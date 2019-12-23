Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.12.2019, 16:03

Трамп или война в Сирии: что волновало читателей в 2019-м

Трамп или война в Сирии: что волновало читателей в 2019-м
заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде

В 2019 году в мировых медиа вышло 4 млн статей. Компания Chartbeat проанализировала, что больше всего привлекало внимание читателей

Последние несколько лет я с нетерпением жду итоговый номер любимого журнала The Economist, в котором красиво визуализирован анализ компании Chartbeat о том, какие из 4 млн статей привлекли больше внимания читателей 5000 медиа сайтов за год (на картинках - визулизация за последние три года).

Очевидно, что на сегодня практически ничто в мире не может сравниться с интересом к президенту США Дональду Трампу. Он создает очень много поводов для медиа, и не только через Twitter. Интерес к Элизабет Уоррен, Джо Байдену или Берни Сандерсу даже рядом не находятся. И даже объявления об импичменте, анонсированные демократами, это больше новости о президенте, чем о демократах.

Однако все же было одно событие, которое обогнало интерес к Трампу. Это была информация о пожаре в Нотр-Дам де Пари 15 апреля – более миллиона часов люди по всему миру провели в сети, читая новости о трагедии. Но как вы понимаете, это было одномоментное событие, сразу за объявлением о пожаре.

Также очень болезненно мир отреагировал на стрельбу в мечети в Новой Зеландии 15 марта и массовое убийство в техасском Эль-Пасо, произошедшее утром 3 августа.

Читайте также - Стрелок-стример в мечети Новой Зеландии: кто он и какие мотивы

Из других мировых лидеров - индийский премьер Нарендр Моди, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон вызывали интерес в мире. Выборы в Европейский парламент в Великобритании, Brexit и китайско-американская торговая война также были в топе новостей.

Читайте также
Центробанк и Олигархи 08.11.2019Журналистика с большой цифры. Как репортерам вернуть доверие 06.11.2019Немой глухому: секрет доверия между государством и обществом 30.07.2019

Они интересовали мир гораздо больше, чем выборы в Украине, Аргентине, Канаде, Таиланде, Испании и Индонезии. Биньямин Нетаньяху вспоминался или в связи в двумя раундами неудачных выборов в Израиле, или в связи с обвинениями в коррупции.

К сожалению, в 2019 году было много локальных конфликтов: Венесуэла, Сирия, Кашмир, Ирак привлекали внимание прессы.

Читайте также - Новая сага о Brexit

Протесты желтых жилетов во Франции, Гонконге, Ливане, Чили, Иране также были в топе, хотя протесты в Боливии и Эквадоре остались за кадром внимания.

Печально, что новости о затяжном конфликте в Афганистане за год набрали только 2 млн часов просмотров в сети – столько же, сколько президент США генерирует интереса к себе за одну неделю.

Многим может не нравиться 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, но люди во всем мире провели более 400 000 часов, читая новости о том, как она впечатляюще выступила в ООН о климатических рисках.

Читайте также - Грета Тунберг - маркетинговый ход серьезных дядь ради развлечения

И, возможно, именно благодаря ей люди более пристально следили в этом году за пожарами в Австралии, Бразилии и Калифорнии. Но все также особо не интересовались таянием льдов Гренландии. Из других научных новостей внимание привлекли разве что первое фото черной дыры и планы Индии отправить миссию на Луну.

Спорт в этом году не принес особых новостей.

Приятно, что женский чемпионат мира по футболу привлек внимание читателей, но о полуфиналах Лиги чемпионов (Ливерпуль выиграл у Барселоны), мужском чемпионате по регби (Англия выиграла у Новой Зеландии в полуфинале) и чемпионате по крикету читали как минимум не меньше.

Лично я сравниваю анализ Chartbeat с тем, что привлекло мое внимание за год. Для меня у Chartbeat не хватило новостей о самостоятельном отречении от престола японского императора Акихито, и интронизации его старшего сына Нарухито.

Читайте также - Как бездействие Украины улучшило отношения Европы с Путиным

Из политиков новой волны, кроме новостей о президенте Зеленском, мне интересно было бы больше читать об Александрии Окасио-Кортес (или как ее называют AOC), одной из самых молодых членов Конгресса в США, которую мы, скорее всего, увидим однажды в гонке за кресло президента.

Скандалу с подкупом членов приемных комиссий в ведущие ВУЗы США, который привел к массовым арестам, в том числе очень известных людей, также, наверное, стоило уделить больше внимания. Аналогично – о значительных шагах в эмансипации женщин в Саудовской Аравии.

Читайте также - Парламентские выборы в Канаде: что в них важно для Украины

В спорте мне 2019 год также запомнился уникальной гимнастикой американки Симоны Байлз, успехами 15-летней американской теннисистки Кори Гауфф на Rolland Garros и U.S. Open, а также ее победой над Серена Уильямс на Wimbledon. Возврат на мировую арену 43-летнего гольфиста Тайгера Вудса и преодоление 2-х часового предела в марафонской дистанции кенийцем Элиудом Кипчоге также однозначно заслуживают отдельного внимания.

На какие из этих новостей вы обращали внимание, а о каких даже не слышали? Какие, по вашему мнению, мировые новости незаслуженно обойдены вниманием в сети?

А вообще год был непростым, но интересным. Не терпится узнать уже, что готовит Новый. С наступающими праздниками.

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владислав Рашкован, мировые новости, что читают в мире
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Эволюция торговли: 10 фактов от обмена ракушками до Amazon
Технологии Эволюция торговли: 10 фактов от обмена ракушками до Amazon
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 