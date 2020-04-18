Термометрия на въезде в Киев: что это даст, кроме километровых пробок

Тема пересування для столиці під час карантину стала дуже болючою. Спочатку за помахом зверху зупинили роботу метро, хоча могли використати його для здійснення перевезень за перепустками, як і інший наземний громадський транспорт. Тепер міські чиновники ввели ще одне обмеження – обов'язкова термометрія для пасажирів і водіїв транспортних засобів, які їдуть у Київ і перевозять більше трьох осіб.

Тобто обмеження пересування транспорту у столиці стають ще більш жорсткими. Принаймні, до 20 квітня. Але жорсткі не означають дієві. І те, що зараз я спостерігаю по Києву, знову викликає у мене ряд запитань. Зокрема, складається враження, що проводяться ці обмеження виключно з метою створення видимості роботи.

Розпорядження про створення КПП і обов'язкового вимірювання температури на в'їзді до Києва були прийняті ще в кінці березня, але особливо не виконувалися.

Зокрема, задача щодо створення КПП була поставлена ще 22 дні тому, адже розпорядження №2 про ліквідацію надзвичайної ситуації в Києві введено з 25 березня. А з 15 квітня нам повідомляють про розпорядження №20 щодо обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ.

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Працює це все за вибірковим принципом

На в'їзді до Києва встановлено блокпости. Рух дозволено по одній полосі. З усіх машин, які я бачив до нас і за нами, перевірили дві. Однак, більшість з тих, де через скло було явно помітно понад більше трьох осіб в салоні – були пропущені без жодних оглядів. У тому числі мова йде і про мікроавтобуси. У чому сенс цієї операції – не зрозуміло. Та й взагалі скільки потрібно перевіряти машину, щоб побачити такі симптоми як "кашель, задишка, втома", які повинні привести до госпіталізації, на відміну від просто "симптомів ГРВІ".

Організація роботи КПП всередині та ресурс

Згідно розпорядження №20, персонал кожного КПП повинен складатися з не менше п’яти осіб, серед яких представники різних організацій. У розпорядженні їх 11. Нагадаю, розпорядження прийняли 13 квітня, а вступило воно в силу 16 квітня. Наскільки реально скоординувати роботу такої кількості структур за два дні?

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Додатково, вимоги до обладнання КПП збільшилися: кімнати відпочинку, харчування, обігрів, хоча раніше згадувалися лише дезінфекція та засоби індивідуального захисту. Відповідальність за забезпечення КПП всім цим покладено на п‘ять районних адміністрацій, керівників підприємств, чиї співробітники будуть працювати на КПП, і Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради. Поки виглядає так, що відповідають всі і ніхто.

КМДА непослідовна у своїх діях

Станом на березень минулого року, щодня до Києва в'їжджає і виїжджає орієнтовно 200 000 машин. Тобто затори, які утворюються на контрольно-пропускних пунктах, – це передбачувано. У цій ситуації водії та пасажири ставляться до них із розумінням.

Однак, столична влада, здається, сама не до кінця впевнена у тому, наскільки готова до таких обмежень, адже, як тільки затори стають занадто проблемними для руху транспорту у місті, обов’язковий температурний скринінг різко скасовується, а потік машин до столиці відновлюється. Логіку у послідовності дій чиновників шукати, напевно, марно.

Достовірність показників скринінгу

Журналістські розслідування довели, що термометри відкалібровані недостатньо коректно і, в більшості випадків, показують занижену температуру. Також серед пропуску тих, у кого міряють температуру, присутній принцип вибірковості, бо з однаковою температурою 37,2 когось пропускають через контрольно-пропускні пункти, а когось відправляють на самоізоляцію.

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До речі, щодо самої температури. Інфрачервоні термометри вимірюють поверхневу температуру тіла, а не основну (внутрішню). Тобто ті чи інші показники при скринінгу не можуть констатувати наявність будь-якої хвороби у людини. Але зараз ми спостерігаємо, що різниця в півградуса температури (37,5 vs 38) призведе до радикально різних сценаріїв.

А що у Європі

Багато країн вже відмовилися від температурного скринінгу, як від неефективної міри. Зарубіжні експерти також виступають проти.

Зокрема, дослідники Європейського центру запобігання та контролю захворювань встановили, що три чверті пасажирів, які виїжджали з китайських міст із COVID-19, не були виявлені при скринінгу.

Все це наштовхує на висновок, що заходи по "посиленню" контролю пересування зараз введені для того, аби показово створити видимість роботи для промокампанії про "нешастать". Попри величезний ресурс, що задіяний для провадження цього обмеження, ефективність від нього у реальній боротьбі з поширенням пандемії навряд чи хтось зможе простежити.