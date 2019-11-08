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08.11.2019, 13:59

Телеграмом по мозгам: как устроена машина российской пропаганды

Телеграмом по мозгам: как устроена машина российской пропаганды
эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019 гг.)

Как Телеграм из обычной соцсети превратился в один из главных рупоров российской пропаганды

Первый круглый стол, посвященный телеграм-каналам и потенциальному вмешательству в украинские выборы с их помощью, я провел еще в статусе заместителя министра информационной политики 1-го июля 2019-го. К тому времени я уже более года работал над ежедневным мониторингом российских телеграм-каналов.

История Телеграма, как инструмента российской пропаганды

Весной 2018-го года тематика Телеграма, как нового типа микро-медиа, попала на российский пропагандо-телевизор. На тот момент, проникновение мессенджера, созданного Павлом Дуровым, после того как Алишер Усманов отжал у него популярную соцсеть ВКонтакте, было не слишком высоким. Однако динамика роста была просто поразительной. По по данным Data Magic, в 2017-2018 годах украинская аудитория мессенджера возросла в 600 раз. Тот же источник говорит, что общая аудитория украинских пользователей мессенджера достигла 4,5 миллиона. Вне всякого сомнения, Украина – вторая по количеству пользователей "Телеги" после России.

Практически сразу стало понятно, что Телеграм очень пригодился бы российским спецслужбам, находящимся в состоянии перманентной войны со своим же народом. Ведь Телеграм давал возможность создания анонимных микромедиа (телеграм-каналов), которые могли быть активно использованы для информационных вбросов. Кроме того, очень заинтересованы в таком инструменте были и в Администрации президента РФ, и в правительстве РФ, где бесконечно идут подковерные аппаратные войны.

Вместе с тем, весьма маловероятно, что кто-то из российских управленцев единолично или коллегиально принял решение использовать телеграм-каналы для дезинформации и пропаганды, либо для политической борьбы. С моей точки зрения, во главе любых околокремлевских процессов стоит бабло. Так, "путинский повар" Евгений Пригожин продал сначала Алексею Громову (первому замглавы АП РФ), а затем и Путину, идею создания и ведения ботоферм. Ровно таким же образом, кто-то (возможно, тот же Громов) протащил идею инвестирования сил и средств в Телеграм. Могло ли это произойти без тесного контакта с основателем мессенджера Дуровым? На этот вопрос, по всей видимости, мы ответить не сможем из-за отсутствия прямых доказательств.

Первой задачей было привести в Телеграм широкую аудиторию россиян, которые потом могли бы стать подписчиками сеток телеграм-каналов, контролируемых из АП РФ или из спецслужб. Для выполнения этой задачи первым в игру вступил Роскомнадзор и, так называемые, "охранители" - представители политического бомонда, продвигающие концепцию "все запретить и не пущать!".

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При поддержке ФСБ, руководство российского Роскомнадзора и "охранители" из ГосДумы запустили в российском информационном пространстве дискуссию о необходимости заблокировать мессенджер Телеграм на территории России (после того как он был полностью заблокирован на территории Китая). Причиной такого решения называли, дескать, возможность использовать мессенджер экстремистскими и террористическими организациями.

У Павла Дурова длительное время требовали поделиться ключами шифрования сообщений и доступом к серверному пространству с ФСБ. Он, в свою очередь, красиво и публично упирался, мотивируя это правом человека на приватность и личную жизнь. Дошло до того, что дискуссия перешла в прайм-тайм топовых телевизионных каналов России.

Как мы все знаем, "запретный плод – сладок". И российские граждане, которые никогда и слыхом не слыхивали о Телеграме, ринулись туда за "свободой слова", как некогда, во времена "совка", накручивали на своих радиоприемниках передачи западно-капиталистических радиостанций.

Таким образом, первая задача наполнения платформы пользователями была успешно реализована. Параллельно с ней формировался ряд сеток (пулов) телеграм-каналов. Иметь один канал не слишком разумно, ведь его "открытие" практически ничего не стоит. То есть, вложив немного больше денег ты можешь иметь два или три (или пять-десять) микромедиа, каждое из которых будет продвигать тонкие аспекты месседжей или новостей, четко попадающие в какую-то очень конкретную аудиторию. Другими словами, профессиональным языком – речь идет о микротаргетинге контента микромедиа. Каждый читатель должен найти телеграм-канал по своему вкусу. Это значит, что контролировать лучше не один читаемый канал, а одновременно несколько для расширения аудитории.

Борьба за аудиторию

С апреля по октябрь 2018-го года топовые телеграм-каналы России активно набирали читателей, проверяя границы своих возможностей по вбросам политически релевантной информации о межгосударственных отношениях, внутриполитической борьбе, региональных нюансах и подковерной борьбе "разных башен Кремля".

Украинская тема в этот период, практически, не отличалась по количественным показателям от всех остальных. То есть она была в числе других, более важных. Это в то самое время, когда минимум 30-35% эфирного времени топовых российских пропагандистских телеканалов было, по-прежнему, забито украинской тематикой.

За эти полгода в телеграм-каналы были инвестированы огромные средства, которые, в основном, шли на поддержание присутствия в них высококачественного контента и трансляции через другие, более традиционные каналы (сайты, новостные агрегаторы, поисковики, соцсети, радио и ТВ). Телеграм-каналы гнались за упоминаемостью и цитируемостью в традиционных медиа. При невысоких количественных показателях читаемости на самой платформе Телеграм, многие месседжи получали свою собственную жизнь на сайтах новостных агентств, оставаясь, при этом, полностью анонимными.

В принципе, это и есть, на данный момент, самой главной угрозой Телеграм-каналов: при минимуме вложений и инвестиций они способны перенести анонимное сообщение из маргинального микромедиа (которым российский телеграм-канал обычно и является) на более привычную платформу потребления контента, не раскрывая источник происхождения информации.

В декабре 2018-го года Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), которая объединяет российских политтехнологов и коммуникационщиков-профессионалов, представила свое собственное исследование, в котором заявила, что среди социальных сервисов Телеграм стал наиболее активно используемым в процессе "предвыборной агитации и формирования политической повестки". Кроме того, по эффективности воздействия на управленцев, Телеграм вышел на третье место (после телеканалов и деловых медиа как "Коммерсант", "Ведомости" или "РБК").

Украинская история 

Первые серьезные шаги по окучиванию украинской информационной повестки начались на рубеже декабря 2018-го – февраля 2019-го года (на два месяца позже, чем я прогнозировал). В тот период было зарегистрировано около 12-15 новых, якобы, "украинских" каналов. А около 20-ти уже существующих получили скачкообразный рост своих пользователей.

Технология привлечения подписчиков повторяла подход российских спецслужб к работе в группах на Фейсбуке или ВКонтакте. Первичный набор участников (подписчиков) выполнялся за счет ботов, для того, чтобы достигнуть впечатляющей цифры. Впоследствии, когда пользователь попадал на такой телеграм-канал и видел большое количество читателей – то он, обычно, подписывался "за компанию (если многие читаю – значит интересно).

Ну, а далее началась работа, которая почти в точности повторяла российский сценарий. Анонимное микромедиа начинает публиковать политические "инсайты", изображая "глубочайшее погружение в тему". Кто, как и с кем, против кого дружит. Кто чей ставленник. И кто кому должен и не возвращает. Классическая желтая пресса, не дающая ни доказательств, ни даже возможностей проверить изложенные факты из-за, якобы, эксклюзивности. И, тем не менее, если работать над текстами постоянно, то авторы телеграм-каналов "ловятся" на раз-два. Ведь они тоже иногда "филонят" и делают ошибки.

Так, еще в ноябре 2018-го года удалось установить, что, накануне нападения кораблей ФСБ на украинских моряков в районе Керченского пролива, нишевый российский телеграм-канал "Кремлевский безБашенник" разместил текст, слово в слово идентиченый тому, который был размещен на сайте российского "Фонда исторической перспективы", возглавляемого депутатом ГосДумы Натальей Нарочницкой.

А в марте 2019 года телеграм-каналы Александра Дубинского и Андрея Портнова, практически, синхронно стали продвигать анонимный сайт UkrainianPapers, на котором выкладывались взломанные (вероятно российскими спецслужбами) электронные переписки людей из окружения Петра Порошенко.

На сегодня, уровень цитируемости телеграм-каналов, которые постят информацию об украинской политической повестке, потихоньку приближается к российскому. Так, буквально на днях, сайт одного известного пророссийского медиа в Украине опубликовал большой обзор, в котором, фактически, прорекламировал сетку телеграм-каналов, подконтрольную группе "экс-регионалов в изгнании". Естественно, после публикации эти каналы получат скачок читаемости и легитимизируются как "источник" в украинском инфопространстве.

Телеграм – как и любая другая онлайн платформа, не является "злом" априори. Но, имеет очень вредную и, пока, непобедимую традицию. Я не припомню случаев, когда сайты традиционных медиа публиковали заявления и новости, ссылаясь на анонимные страницы на Фейсбук или Твиттер. Если такое и случалось, чаще всего это были сатирические материалы, когда журналисты просто копипастили юморную реакцию соцсетей на какие-либо события. Если же речь шла о серьезной политической информации, то цитировали либо официальные страницы госорганов, либо именные профили политиков и экспертов.

С Телеграмом все не так. Официальные каналы в мессенджере политиков продолжили так же цитировать, однако, при этом, стали массово ссылаться и на анонимные телеграм-каналы. И, по сути, это облегчает нам жизнь. Нужно просто понять, что чтение анонимного телеграм-канала равнозначно заплыванию за буйки или употреблению просроченной селедки. То есть – остается под твою личную ответственность. Ну, а если ты читаешь новостной сайт и видишь ссылку на анонимный телеграм-канал – это индикатор того, что сайт абсолютно безответственный. И весь рецепт.

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Теги: Дмитрий Золотухин, телеграм, российская пропаганда
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