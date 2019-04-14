Церковь как пространство милосердия

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (клирик УПЦ МП) в 2010 году начал кампанию по изгнанию из помещения, примыкающего к Лавре, клиники для лечения укранцев с диагнозом ВИЧ-СПИД и гепатит С - с жесткой формулировкой "им здесь не место". В конце концов, эту клинику он из помещения выгнал благодаря поддержке Януковича, после чего здание было передано в распоряжение Лавры.



Я считаю, что теперь Московский патриархат обязан вернуть больницу на ее прежнее место. Как акт восстановления справедливости.



Многие ошибочно думают, что больных в этой клинике размещали чуть ли не в пещерах. Это не так. Помещение клиники просто примыкало к территорией Лавры, оно с самого начала было построено на общественные средства киевлян и никогда не являлось церковной собственностью. Проще говоря, Павел выступил в роли рейдера, который банально отжал территорию лечебного центра в пользу Московского патриархата. И это не лирика. Это пугающая реальность.



Но есть в Украине церковные организации, которе придерживаются совсем другой позиции.

В Украине продолжается эпидемия ВИЧ, туберкулеза и гепатита С. Еще до войны в Украине был определен так называемый "красный пояс" эпидемии, в который входили области в основном из юга и востока страны.



С началом оккупации россиянами территорий Украины появился риск утраты контроля над распространением ВИЧ-инфекции - люди, которые получал помощь и лекарства на оккупированной территории, временно прекратили их получать. Пациенты оказались в тяжелейшей ситуации. Только представьте, например: вы убежали от войны, ночевать вам негде, а возвращаться банально некуда. Многие вынужденно прекращали лечение, что при таких заболеваниях чрезвычайно опасно.



В те дни наша Церковь сыграла огромную роль для поддержки больных.



В храмах тогда еще Киевского Патриархата мы совместно с благотворительными организациями раздавали листовки для ВИЧ-позитивных, в которых говорилось: не бойтесь своего диагноза, приходите к нам, мы вам расскажем, где можно возобновить терапию, где встать на учет, как обратиться к нужному врачу.



Ведь именно в церковь люди приходят не за осуждением, а за моральной помощью и духовной поддержкой.



Я часто вспоминаю слова одного ВИЧ-позитивного священника, который приезжал к нам из Швеции: "Я заболел, потому что это вирус иммунодефицита человека. А я - человек".



Когда я был настоятелем храма на Херсонщине в 2012 году, при храме действовала мобильная амбулатория: два врача, три медсестры. Мы тестировали на ВИЧ и другие инфекционные заболевания до полутора тысяч человек в год. В основном подростков, которые вели рискованный образ жизни. Несколько лет я работал над тем, чтобы подготовить почву, показать, что религиозные организации способны профессионально заниматься общественной работой. Сейчас наша стратегия - адвокационная кампания, направленная на поддержку организаций, занимающихся работой с ВИЧ-темой и налаживание взаимодействия религиозных организаций с негосударственным сектором.



Благодаря этому недавно представителей Православной Церкви Украины впервые пригласили на конференцию в Женеву. Ранее на такие международные мероприятия от Украины ездил представитель Московского патриархата. Иногда такой делегат был даже не из Украины, а из России. Благодаря нашей поездке голос именно украинской православной Церкви впервые прозвучал на международной арене. И если раньше тема ВИЧ там не поднималась как проблемная, - москвичи говорили, что у нас все хорошо, - то теперь ситуация решительно изменилась. Теперь мы получили возможность говорить на международном уровне от имени и в интересах украинских пациентов.



Я считаю, что украинская Церковь получила уникальный шанс и возможность работать с общественным и государственным сектором для преодоления эпидемии, стать в этом примером для религиозных организаций стран Восточной Европы и Центральной Азии.



Я хочу, чтобы в Украине все христианские конфессии, иудейская, мусульманская и другие общины не отвергали человека из-за его диагноза, потому что Вера - это "безлимитный пакет" милосердия.



Я верю, что религиозные организации станут еще ближе к людям. Особенно к тем, кто в этом нуждается.

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