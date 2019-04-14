Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.04.2019, 10:20

Церковь как пространство милосердия

Церковь как пространство милосердия
священик, голова правління Eleos-Ukraine

Церковные инициативы помощи ВИЧ-позитивным работали даже там, где государство оказывалось не в состоянии помочь людям

Реклама
Реклама

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (клирик УПЦ МП) в 2010 году начал кампанию по изгнанию из помещения, примыкающего к Лавре, клиники для лечения укранцев с диагнозом ВИЧ-СПИД и гепатит С - с жесткой формулировкой "им здесь не место". В конце концов, эту клинику он из помещения выгнал благодаря поддержке Януковича, после чего здание было передано в распоряжение Лавры.

Я считаю, что теперь Московский патриархат обязан вернуть больницу на ее прежнее место. Как акт восстановления справедливости.

Многие ошибочно думают, что больных в этой клинике размещали чуть ли не в пещерах. Это не так. Помещение клиники просто примыкало к территорией Лавры, оно с самого начала было построено на общественные средства киевлян и никогда не являлось церковной собственностью. Проще говоря, Павел выступил в роли рейдера, который банально отжал территорию лечебного центра в пользу Московского патриархата. И это не лирика. Это пугающая реальность.

Но есть в Украине церковные организации, которе придерживаются совсем другой позиции.

В Украине продолжается эпидемия ВИЧ, туберкулеза и гепатита С. Еще до войны в Украине был определен так называемый "красный пояс" эпидемии, в который входили области в основном из юга и востока страны.

С началом оккупации россиянами территорий Украины появился риск утраты контроля над распространением ВИЧ-инфекции - люди, которые получал помощь и лекарства на оккупированной территории, временно прекратили их получать. Пациенты оказались в тяжелейшей ситуации. Только представьте, например: вы убежали от войны, ночевать вам негде, а возвращаться банально некуда. Многие вынужденно прекращали лечение, что при таких заболеваниях чрезвычайно опасно.

В те дни наша Церковь сыграла огромную роль для поддержки больных.

В храмах тогда еще Киевского Патриархата мы совместно с благотворительными организациями раздавали листовки для ВИЧ-позитивных, в которых говорилось: не бойтесь своего диагноза, приходите к нам, мы вам расскажем, где можно возобновить терапию, где встать на учет, как обратиться к нужному врачу.

Ведь именно в церковь люди приходят не за осуждением, а за моральной помощью и духовной поддержкой.

Я часто вспоминаю слова одного ВИЧ-позитивного священника, который приезжал к нам из Швеции: "Я заболел, потому что это вирус иммунодефицита человека. А я - человек".

Когда я был настоятелем храма на Херсонщине в 2012 году, при храме действовала мобильная амбулатория: два врача, три медсестры. Мы тестировали на ВИЧ и другие инфекционные заболевания до полутора тысяч человек в год. В основном подростков, которые вели рискованный образ жизни. Несколько лет я работал над тем, чтобы подготовить почву, показать, что религиозные организации способны профессионально заниматься  общественной работой. Сейчас наша стратегия - адвокационная кампания, направленная на поддержку организаций, занимающихся работой с ВИЧ-темой и налаживание взаимодействия религиозных организаций с негосударственным сектором.

Благодаря этому недавно представителей Православной Церкви Украины впервые пригласили на конференцию в Женеву. Ранее на такие международные мероприятия от Украины ездил представитель Московского патриархата. Иногда такой делегат был даже не из Украины, а из России. Благодаря нашей поездке голос именно украинской православной Церкви впервые прозвучал на международной арене. И если раньше тема ВИЧ там не поднималась как проблемная, - москвичи говорили, что у нас все хорошо, - то теперь ситуация решительно изменилась. Теперь мы получили возможность говорить на международном уровне от имени и в интересах украинских пациентов.

Я считаю, что украинская Церковь получила уникальный шанс и возможность работать с общественным и государственным сектором для преодоления эпидемии, стать в этом примером для религиозных организаций стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Я хочу, чтобы в Украине все христианские конфессии, иудейская, мусульманская и другие общины не отвергали человека из-за его диагноза, потому что Вера - это "безлимитный пакет" милосердия.

Я верю, что религиозные организации станут еще ближе к людям. Особенно к тем, кто в этом нуждается.

Реклама
Реклама
Читайте также
Коболев отдал на благотворительность две семизначные зарплаты 08.04.2019Украинский школьник исполнил мечту юных африканцев 14.03.2019В США пара получила $400 000 пожертвований за фейковую историю 07.03.2019

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: вич, благотворительность, Православная церковь Украины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 