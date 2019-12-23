Трамп или война в Сирии: что волновало читателей в 2019-м

Последние несколько лет я с нетерпением жду итоговый номер любимого журнала The Economist, в котором красиво визуализирован анализ компании Chartbeat о том, какие из 4 млн статей привлекли больше внимания читателей 5000 медиа сайтов за год (на картинках - визулизация за последние три года).

Очевидно, что на сегодня практически ничто в мире не может сравниться с интересом к президенту США Дональду Трампу. Он создает очень много поводов для медиа, и не только через Twitter. Интерес к Элизабет Уоррен, Джо Байдену или Берни Сандерсу даже рядом не находятся. И даже объявления об импичменте, анонсированные демократами, это больше новости о президенте, чем о демократах.

Однако все же было одно событие, которое обогнало интерес к Трампу. Это была информация о пожаре в Нотр-Дам де Пари 15 апреля – более миллиона часов люди по всему миру провели в сети, читая новости о трагедии. Но как вы понимаете, это было одномоментное событие, сразу за объявлением о пожаре.

Также очень болезненно мир отреагировал на стрельбу в мечети в Новой Зеландии 15 марта и массовое убийство в техасском Эль-Пасо, произошедшее утром 3 августа.

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Из других мировых лидеров - индийский премьер Нарендр Моди, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон вызывали интерес в мире. Выборы в Европейский парламент в Великобритании, Brexit и китайско-американская торговая война также были в топе новостей.

Они интересовали мир гораздо больше, чем выборы в Украине, Аргентине, Канаде, Таиланде, Испании и Индонезии. Биньямин Нетаньяху вспоминался или в связи в двумя раундами неудачных выборов в Израиле, или в связи с обвинениями в коррупции.

К сожалению, в 2019 году было много локальных конфликтов: Венесуэла, Сирия, Кашмир, Ирак привлекали внимание прессы.

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Протесты желтых жилетов во Франции, Гонконге, Ливане, Чили, Иране также были в топе, хотя протесты в Боливии и Эквадоре остались за кадром внимания.

Печально, что новости о затяжном конфликте в Афганистане за год набрали только 2 млн часов просмотров в сети – столько же, сколько президент США генерирует интереса к себе за одну неделю.

Многим может не нравиться 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, но люди во всем мире провели более 400 000 часов, читая новости о том, как она впечатляюще выступила в ООН о климатических рисках.

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И, возможно, именно благодаря ей люди более пристально следили в этом году за пожарами в Австралии, Бразилии и Калифорнии. Но все также особо не интересовались таянием льдов Гренландии. Из других научных новостей внимание привлекли разве что первое фото черной дыры и планы Индии отправить миссию на Луну.

Спорт в этом году не принес особых новостей.

Приятно, что женский чемпионат мира по футболу привлек внимание читателей, но о полуфиналах Лиги чемпионов (Ливерпуль выиграл у Барселоны), мужском чемпионате по регби (Англия выиграла у Новой Зеландии в полуфинале) и чемпионате по крикету читали как минимум не меньше.

Лично я сравниваю анализ Chartbeat с тем, что привлекло мое внимание за год. Для меня у Chartbeat не хватило новостей о самостоятельном отречении от престола японского императора Акихито, и интронизации его старшего сына Нарухито.

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Из политиков новой волны, кроме новостей о президенте Зеленском, мне интересно было бы больше читать об Александрии Окасио-Кортес (или как ее называют AOC), одной из самых молодых членов Конгресса в США, которую мы, скорее всего, увидим однажды в гонке за кресло президента.

Скандалу с подкупом членов приемных комиссий в ведущие ВУЗы США, который привел к массовым арестам, в том числе очень известных людей, также, наверное, стоило уделить больше внимания. Аналогично – о значительных шагах в эмансипации женщин в Саудовской Аравии.

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В спорте мне 2019 год также запомнился уникальной гимнастикой американки Симоны Байлз, успехами 15-летней американской теннисистки Кори Гауфф на Rolland Garros и U.S. Open, а также ее победой над Серена Уильямс на Wimbledon. Возврат на мировую арену 43-летнего гольфиста Тайгера Вудса и преодоление 2-х часового предела в марафонской дистанции кенийцем Элиудом Кипчоге также однозначно заслуживают отдельного внимания.

На какие из этих новостей вы обращали внимание, а о каких даже не слышали? Какие, по вашему мнению, мировые новости незаслуженно обойдены вниманием в сети?

А вообще год был непростым, но интересным. Не терпится узнать уже, что готовит Новый. С наступающими праздниками.