу Шеремета" судья, обращаясь к Яне Зинкевич (народному депутату, ветерану, основателю батальона "Госпитальеры" и Народному Герою Украины) бросила: "Можете не вставать!".

Собственно, Яна и не могла встать: она сидела перед судьей в инвалидной коляске, в которой передвигается уже четыре года.

Все эти события объединяет одна и та же красная нить: украинский судейский корпус.

Я бы хотел написать "у него проблемы", но нет. У него проблем нет. Это у нас с ним проблемы.

Каста пожизненно неприкасаемых

- "Вы знаете скандального судью Вовка?", - спросили у меня недавно.
- "Которого?", - уточнил я.
- "Ну этого, киевского. Который еще в скандал влез".
- "Так которого? Сергея Вовка из Печерского райсуда, который до Майдана сажал Юрия Луценко, а после возвращал деньги Януковичу и Коломойскому? Или Павла Вовка из Окружного админсуда Киева, многократно уличенного в "левых" доходах, уволенного после того, как НАБУ удалось нарыть часы компромата при помощи прослушки, и восстановленного в начале этого года? Или Евгения Вовка из Дарницкого райсуда, который в 2010-м односельчанина расстреливал по пьяной лавочке, вопя "Мне все по***, я пожизненно неприкасаемый"?

Тут мой оппонент был неиллюзорно удивлен. Оказалось, речь все-таки шла о Сергее Вовке. Ведь именно этот достойнейший гражданин сейчас судит Андрея Риффмастера Антоненко по делу Шеремета.

Ирония судьбы в том, что эти "Вовки" даже не родственники. Это три совершенно разных человека. Их объединяет фамилия, город, в котором они работают, профессия, пятно на репутации, и тот факт, что им долгое время удавалось и удается уходить от ответственности.

Потому что они судьи.

Как-то украинское общество допустило появление в нем совершенно закрытой и действительно пожизненно неприкасаемой касты.

Судьей быть хорошо. Судьей быть надежнее, чем политиком, надежнее даже, чем президентом. Судьи занимают должности пожизненно и де-факто имеют неприкосновенность покрепче депутатской.

Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" гарантирует им независимость от давления со стороны власти. К сожалению, при этом не гарантируя независимость от собственных слабостей вроде любви к деньгам.

Более того, судьи - практически закрытое сообщество. Полуоткрытое разве что в сторону смежных профессий. Наряду с военными и священниками, у украинских судей распространены династии. Порой еще при поступлении детишек в Харьковский юридический или академию Кивалова, их родители примерно предполагают дальнейшую судьбу своих внуков. Судьба будет завидной.

А еще у судейской касты есть непрошибаемая солидарность, замешанная на знании, что пока они вместе, им ничего не будет. И Конституционный суд всегда подставит плечо Верховному.

Но речь даже не о таких глобальных материях. В 2017 году разразился скандал, когда некая дама заблокировала своим автомобилем выезд в одном из киевских дворов. Прибывшие патрульные пообщались с дамой, оказавшейся судьей Соломенского райсуда Викторией Кицюк. По результатам общения на нее были надеты наручники и составлен протокол.

Насколько все было корректно и насколько действия полицейских были правомочны - смотрите сами.

Высший совет правосудия, однако, признал действия патрульных неправомерными. Результат для патрульных - дисциплинарное взыскание. Судья Виктория Кицюк никаким дисциплинарным мерам подвергнута не была, и через год подала документы, желая присоединиться к новосозданному Антикоррупционному суду. Не прошла.

Характерно, однако, что в обсуждении этого скандала люди разделились на две неравные группы: обычные граждане, считающие, что патрульные просто делали свою работу, и "судейские", грозящие патрульным карами и даже заявляющие, что те специально пытались дискредитировать судебную систему. В числе защитников Кицюк оказался даже один из самых известных и популярных в Украине судей, участвовавший в защите Донецкого аэропорта.

Профессиональная солидарность у этой категории граждан, признаться, непрошибаемая.

Следует ли удивляться, что еще через год, уже в Одессе, другой судья-нарушитель просто посылал патрульных куда подальше, заявляя, что он для них царь и Бог?

Отдельно можно вспомнить меметический Барышевский райсуд Киевской области, судившийся с компанией SkyUp по иску с потерянного паспорта гражданки, лично заявлявшей, что она никаких исков не писала. Вспомнить хотя бы потому, что именно эта авиакомпания не только вывезла наших граждан из китайского Уханя, но и, в отличие от власти, отлично и спокойно рассказала о происходящем. И еще ряд судов в пользу Игоря Коломойского, о которых автор этих строк писал ранее.

Нужен выход

Ключевой идеей судебной реформы должно было стать очищение судейского корпуса.

Оно не состоялось. По объективным и субъективным причинам. Автору этих строк еще четыре года назад куратор судебной реформы в АП, Алексей Филатов, на пальцах доказывал, что всех заменить нереально - во-первых, нужно где-то взять тысячи новых людей соответствующей квалификации, а во-вторых, если сделать это политическим решением - они восстановятся через ЕСПЧ и другие международные инстанции.

Впрочем, как видим, до международных инстанций не дошло - хватает и Конституционного суда.

С другой стороны, нельзя и сказать, что предыдущая власть была последовательна и решительна в намерении довести очищение украинского судейского корпуса до конца. Эта же власть… достаточно будет сказать, что за взаимодействие с судьями в ней отвечал Андрей Богдан, известный одновременно связями с Андреем Портновым и Игорем Коломойским.

Проблема в том, что несправедливость становится все более выпуклой, все более очевидной. Даже если вычесть экономический аспект (отсутствие в Украине даже подобия правосудия, а, следовательно, и защиты прав собственности - основной аргумент против инвестиций в нашу страну), остается социальный. Если к сосуду подвести огонь, но не давать выпустить пар, сосуд разорвет, как ты его изолентой не перематывай. Если граждане потеряют любую надежду на украинский суд, в лучшем случае, они начнут решать вопросы без него. В худшем - перейдут к прямой агрессии в адрес судей.

Возможно, меня сейчас обвинят в разжигании ненависти, но я лишь констатирую факт. Судейский корпус допускает слишком явную, слишком резонансную несправедливость, а все связанные с этим проблемы решает круговой порукой.

Рано или поздно закрученную гайку сорвет вместе с резьбой. Это не стращание и не запугивание. Это просто бытовая физика.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Административный суд, верховный суд, Барышевский районный суд, сергей вовк, украинский суд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
История одной сотни: как изменились майдановцы
История одной сотни: как изменились майдановцы
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
 